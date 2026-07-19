Valve dồn lực cho Steam Frame: Lộ diện lô hàng phần cứng khổng lồ hơn 19 tấn Valve vừa tiếp nhận ba lô hàng thiết bị thực tế ảo với tổng trọng lượng kỷ lục hơn 19.000 kg, dấu hiệu cho thấy kính Steam Frame đang tiến rất gần ngày ra mắt.

Valve đang đẩy nhanh tiến độ ra mắt thiết bị thực tế ảo (VR) thế hệ mới mang tên Steam Frame. Những hồ sơ vận chuyển mới nhất cho thấy một lượng lớn phần cứng đã được chuyển đến kho của hãng, đánh dấu bước chuẩn bị quan trọng cuối cùng trước khi công bố chính thức.

Theo dữ liệu từ HardwareSteam, vào ngày 15/07, Valve đã nhận được ba lô hàng riêng biệt được phân loại là "Thiết bị thực tế ảo". Tổng trọng lượng của các lô hàng này lên tới khoảng 19.304 kg (tương đương hơn 21,3 tấn). Đây được coi là một trong những đợt nhập hàng lớn nhất từ trước đến nay của Valve liên quan đến thiết bị đeo đầu (headset) sắp tới.

The Steam Frame.

Trước đó chỉ khoảng một tuần, công ty cũng đã tiếp nhận một lô hàng khác được mô tả là "phụ kiện bộ điều khiển VR và HMD". Việc dồn dập nhập khẩu linh kiện và thiết bị hoàn thiện cho thấy Valve đã sẵn sàng cho khâu phân phối sản phẩm trên quy mô lớn.

Hoàn thiện hệ sinh thái phần mềm cho Steam Frame

Bên cạnh việc chuẩn bị về phần cứng, Valve còn âm thầm nâng cấp nền tảng Steam để hỗ trợ tối đa cho thiết bị mới. Đầu tháng này, danh mục "Great on Steam Frame" đã chính thức xuất hiện trên cửa hàng Steam, giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm các tựa game được tối ưu hóa cho kính VR này.

Hơn nữa, Valve đã bắt đầu gán xếp hạng khả năng tương thích của Steam Frame cho các trò chơi. Danh sách các tựa game đạt chuẩn đang được mở rộng hàng tuần, cho thấy nỗ lực của hãng trong việc đảm bảo trải nghiệm người dùng mượt mà ngay từ thời điểm mở bán.

Kỳ vọng về ngày ra mắt chính thức

Mặc dù Valve vẫn chưa tiết lộ ngày phát hành hay mức giá cụ thể cho Steam Frame, nhưng những động thái dồn dập từ cả chuỗi cung ứng lẫn nền tảng phần mềm cho thấy một thông báo chính thức có thể diễn ra trong tương lai gần.

Giới công nghệ kỳ vọng Steam Frame sẽ là đối thủ nặng ký trong thị trường thiết bị thực tế ảo nhờ sự tích hợp sâu với hệ sinh thái Steam vốn đã rất hùng mạnh. Với khối lượng hàng hóa khổng lồ đã cập bến, cộng đồng game thủ có thể mong đợi sự xuất hiện của một thiết bị VR đột phá từ cha đẻ của Steam Deck.