Valve công bố file in 3D cho mặt nạ e-ink của Steam Machine: Tự chế phụ kiện độc bản Valve vừa phát hành toàn bộ file thiết kế và firmware trên GitHub, cho phép người dùng tự lắp ráp mặt nạ e-ink cho Steam Machine để hiển thị thông số phần cứng.

Valve vừa chính thức chia sẻ các tệp tin in 3D và tài liệu kỹ thuật để người dùng có thể tự chế tạo mặt nạ màn hình e-ink cho mẫu Steam Machine mới. Đây là bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy khả năng tùy biến phần cứng, biến chiếc mini PC này thành một thiết bị mang đậm dấu ấn cá nhân.

Steam Machine với màn hình e-ink tích hợp trên mặt nạ

Dự án mã nguồn mở đầy đủ trên GitHub

Sau khi được giới thiệu như một phụ kiện thử nghiệm vào năm ngoái, Valve hiện đã công khai toàn bộ dự án lên GitHub. Động thái này cung cấp cho cộng đồng mọi tài liệu cần thiết để xây dựng một mặt nạ e-ink từ con số không, bao gồm các tệp CAD để in 3D, firmware, hướng dẫn lắp ráp chi tiết và các bước thiết lập phần mềm.

Hướng dẫn trên GitHub dẫn dắt người dùng qua từng công đoạn, từ việc chuẩn bị danh sách linh kiện phần cứng cần thiết đến các video hướng dẫn lắp ráp. Đặc biệt, Valve cũng giải thích chi tiết cách nạp (flash) firmware lên bo mạch ESP32 – thành phần điều khiển chính của hệ thống này.

Khả năng hiển thị thông số thời gian thực

Màn hình e-ink trên mặt nạ không chỉ dừng lại ở mục đích thẩm mỹ. Khi được kết nối với Steam Machine thông qua Bluetooth, người dùng có thể cấu hình để màn hình hiển thị các thông số phần cứng theo thời gian thực hoặc các hình ảnh cá nhân hóa. Đặc tính của màn hình e-ink giúp duy trì hình ảnh hiển thị mà không tốn nhiều năng lượng, phù hợp cho một thiết bị ngoại vi gắn ngoài.

Yêu cầu về phần mềm và kết nối

Về mặt kết nối, Valve cho biết họ có kế hoạch phát hành một ứng dụng chính thức trên Steam trong tương lai để tối ưu hóa trải nghiệm. Ở thời điểm hiện tại, những người dùng muốn trải nghiệm sớm sẽ cần tự xây dựng AppImage bằng cách làm theo các hướng dẫn kỹ thuật có sẵn trên trang GitHub của dự án.

Tiềm năng tùy biến của Steam Machine

Mẫu Steam Machine mới ra mắt cách đây vài ngày đã gây ấn tượng với thiết kế mặt nạ trước có thể tháo rời dễ dàng. Việc Valve mở mã nguồn cho phụ kiện e-ink không chỉ hỗ trợ những người đam mê tự chế (DIY) mà còn mở đường cho các nhà sản xuất bên thứ ba tạo ra nhiều mẫu mặt nạ tùy chỉnh khác nhau, làm phong phú thêm hệ sinh thái phần cứng của hãng.