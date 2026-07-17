Thông tin Văn phòng Luật sư Lê Long thông báo thành lập và hoạt động (lần 2) Văn phòng Luật sư Lê Long vừa được Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy đăng ký hoạt động và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2026. Văn phòng cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

THÔNG BÁO THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động số 68.2026.01.0082/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 08/6/2026, Văn phòng Luật sư Lê Long trân trọng thông báo việc thành lập và chính thức đi vào hoạt động như sau:

- Tên gọi: Văn phòng Luật sư Lê Long (Le Long Law Office).

- Địa chỉ trụ sở: Tổ 8, khu phố Ung Chiếm, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

- Điện thoại: 0976 406 224.

- Email: [email protected].

Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Văn Long, Thẻ luật sư số 12739/LS cấp ngày 17/01/2018, thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Văn phòng.

Lĩnh vực hành nghề:

- Tham gia tố tụng;

- Tư vấn pháp luật;

- Đại diện ngoài tố tụng;

- Các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Luật sư Lê Long trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được biết để thuận tiện trong việc liên hệ, hợp tác và sử dụng dịch vụ pháp lý khi có nhu cầu./