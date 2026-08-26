Quốc phòng - An ninh Vận dụng nghệ thuật cụm làng, xã chiến đấu vào diễn tập phòng thủ Từ cách tổ chức diễn tập theo cụm đến xây dựng những tình huống sát thực tiễn, tỉnh Lâm Đồng đang vận dụng linh hoạt nghệ thuật cụm làng, xã chiến đấu vào diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã năm 2026.

Nội dung thực binh A2 tại thôn 3, xã Gia Hiệp, các lực lượng thực hành xử trí tình huống tụ tập đông người, gây rối, bạo loạn

Bài kiểm tra sát thực tế

Năm 2026, sau diễn tập điểm tại phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng còn 49 xã, phường, đặc khu tiếp tục tổ chức diễn tập phòng thủ cấp xã. Để bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính thực chất, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh - đã tham mưu xây dựng và tổ chức diễn tập 10 cụm trong toàn tỉnh. Cụm đầu tiên hoàn thành diễn tập gồm các xã Di Linh, Gia Hiệp, Hòa Ninh và phường 2 Bảo Lộc.

Đồng chí Trần Hồng Quyết - Bí thư Đảng ủy xã Di Linh cho biết, để chuẩn bị diễn tập, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong cụm đã quán triệt, triển khai nghiêm các kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tổ chức luyện tập, hiệp đồng lực lượng và chuẩn bị cơ sở vật chất theo đúng kế hoạch.

Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ diễn tập

Các địa phương cũng phối hợp với đơn vị viễn thông xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc; hiệp đồng với ngành điện bảo đảm nguồn điện chính thức và dự phòng. Trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, sự phối hợp, hiệp đồng giữa các địa phương, lực lượng được đặt lên hàng đầu, qua đó từng bước nâng cao khả năng xử trí tình huống ngay từ cơ sở.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ, cụm diễn tập đầu tiên đã hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu. Điểm nổi bật là các tình huống thực binh được xây dựng sát đặc điểm địa bàn, gắn với những vấn đề có thể phát sinh trong thực tế.

Trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp, khi yêu cầu về tính chủ động, tự lực và khả năng xử trí tình huống ngay từ cơ sở ngày càng cao, cách tổ chức diễn tập theo cụm không chỉ giúp tiết kiệm nguồn lực, bảo đảm tiến độ mà quan trọng hơn là tạo môi trường để các địa phương học hỏi, hỗ trợ và nâng cao năng lực phối hợp.

Thông qua diễn tập cụm, thế trận phòng thủ được xây dựng ở từng địa phương có khả năng kết nối chặt chẽ tạo thế trận liên hoàn

Phòng thủ liên kết

Để bảo đảm chất lượng diễn tập, nội dung thực binh được Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh giao cho từng cụm trên cơ sở yêu cầu xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, đồng thời sát với đặc điểm địa bàn và những vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn. Theo Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh việc tổ chức diễn tập theo cụm chính là sự vận dụng linh hoạt nghệ thuật cụm làng, xã chiến đấu vào triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến phòng thủ cấp xã trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong nghệ thuật chiến tranh nhân dân, cụm làng, xã chiến đấu là đơn vị cơ sở, là hạt nhân của thế trận quốc phòng toàn dân. Tại Lâm Đồng, nghệ thuật này đã được vận dụng linh hoạt, sáng tạo. Theo đó, mỗi xã, phường, đặc khu vẫn là một địa bàn có nhiệm vụ, phương án và lực lượng tại chỗ riêng, nhưng không tồn tại biệt lập mà được đặt trong mối liên hệ chặt chẽ với các địa bàn trong cùng cụm. Mỗi địa phương vừa tổ chức khung diễn tập trên địa bàn mình, vừa kết nối thông tin, hình ảnh, dữ liệu với khu vực trung tâm. Qua đó, tình hình ở từng địa bàn được cập nhật trong một bức tranh chung, giúp cơ quan chỉ đạo, chỉ huy không chỉ nắm chắc từng “mắt xích” mà còn nhìn thấy mối liên hệ giữa các địa bàn trong toàn cụm. Đây chính là sự chuyển từ tư duy phòng thủ đơn lẻ sang tư duy phòng thủ liên kết.

Tinh thần cốt lõi của cụm làng, xã chiến đấu là dựa vào lực lượng, phương tiện và thế trận tại chỗ để chủ động xử trí tình huống. Tinh thần ấy được Lâm Đồng vận dụng trong diễn tập khi giao cho từng địa phương chủ động xây dựng, luyện tập và thực hành các nội dung phù hợp với đặc điểm địa bàn; đồng thời yêu cầu các địa phương trong cụm tăng cường hiệp đồng, hỗ trợ và phối hợp xử trí khi tình huống vượt ra khỏi phạm vi một địa bàn. Như vậy, “tại chỗ” không đồng nghĩa với khép kín; ngược lại, sức mạnh tại chỗ chỉ phát huy đầy đủ khi được đặt trong cơ chế phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa các địa phương trong tình hình mới.