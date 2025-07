Bổ sung tội sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 25/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (Luật số 91/2025/QH15); có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.

Luật này gồm 4 Điều; trong đó, quy định một số nội dung đáng chú ý như: Bổ sung 1 điều luật quy định về Tội sử dụng trái phép chất ma túy; Sửa đổi 08 điều luật liên quan đến việc bỏ hình phạt tử hình; Sửa đổi 02 điều luật để phù hợp với cơ cấu, tổ chức bộ máy mới sau khi không tổ chức Công an cấp huyện và tên gọi của các bộ sau khi thực hiện phương án sáp nhập; Nâng gấp 02 lần hình phạt tiền tại 24 điều luật, tập trung vào nhóm tội về hàng giả, môi trường, an toàn thực phẩm, tham nhũng; Nâng mức phạt tù tại 08 điều luật, tập trung vào các nhóm tội về môi trường, ma túy, an toàn thực phẩm… xem thêm



Bộ Công an quản lý Quỹ Phát triển dữ liệu quốc gia

Chính phủ ban hành Nghị định số 160/2025/NĐ-CP quy định về Quỹ Phát triển dữ liệu quốc gia; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025. Trong đó quy định rõ Quỹ Phát triển dữ liệu quốc gia là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và giao Bộ Công an quản lý. Quỹ có tư cách pháp nhân, có ngân sách hoạt động, có báo cáo tài chính riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật… xem thêm



Chính sách ưu đãi phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về dữ liệu

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan hỗ trợ ươm tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về dữ liệu.



Chính phủ ban hành Nghị định số 169/2025/NĐ-CP quy định hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2027.

Theo Nghị định, nhà nước ưu tiên hỗ trợ đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, bảo đảm nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về dữ liệu; xây dựng, kết nối, phát triển mạng lưới chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức khoa học công nghệ về dữ liệu trong và ngoài nước; tổ chức xây dựng các trung tâm nghiên cứu về khoa học dữ liệu, đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chuỗi khối, truyền thông dữ liệu, Internet vạn vật, dữ liệu lớn và công nghệ hiện đại khác trong xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu.

Nhà nước có cơ chế đặc thù thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có trình độ cao trong các nhóm ngành công nghệ thông tin, an ninh mạng, khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo về làm việc cho cơ quan nhà nước.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan hỗ trợ ươm tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo về dữ liệu… xem thêm

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 165/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dữ liệu; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.

Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết về việc xác định và quản lý rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu; một số biện pháp phòng ngừa rủi ro phát sinh trong xử lý dữ liệu; các biện pháp bảo vệ dữ liệu… xem thêm

Ban hành danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã ký ban hành Quyết định số 20/2025/QĐ-TTg ngày 01/7/2025 ban hành danh mục dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025, ban hành danh mục gồm 26 dữ liệu cốt lõi và 18 dữ liệu quan trọng. Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức triển khai, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Quyết định này; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt… xem thêm

Phối hợp trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Hồ Đức Anh, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Quốc Đoàn ký Thông tư liên tịch quy định về phối hợp giữa các quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ký ban hành Thông tư liên tịch số 04 /2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.

Theo đó, cơ quan ban hành các lệnh, quyết định, thông báo, bản án và các văn bản khác trong tố tụng hình sự, thi hành tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự phải gửi đến cơ quan có thẩm quyền và có trách nhiệm thi hành theo thẩm quyền được quy định trong Thông tư liên tịch này và quy định của các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trước ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực mà không trái với quy định của Thông tư liên tịch này… xem thêm

Quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch số 05/2025/TTLT-BCA-BQP- VKSNDTC-TANDTC ngày 01/7/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử vắng mặt bị can, bị cáo; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025.

Đáng chú ý, Thông tư liên tịch này nêu rõ các trường hợp điều tra, truy tố xét xử vắng mặt bị can, bị cáo. Trong đó, quy định bị can, bị cáo đang ở nước ngoài mà không thể triệu tập để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử là trường hợp có căn cứ xác định bị can, bị cáo đã xuất cảnh nhưng chưa có thông tin nhập cảnh và không xác định được nơi đang sinh sống, làm việc, học tập của bị can, bị cáo ở nước ngoài, không triệu tập, dẫn độ được bị can, bị cáo để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hoặc trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng có căn cứ xác định nơi đang sinh sống, làm việc, học tập của bị can, bị cáo ở nước ngoài, đã triệu tập, đã yêu cầu dẫn độ nhưng không thể đưa được bị can, bị cáo trở về Việt Nam để phục vụ hoạt động điều tra, truy tố, xét xử… xem thêm

