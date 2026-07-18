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    Văn phòng Luật sư Lê Long thông báo thành lập và hoạt động (lần 3)

    TB 18/07/2026 08:00

    Văn phòng Luật sư Lê Long vừa được Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cấp Giấy đăng ký hoạt động và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 6/2026. Văn phòng cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật, đáp ứng nhu cầu của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

    THÔNG BÁO THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

    Căn cứ Giấy đăng ký hoạt động số 68.2026.01.0082/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 08/6/2026, Văn phòng Luật sư Lê Long trân trọng thông báo việc thành lập và chính thức đi vào hoạt động như sau:

    - Tên gọi: Văn phòng Luật sư Lê Long (Le Long Law Office).

    - Địa chỉ trụ sở: Tổ 8, khu phố Ung Chiếm, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

    - Điện thoại: 0976 406 224.

    - Email: [email protected].

    Người đại diện theo pháp luật: Luật sư Lê Văn Long, Thẻ luật sư số 12739/LS cấp ngày 17/01/2018, thành viên Đoàn Luật sư tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Văn phòng.

    Lĩnh vực hành nghề:

    - Tham gia tố tụng;

    - Tư vấn pháp luật;

    - Đại diện ngoài tố tụng;

    - Các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

    Văn phòng Luật sư Lê Long trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân được biết để thuận tiện trong việc liên hệ, hợp tác và sử dụng dịch vụ pháp lý khi có nhu cầu./.

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      Thông tin
      Văn phòng Luật sư Lê Long thông báo thành lập và hoạt động (lần 3)
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

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