Văn hóa - Giải trí Văn học - nghệ thuật phụng sự phát triển quê hương Tỉnh Lâm Đồng mới có tiềm năng lớn về hoạt động văn học - nghệ thuật để các văn nghệ sĩ thỏa sức đam mê sáng tạo. Lâm Đồng hôm nay có rừng, biển, cao nguyên, hải đảo cùng chiều sâu bản sắc của 49 dân tộc tạo nên bức tranh văn hóa thống nhất trong đa dạng. Phong tục tập quán, kho tàng sử thi, ca dao, lời nói vần, dân ca, dân vũ, dân nhạc phong phú là nguồn chất liệu quý để văn nghệ sĩ sáng tạo nên những tác phẩm kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Đưa tác phẩm văn học nghệ thuật đến công chúng

Tiềm năng sáng tạo từ vùng đất mới

Việc sáp nhập, hợp nhất và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy, nếp nghĩ, khơi dậy khát vọng phát triển và cảm hứng sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ. Mỗi người ý thức rõ hơn trách nhiệm trước vận hội mới của quê hương, từ đó cho ra đời những tác phẩm thiết thực, giàu hơi thở cuộc sống, phục vụ kịp thời đời sống tinh thần của Nhân dân.

Hiện nay, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng có 672 hội viên cùng lực lượng cộng tác viên hoạt động trên khắp địa bàn tỉnh. Đội ngũ trải đều ở nhiều chuyên ngành như: văn, thơ, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, nhiếp ảnh, nghiên cứu văn nghệ dân gian… Có thể khẳng định đây là lực lượng có chất lượng chuyên môn tốt, với nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và các tác giả có nhiều đóng góp trong từng lĩnh vực.

Nhiều nhạc sĩ tên tuổi có tác phẩm gắn với vùng đất, ở những giai đoạn lịch sử, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Nhiều họa sĩ có tác phẩm được giới sưu tập trong và ngoài nước quan tâm; không ít công trình văn học, nghiên cứu văn nghệ dân gian có giá trị mang tính phổ quát rộng; nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh với những tác phẩm khắc họa vẻ đẹp của quê hương với rừng, biển, hoa và cát trắng, được phong tước hiệu trong nước và quốc tế... Đó là nền tảng quan trọng để văn học - nghệ thuật Lâm Đồng tiếp tục phát triển.

Phát huy những tiềm năng, lợi thế, Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng xác định nhiệm vụ trọng tâm là khơi dậy và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, tạo điều kiện để tiềm năng ấy kết tinh thành những tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật. Hội định hướng văn nghệ sĩ đi sâu phản ánh một Lâm Đồng đang phát triển, hội nhập với hình ảnh “Lâm Đồng - Bản giao hưởng xanh”; khuyến khích sáng tạo, hướng tới những tác phẩm phản ánh toàn diện bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, đời sống xã hội và những bước chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh trong giai đoạn mới.

Tác phẩm Ánh sáng công nghiệp - Nguyễn Bá Hảo đoạt giải A Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng lần thứ II

Hướng tới sáng tạo những tác phẩm xứng tầm

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, năm qua, Hội đã kiện toàn tổ chức, sắp xếp các chi hội chuyên ngành và các phân hội theo địa bàn hướng đến tinh gọn, thống nhất, chuyên nghiệp. Từ mô hình tổ chức khác nhau của Hội 3 tỉnh trước đây, nay được thống nhất theo từng chuyên ngành, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, hoạt động, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. Hội cũng kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy chế, nội quy nhằm nhanh chóng ổn định tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động. Xây dựng Hội trở thành mái nhà chung của văn nghệ sĩ, nơi đoàn kết, sẻ chia và lan tỏa các giá trị nhân văn thông qua hoạt động sáng tác.

Cùng với đó, Hội củng cố Ban Biên tập Tạp chí Văn nghệ Lâm Đồng, xây dựng tạp chí trở thành diễn đàn của đội ngũ văn nghệ sĩ, nơi công bố, giới thiệu các tác phẩm trong tỉnh và cả nước, nơi định hướng sáng tác theo chủ trương, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng. Đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, Hội đang xây dựng Tạp chí Văn nghệ Lâm Đồng điện tử nhằm đưa tác phẩm đến với công chúng nhanh hơn, hiệu quả hơn, mở rộng khả năng quảng bá văn học nghệ thuật trong thời đại số.

Tác phẩm Hồ Tuyền Lâm Đà Lạt - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lý Hoàng Long

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Bạch Ngọc Anh chia sẻ: “Không gian sáng tạo của Lâm Đồng hôm nay rộng mở hơn rất nhiều, mang lại nguồn cảm hứng mới. Những chuyến đi thực tế sẽ là điều kiện để chúng tôi tạo nên những tác phẩm sinh động, chân thực, góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất và con người Lâm Đồng”.

Hội đã tổ chức các trại sáng tác và những chuyến đi thực tế trên khắp địa bàn tỉnh, từ đại ngàn, biển xanh đến ngàn hoa, đồng thời tổ chức các chuyến sáng tác ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đây là điều kiện để văn nghệ sĩ tiếp cận thực tiễn, làm giàu vốn sống, khơi nguồn cảm hứng, sáng tạo nên những tác phẩm gắn với thực tiễn, có giá trị.

Nhà văn Đặng Bá Canh - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Lâm Đồng nhấn mạnh: Với đội ngũ văn nghệ sĩ đông đảo, đồng đều ở tất các các chuyên ngành, cho phép chúng ta tin tưởng vào hoạt động văn học nghệ thuật với kỳ vọng sẽ có nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời từ thực tiễn sống động. Những tác phẩm này sẽ đón đầu và nắm bắt được những xu thế vận động của đời sống kinh tế - xã hội, khắc họa đậm nét sự phát triển vươn lên hội nhập mạnh mẽ của tỉnh Lâm Đồng.

Tác nghiệp trong rừng Quốc gia Bidoup Núi Bà

Thời gian tới, mong rằng sẽ có nhiều tác phẩm văn học - nghệ thuật của các văn nghệ sĩ được công chúng đón nhận, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa. Qua đó, mỗi văn nghệ sĩ vừa quảng bá được tác phẩm của mình, vừa thông qua giá trị tác phẩm có thể mang lại thu nhập và sống được với nghề nghiệp để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê sáng tạo. Chúng ta tin rằng một diện mạo mới của văn học nghệ thuật Lâm Đồng sẽ khởi sắc và có những điểm nhấn với những tác phẩm có sức sống lâu bền, xứng đáng với tầm vóc một vùng đất năng động, giàu bản sắc.