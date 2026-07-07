Pháp luật - Đời sống Văn hóa giao thông từ ý thức của tài xế Nhường đường ở nơi đường giao nhau theo quy định; quan sát kỹ trước khi mở cửa xe; không tạt ngang đầu xe… là những quy định khi tham gia giao thông, đồng thời thể hiện ý thức văn hóa giao thông của những tài xế.

Vòng xuyến gần siêu thị LotteMart

“Đi kiểu gì vậy!”, tiếng phàn nàn của người phụ nữ đi xe máy vang lên giữa vòng xuyến giao nhau đường Hùng Vương - Tôn Đức Thắng, gần siêu thị LotteMart, phường Phú Thủy (Lâm Đồng), sau khi một ô tô 4 chỗ từ bên phải bất ngờ lao vào vòng xuyến mà không nhường đường. Người điều khiển xe máy phải phanh gấp để tránh va chạm, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi giật mình.

Tình huống trên xảy ra cách đây không lâu và không phải duy nhất ở các đường giao nhau trên địa bàn tỉnh. Không chỉ ở vòng xuyến, trên đường phố còn dễ dàng bắt gặp nhiều tình huống tiềm ẩn nguy hiểm khác. Có người vừa dừng xe đã mở cửa bất ngờ mà không quan sát phía sau; có tài xế từ lề đường nhập làn đột ngột, không nhường xe đang lưu thông; người khác lại chuyển hướng, tạt đầu xe hoặc cắt ngang dòng phương tiện để rẽ vào hẻm, vào bãi đỗ... Những hành vi tưởng chừng rất nhỏ nhưng luôn đặt người khác vào tình huống phải phanh gấp hoặc đánh lái để tránh va chạm. Nhiều vụ tai nạn giao thông đã bắt nguồn từ chính những phút bất cẩn như vậy.

Ông Hoàng Văn Trọng, phường Phan Thiết, vẫn chưa quên lần bị tai nạn vì một chiếc ô tô đậu ven đường bất ngờ mở cửa.

“Tôi đang chạy xe máy thì cửa ô tô bật mở ngay trước mặt. May lúc đó tôi đi chậm nên chỉ bị thương nhẹ. Nếu chạy nhanh hơn thì hậu quả khó lường. Nhiều tài xế vẫn còn rất chủ quan, thiếu ý thức khi tham gia giao thông”, ông Trọng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, phần lớn những tình huống nguy hiểm trên đường không xuất phát từ hỏng hóc kỹ thuật mà từ sự thiếu quan sát, chủ quan hoặc tâm lý vội vàng của người cầm lái. Chỉ vài giây mất tập trung cũng có thể đánh đổi bằng sức khỏe, tài sản, thậm chí tính mạng của chính mình và người khác.

Pháp luật đã quy định khá đầy đủ các chế tài xử lý. Theo điểm d khoản 6 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, hành vi không giảm tốc độ và không nhường đường tại nơi giao nhau có hoặc không có báo hiệu đi theo vòng xuyến theo đúng quy định sẽ bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, mức xử phạt chỉ là biện pháp răn đe. Điều quan trọng hơn vẫn là ý thức tự giác của mỗi người tham gia giao thông.

Một tài xế có văn hóa không chỉ là người điều khiển xe đúng tốc độ, đúng làn đường hay chấp hành tín hiệu giao thông, mà còn biết nhường đường đúng quy định, giữ khoảng cách an toàn, quan sát kỹ trước khi chuyển hướng, mở cửa xe hay nhập làn. Những hành động nhỏ ấy không chỉ thể hiện sự văn minh mà còn góp phần bảo vệ an toàn cho cả cộng đồng.

Văn hóa giao thông từ ý thức của người tài xế

Để xây dựng văn hóa giao thông, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh, người dân đến các doanh nghiệp, nhất là tại những địa bàn có lưu lượng phương tiện lớn.

Tại phường Mũi Né - địa bàn du lịch luôn đông phương tiện qua lại, công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức. Trung tá Nguyễn Lưu Trung - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Mũi Né cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng để thay đổi nhận thức của người dân. Ngoài tuyên truyền trong khu dân cư, lực lượng công an còn phối hợp với trường học và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn để phổ biến các quy định của pháp luật, nhất là những lỗi vi phạm thường gặp. Qua đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và từng bước hình thành văn hóa giao thông trong cộng đồng”.

An toàn giao thông không chỉ được bảo đảm bằng hệ thống biển báo, đèn tín hiệu hay những mức xử phạt ngày càng nghiêm khắc, mà trước hết bắt đầu từ ý thức của mỗi người cầm lái. Một cái nhìn gương chiếu hậu trước khi mở cửa xe, nhường đường đúng quy định hay giảm tốc độ khi vào vòng xuyến có thể ngăn chặn một vụ tai nạn. Bởi trên mỗi cung đường, sự an toàn của mình luôn gắn liền với sự an toàn của người khác.