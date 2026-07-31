Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Văn bản hợp nhất số 09/2026/VBHN-TT-BGDĐT về Điều lệ Trường mầm non. Văn bản hợp nhất gồm 7 Chương, 36 Điều quy định về:
Quy định Điều lệ Trường mầm non
Vị trí, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức trường mầm non;
Tổ chức và quản lý nhà trường;
Tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục;
Tài chính, tài sản;
Giáo viên và nhân viên;
Trẻ em;
Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
Điều kiện, thủ tục thành lập trường mầm non công lập
Điều kiện, thủ tục thành lập trường mầm non loại hình công lập, cho phép thành lập trường mầm non loại hình tư thục, dân lập;
Điều kiện, thủ tục để trường mầm non hoạt động giáo dục;
Sáp nhập, chia tách;
Đình chỉ hoạt động giáo dục;
Giải thể trường mầm non thực hiện theo quy định của Chính phủ về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.
Cơ cấu, tổ chức của Trường mầm non
Cơ cấu tổ chức của nhà trường gồm:
Hội đồng trường (đối với trường dân lập, tư thục), hiệu trưởng và phó hiệu trưởng;
Hội đồng Thi đua - Khen thưởng;
Hội đồng kỉ luật;
Hội đồng tư vấn;
Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Công đoàn (nếu có), tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;
Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo./.