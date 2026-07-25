Valve chuẩn bị ra mắt kính VR Steam Frame khi cập nhật hàng loạt dữ liệu hệ thống Những bổ sung mới trên hệ thống Steam như tour hướng dẫn người dùng và bộ lọc độ tương thích cho thấy kính thực tế ảo Steam Frame đã ở rất gần ngày mở bán.

Valve đang hoàn tất các bước chuẩn bị cuối cùng cho việc phát hành thiết bị thực tế ảo (VR) thế hệ mới mang tên Steam Frame. Dù nhà sản xuất chưa chính thức công bố ngày ra mắt cũng như mức giá cụ thể, hàng loạt thay đổi mới nhất ở hệ thống backend của Steam đã xác nhận sự tồn tại và ngày xuất hiện cận kề của sản phẩm này.

Tích hợp chương trình hướng dẫn và hệ thống phân loại game

Theo dữ liệu được phát hiện bởi chuyên gia phân tích ngành Brad Lynch, Valve đã thêm tập tin "Steam Frame Welcome Tour" vào hệ thống máy chủ của Steam. Đây là chương trình hướng dẫn từng bước giúp người dùng nhanh chóng làm quen và thiết lập thiết bị sau khi đập hộp. Đáng chú ý, toàn bộ nội dung hướng dẫn này đã được chuyển ngữ hoàn tất sang tất cả các ngôn ngữ mà Steam hỗ trợ.

The Steam Frame.

Bên cạnh chương trình hướng dẫn người dùng, Valve cũng triển khai bộ lọc độ tương thích dành riêng cho Steam Frame trên cửa hàng Steam. Tính năng này cho phép cộng đồng game thủ dễ dàng tìm kiếm các tựa game được tối ưu tốt nhất cho thiết bị VR mới.

Tương tự như mô hình từng áp dụng thành công trên máy chơi game cầm tay Steam Deck, các trò chơi trên Steam sẽ được phân loại rõ ràng theo 4 cấp độ tương thích với Steam Frame:

Verified (Đã xác minh): Hoạt động hoàn hảo và tối ưu hoàn toàn cho thiết bị.

Hoạt động hoàn hảo và tối ưu hoàn toàn cho thiết bị. Playable (Có thể chơi): Chạy được nhưng có thể cần một vài chỉnh lập thủ công.

Chạy được nhưng có thể cần một vài chỉnh lập thủ công. Unsupported (Không hỗ trợ): Chưa thể khởi chạy hoặc không tương thích với thiết bị.

Chưa thể khởi chạy hoặc không tương thích với thiết bị. Unknown (Chưa rõ): Chưa được kiểm tra độ tương thích.

Tín hiệu cho thấy thời điểm mở bán đã ở rất gần

Việc xuất hiện đồng loạt các tính năng phần mềm dành riêng cho thiết bị trên hệ thống Steam là minh chứng rõ ràng cho thấy dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ngoài ra, các dữ liệu chuỗi cung ứng trong vài tuần qua cũng ghi nhận Valve liên tục nhận nhiều lô hàng vận chuyển liên quan đến Steam Frame.

Sau thành công của các sản phẩm phần cứng trước đó như Steam Controller, Steam Machine và gần đây nhất là Steam Deck, kính thực tế ảo Steam Frame hứa hẹn sẽ là bước đi chiến lược tiếp theo của Valve trong việc mở rộng hệ sinh thái phần cứng chơi game.