Vành đai 4 TP.HCM qua Tây Ninh: Chi hơn 9.190 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng Tỉnh Tây Ninh đã bàn giao hơn 582ha đất, đạt 85,7% kế hoạch cho dự án Vành đai 4 TP.HCM. Với tổng kinh phí bồi thường đã giải ngân hơn 9.194 tỷ đồng, dự án đang tăng tốc để bàn giao toàn bộ mặt bằng vào tháng 8/2026.

Dự án đường Vành đai 4 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh đang ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến giữa tháng 7, tỉnh đã thực hiện chi trả bồi thường cho gần 4.000 trường hợp bị ảnh hưởng, với tổng số tiền giải ngân vượt mốc 9.194 tỷ đồng, tương đương 77,8% kế hoạch đề ra.

Tiến độ giải phóng mặt bằng đạt hơn 85%

Theo báo cáo từ lãnh đạo tỉnh Tây Ninh, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiện là ưu tiên hàng đầu để đảm bảo tiến độ công trình trọng điểm quốc gia. Diện tích đất đã hoàn thành bồi thường và bàn giao hiện đạt hơn 582ha, chiếm 85,7% tổng diện tích cần thực hiện cho toàn dự án trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong đợt cao điểm thi đua 90 ngày đêm, các cơ quan chức năng đã hoàn tất chi trả cho hơn 3.000 trường hợp với số tiền 6.767 tỷ đồng trên diện tích 427ha. Kết quả này giúp tạo quỹ đất sạch đáng kể, sẵn sàng cho các giai đoạn thi công tiếp theo.

Diện tích đã hoàn thành bồi thường và bàn giao đạt hơn 582ha, bằng 85,7% tổng diện tích cần thực hiện.

Chi tiết quy hoạch tuyến đường dài 74,5km qua Tây Ninh

Đoạn Vành đai 4 TP.HCM chạy qua Tây Ninh có tổng chiều dài khoảng 74,5km, đòi hỏi diện tích thu hồi đất hơn 675ha. Tuyến đường chiếm dụng khoảng 604,24ha, đi qua địa giới hành chính của 15 xã bao gồm: Xã Hậu Nghĩa, Xã Đức Lập, Xã Hòa Khánh, Xã Đức Huệ, Xã Thạnh Lợi, Xã Bình Đức, Xã Bến Lức, Xã Mỹ Yên, Xã Long Cang, Xã Rạch Kiến, Xã Mỹ Lệ, Xã Mỹ Lộc, Xã Phước Vĩnh Tây, Xã Cần Giuộc và Xã Tân Tập, Tây Ninh.

Về quy mô thu hồi đất tại các địa phương, Xã Thạnh Lợi ghi nhận diện tích giải phóng mặt bằng lớn nhất với hơn 134ha. Các khu vực khác cũng có khối lượng công việc lớn như Xã Hòa Khánh (hơn 71ha), Xã Hậu Nghĩa (gần 60ha) và Xã Bình Đức (hơn 52ha).

Xã Thạnh Lợi là địa phương có diện tích giải phóng mặt bằng lớn nhất, với hơn 134ha. Tiếp đến là xã Hòa Khánh hơn 71ha, Hậu Nghĩa gần 60ha và Bình Đức hơn 52ha.

Quy hoạch các khu tái định cư

Để ổn định đời sống người dân, tỉnh đã bố trí 5 khu tái định cư với tổng diện tích khoảng 71,01ha. Cụ thể:

Xã Hòa Khánh: 30,17ha

30,17ha Xã Bến Lức: 20,95ha

20,95ha Xã Rạch Kiến: 8,91ha

8,91ha Xã Mỹ Lộc: 5,4ha

5,4ha Xã Tân Tập: 5,58ha

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ hạ tầng các khu tái định cư này trước ngày 15/6/2026 để người dân sớm có nơi ở mới.

Mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng trước tháng 8/2026

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm yêu cầu các sở, ngành tập trung xử lý dứt điểm các "điểm nghẽn" pháp lý và hồ sơ. Theo kế hoạch, đến ngày 30/6, các địa phương phải đạt tỷ lệ bàn giao mặt bằng tối thiểu 70%. Toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng phải hoàn tất 100% trước ngày 12/8/2026 để bàn giao cho đơn vị thi công.

Các sở, ngành và địa phương đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ.

Dự án Vành đai 4 TP.HCM được thiết kế với quy mô 8 làn xe cao tốc, tốc độ 100km/h, kèm theo hệ thống đường song hành. Đây được kỳ vọng là trục giao thông xương sống kết nối Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, mở ra hành lang kinh tế chiến lược cho các khu công nghiệp và cảng biển lớn trong vùng.

Dự án thành phần qua Tây Ninh Loại hình đầu tư Tổng mức đầu tư (tỷ đồng) Bồi thường, tái định cư và đường gom Đầu tư công 24.972 Cao tốc đoạn Kênh Thầy Cai - Cao tốc TP.HCM - Trung Lương PPP (BOT) 20.485 Cao tốc đoạn TP.HCM - Trung Lương - Cảng Hiệp Phước PPP (BOT) 22.813

Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh thông tin pháp lý chính thức trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.