Thời sự VDB tài trợ 4.978 tỷ đồng cho dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương Sáng 11/8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký hợp đồng tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP), giai đoạn 1.

Quang cảnh lễ ký kết

Tham dự lễ ký có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Agribank, các đối tác và nhà đầu tư tham dự.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng VDB - Chi nhánh Lâm Đồng và Công ty CP BOT Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương ký hợp đồng tín dụng

Theo hợp đồng, VDB - Chi nhánh Lâm Đồng tài trợ khoản vay 4.978 tỷ đồng cho dự án. Nguồn vốn này bổ sung nguồn lực tài chính để triển khai tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc cùng lãnh đạo các sở, ngành dự lễ ký kết

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Dương Linh, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) VDB cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. VDB sẽ phối hợp với các bên liên quan, kịp thời trao đổi, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần bảo đảm dự án triển khai thuận lợi.

Ông Phạm Dương Linh, thành viên HĐQT VDB cam kết ngân hàng luôn đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án

Theo ông Linh, với dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, sự phối hợp giữa ngân hàng, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong quá trình xử lý các vấn đề phát sinh. VDB mong muốn những cam kết tại lễ ký được cụ thể hóa bằng sự phối hợp thực chất, hiệu quả giữa các bên.

Lãnh đạo liên danh các nhà đầu tư dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tham dự lễ ký kết

Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp dự án đánh giá việc ký hợp đồng tín dụng là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp dự án thay mặt liên danh các nhà đầu tư cam kết tuân thủ đầy đủ các điều kiện, nghĩa vụ theo thỏa thuận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng

Đây cũng là sự hỗ trợ nguồn vốn quan trọng đối với một công trình có ý nghĩa đối với kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng và khu vực.

Lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng VDB, Agribank Chi nhánh Lâm Đồng tham dự lễ ký kết

Công ty CP BOT Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cam kết tuân thủ đầy đủ các điều kiện, nghĩa vụ theo thỏa thuận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng; đồng thời bảo đảm nguồn lực theo tiến độ, tập trung thi công đúng quy định, chất lượng, an toàn và hiệu quả.