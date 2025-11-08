Chính trị Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025 - 2030 bảo đảm tính bao quát, tổng thể Sáng 11/8, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chủ trì họp Thường trực Tiểu ban Văn kiện.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Cuộc họp nhằm cho ý kiến về các dự thảo Văn kiện và dự thảo Chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự họp có các đồng chí Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội; thành viên Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện; Trưởng, Phó Bộ phận giúp việc Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện.

Các đồng chí Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội và thành viên Tổ Biên tập dự cuộc họp

Các đại biểu dự họp đã nghe đại diện Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện báo cáo công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, tiến độ, nội dung thực hiện bảo đảm theo yêu cầu tiến độ của Trung ương và Kế hoạch của Tổ Biên tập.

Các đồng chí Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội và các đại biểu dự cuộc họp

Quá trình xây dựng Văn kiện có sự tham gia góp ý rộng rãi của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhà khoa học, các tầng lớp tri thức, các tổ chức thành viên MTTQVN tỉnh.

Đồng thời, đã nhiều lần thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành 3 tỉnh trước khi sáp nhập và Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng mới; tiếp thu ý kiến góp ý tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã, phường, đặc khu và tiếp thu các ý kiến góp ý tại Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Hữu Toàn báo cáo công tác chuẩn bị, xây dựng dự thảo Văn kiện

Tại cuộc họp, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I và các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh điều hành phần thảo luận, góp ý

Trong đó, đa số các ý kiến cho rằng chủ đề Đại hội đã mang tính bao quát, đảm bảo 4 thành tố: về Đảng; về quốc phòng, an ninh; về đoàn kết và về mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng chủ đề Đại hội bên cạnh thể hiện sự quyết tâm của toàn Đảng bộ tỉnh cần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì Lâm Đồng là tỉnh có nhiều cộng đồng dân tộc cùng sinh sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ góp ý về chủ đề Đại hội

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý điều chỉnh một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP); tỷ lệ nghèo đa chiều; chỉ tiêu về nông nghiệp; tỷ lệ lao động qua đào tạo… Nội dung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu mô hình kinh tế… nhằm nâng cao thu nhập, đời sống của người dân cũng được các đại biểu góp ý.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lưu Văn Trung góp ý về điều chỉnh một số chỉ tiêu

Đồng thời, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào một số nội dung như: Cần đưa Dự án cao tốc trục ngang vào công trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhằm tạo giao thông thuận lợi, kết nối vùng; đột phá khoa học công nghệ; thu hút đầu tư, nhất là lĩnh vực năng lượng tái tạo, bô xít…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái góp ý về đột phá khoa học công nghệ

Cùng với đó là các góp ý chỉ tiêu về xây dựng Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có kỹ năng thích ứng cao; về môi trường, đô thị, nhất là chỉ tiêu về tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch…

Đại diện Cục thống kê tỉnh Lâm Đồng góp ý tại cuộc họp

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Bình góp ý tại cuộc họp

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Triều góp ý tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao những nỗ lực của Tiểu ban Văn kiện và Tổ Biên tập. Qua một thời gian ngắn trên cơ sở ý kiến của Phiên họp thứ nhất Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập đã hoàn thiện dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 theo đúng với tinh thần gọn, rõ, trọng tâm và văn phong rõ ràng.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu kết luận cuộc họp

Trong quá trình hoàn thiện, tiếp thu, giải trình các ý kiến, Tiểu ban Văn kiện đã cố gắng cao nhất thể hiện vào trong dự thảo Văn kiện, cũng như rà soát, khắc phục các lỗi liên quan đến trùng lắp.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đánh giá cao ý kiến góp ý của các đại biểu tại cuộc họp, nhất là ý kiến góp ý vào các nhóm chỉ tiêu để thể hiện rõ nét mục tiêu phát triển, đột phá trong kết nối, yếu tố phù hợp với điều kiện của nhiệm kỳ mới.

“ Báo cáo trung tâm của Đại hội là Báo cáo chính trị phải bảo đảm tính bao quát, tổng thể

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm

Quang cảnh cuộc họp

Trên cơ sở ý kiến tham gia tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị Tổ Biên tập rà soát kỹ lưỡng, tiếp thu, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Văn kiện và xây dựng các báo cáo kèm theo như: Dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, dự thảo Chương trình hành động, Nghị quyết Đại hội để trình Thường vụ phê duyệt và gửi hồ sơ ra Trung ương theo đúng quy định.

Đặc biệt, tiếp thu những nội dung tham gia ý kiến tại cuộc họp vào báo cáo trung tâm của Đại hội là Báo cáo chính trị, bảo đảm tính bao quát, tổng thể; bổ sung vào Chương trình hành động với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp cụ thể.

Đối với các nhóm chỉ tiêu phải có tính khả thi để thực hiện. Qua đó làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ 2025 - 2030.