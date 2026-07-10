Valve chuẩn bị ra mắt Steam Frame: Hệ sinh thái VR mới lộ diện trên Steam Store Việc bổ sung danh mục Great on Steam Frame cùng các chứng nhận tương thích game cho thấy Valve đang hoàn tất những bước cuối cùng để đưa kính VR thế hệ mới ra thị trường.

Valve đang thực hiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho việc ra mắt thiết bị phần cứng tiếp theo của mình mang tên Steam Frame. Đáng chú ý nhất là việc công ty vừa chính thức bổ sung danh mục tương thích chuyên biệt trên cửa hàng Steam Store, một tín hiệu cho thấy ngày mở bán đang đến rất gần.

Hệ sinh thái Steam Frame dần lộ diện

Tương tự như cách Valve đã làm với Steam Deck và Steam Machine, danh mục "Great on Steam Frame" (Tuyệt vời trên Steam Frame) được thiết kế để làm nổi bật các trò chơi và ứng dụng hoạt động tối ưu trên thiết bị mới. Đây là bước đi chiến lược nhằm đảm bảo trải nghiệm người dùng ngay từ thời điểm sản phẩm lên kệ.

The Steam Frame.

Hiện tại, danh sách tương thích ban đầu đã xuất hiện bốn cái tên tiêu biểu bao gồm: Portal 2, Into Black, Aperture Hand Lab và The Lab. Dù số lượng còn hạn chế, nhưng việc thiết lập một hệ thống xếp hạng tương thích cho thấy Valve đang tích cực làm việc với các nhà phát triển để tối ưu hóa thư viện trò chơi VR đồ sộ của mình.

Dấu hiệu về một thiết bị không dây đột phá

Bên cạnh những thay đổi trên giao diện cửa hàng, các dữ liệu kỹ thuật từ hệ thống của Valve cũng cung cấp nhiều thông tin quan trọng. Công ty đã bắt đầu gán xếp hạng tương thích cho hàng loạt tựa game khác nhau. Đặc biệt, phụ kiện Steam Frame Wireless Adapter đã được đánh dấu trạng thái "Released" (Đã phát hành) trong cơ sở dữ liệu nội bộ.

Điều này củng cố giả thuyết rằng Steam Frame sẽ là một kính thực tế ảo (VR headset) có khả năng hoạt động không dây hoặc hỗ trợ kết nối không dây độ trễ thấp, giải quyết một trong những rào cản lớn nhất của trải nghiệm VR hiện nay. Việc hoàn thiện các phụ kiện đi kèm cho thấy phần cứng đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt.

Kỳ vọng từ cộng đồng công nghệ

Mặc dù Valve vẫn chưa công bố mức giá chính thức cũng như ngày phát hành cụ thể, nhưng những động thái dồn dập trên Steam Store cho thấy sản phẩm có thể sẽ được giới thiệu trong tương lai gần. Sau thành công rực rỡ của Steam Deck, giới chuyên môn kỳ vọng Steam Frame sẽ tiếp tục định nghĩa lại thị trường thiết bị chơi game chuyên dụng.

Nhìn chung, Steam Frame không chỉ đơn thuần là một thiết bị phần cứng mới mà còn là nỗ lực của Valve trong việc xây dựng một hệ sinh thái VR khép kín và tối ưu, nơi phần cứng và phần mềm được đồng bộ hóa hoàn hảo để mang lại hiệu suất cao nhất cho game thủ.