VDB tài trợ 4.978 tỷ đồng cho dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương
Sáng 11/8, tại phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) - Chi nhánh Lâm Đồng ký hợp đồng tài trợ vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước cho dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP), giai đoạn 1.
Tham dự lễ ký có Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Phúc, cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Agribank, các đối tác và nhà đầu tư tham dự.
Theo hợp đồng, VDB - Chi nhánh Lâm Đồng tài trợ khoản vay 4.978 tỷ đồng cho dự án. Nguồn vốn này bổ sung nguồn lực tài chính để triển khai tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh.
Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Dương Linh, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) VDB cho biết, ngân hàng sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án. VDB sẽ phối hợp với các bên liên quan, kịp thời trao đổi, xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh, góp phần bảo đảm dự án triển khai thuận lợi.
Theo ông Linh, với dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, sự phối hợp giữa ngân hàng, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong quá trình xử lý các vấn đề phát sinh. VDB mong muốn những cam kết tại lễ ký được cụ thể hóa bằng sự phối hợp thực chất, hiệu quả giữa các bên.
Đại diện liên danh nhà đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Nghị, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T, Chủ tịch HĐQT doanh nghiệp dự án đánh giá việc ký hợp đồng tín dụng là dấu mốc quan trọng trong quá trình thực hiện cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.
Đây cũng là sự hỗ trợ nguồn vốn quan trọng đối với một công trình có ý nghĩa đối với kết nối giao thông và phát triển kinh tế - xã hội của Lâm Đồng và khu vực.
Công ty CP BOT Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cam kết tuân thủ đầy đủ các điều kiện, nghĩa vụ theo thỏa thuận, sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng; đồng thời bảo đảm nguồn lực theo tiến độ, tập trung thi công đúng quy định, chất lượng, an toàn và hiệu quả.
Dự án Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương là 1 trong 3 hợp phần tuyến cao tốc Dầu Giây - Liên Khương. Dự án có chiều dài khoảng 73,6 km, với tổng mức đầu tư hơn 17.700 tỷ đồng theo phương thức PPP.
Dự án khởi công ngày 29/6/2025, dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2027. Nhà đầu tư dự án gồm 3 doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hạ tầng giao thông T&T (đơn vị thành viên của T&T Group), Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang (FUTA Group) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành.