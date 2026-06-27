Valve gửi email xác nhận đặt chỗ Steam Machine trước ngày mở bán chính thức Sau thời gian chờ đợi, Valve đã chính thức gửi email xác nhận cho người dùng đăng ký mua Steam Machine, đồng thời công bố quy trình thanh toán và thời gian giao hàng.

Valve vừa bắt đầu gửi email xác nhận quyền đặt chỗ (reservation) cho những khách hàng đã đăng ký mua Steam Machine. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi thiết bị chơi game này chính thức ra mắt vào ngày 30/06 tới.

The Steam Machine.

Quy trình mua hàng hai bước nghiêm ngặt

Việc nhận được email đặt chỗ không đồng nghĩa với việc người dùng có thể thanh toán ngay lập tức. Theo thông báo từ Valve, quy trình sở hữu Steam Machine sẽ được chia làm hai giai đoạn để đảm bảo quản lý lượng hàng tồn kho hiệu quả.

Cụ thể, sau email xác nhận đặt chỗ hiện tại, Valve sẽ gửi một email mua hàng riêng biệt khi thiết bị đã sẵn sàng để xuất xưởng. Kể từ thời điểm nhận được email thứ hai, khách hàng sẽ có đúng ba ngày để hoàn tất đơn hàng. Nếu quá thời hạn này, quyền đặt chỗ sẽ bị hủy bỏ và chuyển cho người tiếp theo trong danh sách chờ.

Steam Machine reservation email.

Chính sách ưu tiên cấu hình cao nhất

Đối với những người dùng đăng ký nhiều phiên bản Steam Machine khác nhau, Valve đã áp dụng chính sách tự động hóa để tối ưu quyền lợi khách hàng. Hệ thống sẽ tự động giữ lại đơn đăng ký cho phiên bản có cấu hình cao nhất mà người dùng đã chọn, đồng thời loại bỏ tên họ khỏi danh sách của các phiên bản thấp hơn.

Bên cạnh những người may mắn, một bộ phận người dùng đã nhận được thông báo không được chọn trong đợt sản xuất đầu tiên. Theo Valve, số lượng người đăng ký đã vượt quá khả năng cung ứng hiện tại. Tuy nhiên, những người này vẫn nằm trong danh sách chờ và sẽ có cơ hội mua máy nếu những khách hàng đợt đầu từ chối thanh toán hoặc hủy đơn hàng.

Thời gian giao hàng dự kiến

Dự kiến, những khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán sớm nhất sẽ nhận được Steam Machine ngay trong tuần đầu tiên của tháng 7. Đối với những người dùng chưa kịp đăng ký hoặc không nằm trong danh sách đợt này, Valve hiện vẫn chưa công bố thời điểm mở đợt đăng ký tiếp theo.