Sửa đổi, bổ sung quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

Sửa đổi, bổ sung quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng CAND; quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Bộ Công an ban hành Thông tư số 48/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2024/TT-BCA ngày 13/3/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc thực hiện công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân và Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Thông tư đã sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trong đó, quy định Công an xã, phường, đặc khu tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp chủ trì cuộc họp kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện việc xây dựng xã, phường, đặc khu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và hoàn thiện thủ tục, hồ sơ gửi Công an cấp tỉnh để thẩm định và báo cáo, đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xét duyệt, quyết định công nhận xã, phường, đặc khu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trước ngày 20/11 hằng năm… xem thêm

Tổ chức, cá nhân trong nước được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã

Từ ngày 1/7/2025, người dân được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an cấp xã trong tỉnh, thành phố nơi mình cư trú.



Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ký ban hành Thông tư số 51/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 79/2024/TT-BCA ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025, quy định tổ chức, cá nhân trúng đấu giá biển số xe được lựa chọn đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá tại các cơ quan đăng ký xe trong tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.

Tổ chức, cá nhân trong nước được lựa chọn đăng ký xe tại Phòng Cảnh sát giao thông hoặc Công an xã, phường, đặc khu (sau đây gọi chung là Công an cấp xã) trong tỉnh, thành phố… xem thêm

Từ tháng 7/2025, Công an cấp xã sẽ định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra cư trú

Công an cấp xã định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra cư trú.



Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 53/2025/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17 tháng 11 năm 2023; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 66/2023/TT-BCA ngày 17 tháng 11 năm 2023; Thông tư số 17/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước.

Theo đó, tại khoản 5 Điều 1 Thông tư này đã sửa đổi, bổ sung Điều 24 Thông tư số 55/2021/TT-BCA quy định về trách nhiệm của Công an cấp xã, như sau:

1. Thực hiện các trách nhiệm được quy định tại Điều 33 Luật Cư trú.

2. Thu thập, cập nhật chỉnh sửa thông tin về công dân vào Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo thẩm quyền.

3. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách trên địa bàn quản lý để rà soát, thống kê tình trạng cư trú của người điều khiển và nhân viên trên các phương tiện này để phục vụ công tác quản lý cư trú, phòng ngừa tội phạm.

4. Thực hiện các việc khác về quản lý cư trú theo quy định của Công an cấp trên.

5. Định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra cư trú… xem thêm

Cán bộ, chiến sĩ làm công tác lưu trữ được hưởng chế độ độc hại theo quy định

Cán bộ Phòng hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm đếm, thống kê hồ sơ, sổ sách.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 55/2025/TT-BCA quy định công tác lưu trữ tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân dưới dạng tài liệu giấy và tài liệu trên vật mang tin khác. Công tác lưu trữ số tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân và công tác lưu trữ tài liệu nghiệp vụ trong Công an nhân dân không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Thông tư này áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động lưu trữ tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025… xem thêm

Quy định lưu trữ số tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân

Tài liệu lưu trữ số được sử dụng thông qua các hình thức: đọc, cấp bản sao, cung cấp thông tin từ tài liệu lưu trữ số và cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Thông tư số 56/2025/TT-BCA quy định lưu trữ số tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025.

Theo đó, Thông tư này quy định về lưu trữ số tài liệu, xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, Kho Lưu trữ số tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân. Áp dụng đối với Công an các đơn vị, địa phương và cá nhân, tổ chức có liên quan đến lưu trữ số tài liệu hình thành phổ biến trong Công an nhân dân.

Thông tư cũng quy định rõ tài liệu lưu trữ số là bằng chứng về hoạt động của Đảng, Nhà nước, Ngành Công an qua các thời kỳ lịch sử của đất nước. Tài liệu lưu trữ số có giá trị lịch sử, giá trị pháp lý và giá trị thực tiễn để nghiên cứu, học tập phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm… xem thêm

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước; lĩnh vực định danh và xác thực điện tử

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã ký ban hành Quyết định số 5709/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực định danh và xác thực điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an; Quyết định số 5710/QĐ-BCA-C06 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực cấp, quản lý căn cước thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. 02 Quyết định này cùng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2025… xem thêmxem thêm

* Trong tháng 7, Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng 05 dự thảo Thông tư để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gồm:

1. Dự thảo Thông tư quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên trong các học viện, trường Công an nhân dân… xem thêm



2. Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân… xem thêm



3. Dự thảo Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; thành phần, số người thực hiện nhiệm vụ khi giám định đối với trường hợp khám nghiệm tử thi, mổ tử thi và khai quật tử thi… xem thêm



4. Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ”... xem thêm



5. Dự thảo Thông tư quy định quản lý hội thảo, tọa đàm khoa học trong Công an nhân dân... xem thêm