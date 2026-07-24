Ván cờ 117 triệu bảng của Chelsea và Villa: Khi tài chính thống trị chuyển nhượng Thương vụ kỷ lục 117 triệu bảng Morgan Rogers cùng vụ chuyển nhượng Alejandro Garnacho hé lộ cuộc đấu trí tài chính đỉnh cao giữa Chelsea và Aston Villa.

Thị trường chuyển nhượng mùa hè 2026 chứng kiến một trong những thương vụ phức tạp nhất lịch sử Ngoại hạng Anh. Chelsea biến Morgan Rogers thành cầu thủ nội đắt giá nhất lịch sử khi chi 117 triệu bảng đưa anh về từ Villa Park, đồng thời để Alejandro Garnacho gia nhập Aston Villa theo chiều ngược lại dưới dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt có điều kiện. Đây không đơn thuần là những quyết định nâng cấp đội hình của HLV Xabi Alonso hay Unai Emery, mà là cuộc đấu trí tài chính căng thẳng nhằm đối phó với quy định Tỷ lệ chi phí đội hình (Squad Cost Ratio - SCR) từ UEFA và Ngoại hạng Anh.

Chelsea đẩy đi Garnacho sau khi chiêu mộ bom tấn Morgan Rogers từ Villa. Ảnh: Getty Images.

Mô hình kinh doanh tài sản của Chelsea dưới thời BlueCo

Dù vừa trải qua án phạt từ UEFA, Chelsea vẫn đủ sức thực hiện thương vụ đắt giá nhờ mô hình tích trữ và thanh lý tài sản quy mô lớn mà tập đoàn BlueCo triển khai. Hiện tại, đội chủ sân Stamford Bridge sở hữu lực lượng có giá trị ước tính 1,3 tỷ bảng – xếp thứ tư tại châu Âu. Những cầu thủ được chiêu mộ không chỉ phục vụ yếu tố chuyên môn mà còn đóng vai trò là nguồn tài sản có tính thanh khoản cao.

Ở mùa giải trước, The Blues thu về số tiền kỷ lục 300 triệu bảng từ việc bán cầu thủ và dự kiến duy trì con số này trong năm nay. Với doanh thu kỳ vọng chạm mốc 700 triệu bảng, Chelsea chấp nhận khai thác các "vùng đỏ" trong quy định SCR của Ngoại hạng Anh. Thay vì chịu rủi ro bị trừ điểm trực tiếp, họ chấp nhận nộp khoản thuế chi tiêu vượt mức (có thể lên tới 115% doanh thu).

Song song với bản hợp đồng đắt giá Morgan Rogers, tân HLV Xabi Alonso tiếp tục tìm kiếm những cái tên gia cố hàng phòng ngự như Maxence Lacroix hay John Stones. Để dọn chỗ cho các tân binh, kế hoạch thanh lý diện rộng tại Cobham đang được đẩy nhanh. Những trung vệ như Benoit Badiashile, Axel Disasi hay Trevoh Chalobah đều đã được đưa lên sàn chuyển nhượng nhằm thu gọn quân số 38 người của đội một.

Nước đi tính toán của Aston Villa trên bảng cân đối kế toán

Bên phía Aston Villa, việc tiếp nhận Alejandro Garnacho theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt giúp họ kiểm soát tối đa rủi ro dòng tiền. Cấu trúc hợp đồng này giúp đội bóng vùng Midlands tránh việc bị UEFA quy kết vào hành vi đổi cầu thủ trực tiếp (swap deal) – vốn luôn bị cơ quan quản lý giám sát khắt khe nếu hai giao dịch hoàn tất trong vòng 45 ngày.

Bên cạnh đó, việc bán Rogers mang lại cho Aston Villa khoản lợi nhuận ròng từ 80 đến 90 triệu bảng trên sổ sách kế toán. Đây là con số quan trọng giúp đội bóng của HLV Unai Emery đảm bảo các chỉ số tài chính lành mạnh theo quy định của các giải đấu châu lục.

Trật tự mới trong bóng đá hiện đại

Chuyên gia tài chính bóng đá Kieran Maguire đánh giá các câu lạc bộ hiện đại đang vận hành theo cách thức mà mọi quyết định nhân sự đều phải trải qua sự tính toán kỹ lưỡng của bộ phận tài chính trước khi tính đến dấu ấn chuyên môn của huấn luyện viên.

Thương vụ đan xen giữa Rogers và Garnacho phơi bày một thực tế mới: giá trị của một ngôi sao hiện nay không chỉ đo đếm bằng màn trình diễn trên sân cỏ, mà còn ở năng lượng cân bằng sổ sách tài chính. Sự thành bại của Chelsea và Aston Villa ở mùa giải 2026-2027 sẽ là minh chứng rõ nhất cho việc liệu một bộ máy kế toán nhạy bén có thể mang lại lợi thế cạnh tranh tương đương với những bàn thắng trên sân hay không.