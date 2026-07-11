Vành đai 3 TP.HCM: Toàn cảnh tiến độ thi công qua khu vực Bình Dương và mục tiêu thông xe Dự án Vành đai 3 TP.HCM hiện đạt khoảng 78% tổng khối lượng thi công. Trong khi khu vực tỉnh Tây Ninh dẫn đầu tiến độ, các gói thầu qua tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực tăng tốc để kịp thông xe vào năm 2026.

Sau gần 3 năm triển khai, dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đang dần lộ diện hình hài rõ nét trên toàn tuyến. Với tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, đây là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm mang tính kết nối vùng, được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực phát triển kinh tế mạnh mẽ cho khu vực phía Nam.

Đoạn phía Đông dự án Vành đai 3 TP.HCM dài 14,7 km hiện vẫn còn nhiều hạng mục đang trong quá trình hoàn thiện để kịp mục tiêu thông xe.

Tiến độ thi công tại các dự án thành phần

Dự án Vành đai 3 TP.HCM có tổng chiều dài hơn 76 km, đi qua TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Theo báo cáo mới nhất, tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt khoảng 78%, tuy nhiên tiến độ có sự phân hóa rõ rệt giữa các khu vực.

Dự án thành phần 7 (qua tỉnh Tây Ninh): Đạt tiến độ cao nhất với khoảng 92,3%.

Đạt tiến độ cao nhất với khoảng 92,3%. Dự án thành phần 1 (qua TP.HCM): Đạt khoảng 74,6%.

Đạt khoảng 74,6%. Dự án thành phần 3 (qua tỉnh Đồng Nai): Đạt khoảng 69,1%.

Đạt khoảng 69,1%. Dự án thành phần 5 (qua tỉnh Bình Dương): Đạt khoảng 64,3%.

Khối lượng thi công toàn dự án hiện đạt 78%, trong đó khu vực tỉnh Tây Ninh đang dẫn đầu về tốc độ hoàn thiện.

Điểm sáng và những thách thức tại công trường

Khảo sát tại gói thầu XL3, các nhịp cầu cạn đi qua khu vực Vinhomes Grand Park đã được nối thông hoàn toàn. Mặt cầu cơ bản đã hoàn thành thảm nhựa, hình thành tuyến cầu vượt liên tục xuyên qua khu đô thị. Đây được xem là điểm sáng quan trọng về tiến độ của toàn đoạn phía Đông dự án.

Các nhịp cầu cạn qua khu vực Vinhomes Grand Park đã được nối thông và thảm nhựa, tạo nên tuyến đường liên tục.

Tuy nhiên, tại gói thầu XL01, dù tuyến cầu cạn cơ bản kết nối nhưng hệ thống đường dẫn lên xuống vẫn còn ngổn ngang. Ở hướng về nút giao Tân Vạn, một số nhịp cầu chưa được kết nối đồng bộ, trong khi các đoạn đường song hành phía dưới mới dừng ở công đoạn san lấp nền.

Đáng chú ý, dự án từng ghi nhận sự cố dịch chuyển kết cấu tại đầu nhánh A thuộc nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và cầu Nhơn Trạch vào tháng 10/2025. Đây là khu vực có kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn chất lượng công trình.

Khu vực nút giao với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, nơi từng yêu cầu xử lý kỹ thuật nghiêm ngặt sau sự cố dịch chuyển kết cấu.

Kiến nghị điều chỉnh giá và lộ trình hoàn thành

Trước những biến động mạnh về giá vật liệu và nhiên liệu, Sở Xây dựng TP.HCM đã kiến nghị UBND TP.HCM báo cáo Thủ tướng xem xét điều chỉnh cơ chế giá hợp đồng xây dựng. Việc này nhằm bảo đảm quyền lợi cho các nhà thầu, tính đúng và tính đủ chi phí thực hiện trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động.

Cơ quan chức năng cũng đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện các dự án thành phần đến năm 2028 và thực hiện quyết toán vào năm 2029. Dù có những đề xuất điều chỉnh, mục tiêu hoàn thành khoảng 70,4 km tuyến chính cao tốc cùng hệ thống đường song hành vào cuối năm 2026 vẫn là ưu tiên hàng đầu của các địa phương.

Công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án đã hoàn thành 100%, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy mạnh thi công xây lắp.

Hiện tại, TP.HCM đang khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư nút giao Tân Vạn, bổ sung cầu Bình Gởi và chuẩn bị đầu tư đoạn Tân Vạn - Bình Chuẩn để đảm bảo tính kết nối đồng bộ cho toàn bộ dự án Vành đai 3.

Thông tin dự án có thể thay đổi dựa trên các quyết định điều chỉnh quy hoạch và tiến độ thực tế từ chủ đầu tư.