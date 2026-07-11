Chính trị Vấn đề cuối tuần: Việc chưa có tiền lệ! Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng, nhìn nhận và đánh giá khách quan là khá toàn diện, có nhiều mặt chuyển biến rõ.

Các đại biểu tham dự kỳ họp thực hiện nghi thức chào cờ

Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026 của tỉnh Lâm Đồng, nhìn nhận và đánh giá khách quan là khá toàn diện, có nhiều mặt chuyển biến rõ.

Phát biểu tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XI, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã chia sẻ, khái quát những công việc mà tập thể lãnh đạo UBND chỉ đạo, điều hành trong nửa năm đầu. Có những công việc đòi hỏi sự tận tâm, tận hiến của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, song cũng có những việc chưa có tiền lệ đặt ra, bắt buộc các cấp, ngành phải triển khai, thực hiện, vì thời gian không cho phép chậm trễ.

Vậy những việc nào chưa có tiền lệ? Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, rất nhiều việc còn mới mẻ, bỡ ngỡ; khối lượng công việc lớn, chỉ tiêu biên chế được giao lại thấp hơn các năm trước ít nhiều tác động đến giải quyết công việc của từng sở, ngành và cấp cơ sở. Tỉnh cũng đã chủ động, linh hoạt, điều chuyển nhiều cán bộ từ tỉnh về xã để “chung vai, đấu cật” cùng cơ sở. Rồi nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 phải thực hiện theo yêu cầu của Chính phủ, buộc cả bộ máy phải vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tiến độ báo cáo, trình cấp thẩm quyền được tính chi tiết đến từng giờ, từng ngày. Với sự đồng tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, Lâm Đồng đã hoàn thành nhiệm vụ này trước 1 tháng so với yêu cầu của Trung ương. Việc chưa có tiền lệ nữa là triển khai xây dựng các trường học liên cấp vùng biên giới theo chủ trương của Đảng, nhà nước. Lãnh đạo tỉnh lại tiếp tục “vi hành” khảo sát thực địa, kiểm tra, đôn đốc, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai xây trường. Nếu tiến độ không được đẩy nhanh sẽ ảnh hưởng đến việc trường mới chậm hoàn thành, vì mục tiêu phấn đấu đưa vào sử dụng năm học 2026-2027 sắp đến. Theo chỉ tiêu của tỉnh phấn đấu đến tháng 9 sẽ có 2/5 trường hoàn thành, đưa vào sử dụng, phục vụ việc dạy và học tại xã biên giới, thời gian không còn nhiều, nên việc “chạy đua” để cán đích là điều phải thực hiện. Sự kỳ vọng của người dân, học sinh vùng biên giới càng lớn thì sự cộng hưởng, bắt tay ngay vào việc của chính quyền càng cấp thiết hơn, để các trường sớm hoàn thành như mong đợi của lãnh đạo tỉnh.

Và việc chưa có tiền lệ nữa là giải ngân vốn đầu tư công, được xem như một cuộc “lột xác” đầy bất ngờ. Theo Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được giao cho 124 xã, phường, đặc khu trên 1.300 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương giải ngân hơn 714 tỷ đồng, đạt 53,13% kế hoạch. Nếu so với thời điểm 19/5/2026 chỉ đạt 11,08%, tức là chỉ trong vòng hơn tháng, kết quả tăng 42,05% quả là ngoạn mục. Có được kết quả này, là do lãnh đạo tỉnh đã thay đổi phương thức điều hành, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn” và kể cả thay người đứng đầu, vì mục tiêu hướng đến là kết quả phải thể hiện qua sản phẩm cụ thể. Tiếp đó giải pháp quan trọng nữa là tỉnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý đầu tư công. Tỉnh đã xây dựng phần mềm nội bộ theo dõi tiến độ giải ngân theo thời gian thực đối với từng xã, phường, đặc khu. Tất cả thông tin về hồ sơ, thủ tục, tình trạng giải ngân được cập nhật liên tục từng giờ. Nhờ đó, lãnh đạo tỉnh nhanh chóng nắm bắt kịp thời ngay những vướng mắc từ cơ sở để chỉ đạo xử lý, không để hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Suy cho cùng, nhiều việc chưa từng có tiền lệ sẽ tạo tâm lý cho nhiều người âu lo, bởi sợ làm sai, rụt rè không dám quyết. Tuy nhiên, với tư duy đổi mới hiện nay những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm sẽ được đề cao và luôn nhận được sự ủng hộ. Bằng chứng là những việc chưa từng có tiền lệ vừa qua ở Lâm Đồng đã được kiểm chứng kết quả của thực tiễn bằng những việc làm, con số cụ thể. Điều đó càng khẳng định dù những việc chưa có tiền lệ song nếu có phương pháp linh hoạt, phù hợp thì vẫn có thể làm được và làm hiệu quả hơn!

C.N