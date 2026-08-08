Thể thao 360 Vé bán kết ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình: Giá cao nhất 1 triệu đồng Vé xem trận bán kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình có 4 mệnh giá, từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng. Vé được mở bán trực tuyến từ 14h30 ngày 8/8.

Thông báo bán vé bán kết Hyundai Asean Cup 2026. Ảnh: VFF

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố kế hoạch bán vé trận bán kết trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Hyundai Cup 2026.

Trận đấu diễn ra lúc 20h ngày 19/8 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đội tuyển Việt Nam giành quyền vào bán kết với ngôi nhất bảng A. Đối thủ của thầy trò HLV Kim Sang-sik là đội nhì bảng B và sẽ được xác định sau khi lượt trận cuối cùng của bảng đấu này kết thúc ngày 8/8.

Giá vé bán kết ASEAN Cup 2026 của tuyển Việt Nam

Theo thông báo của VFF, vé xem trận bán kết trên sân Mỹ Đình được phát hành với 4 mệnh giá:

- 300.000 đồng/vé;

- 500.000 đồng/vé;

- 700.000 đồng/vé;

- 1.000.000 đồng/vé.

Vé được bán trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU.

Thời gian mở bán từ 14h30 ngày 8/8 đến 14h ngày 11/8, hoặc kết thúc sớm hơn nếu vé được bán hết.

Mỗi đơn hàng được mua tối đa 10 vé.

Người hâm mộ có nhu cầu mua vé cần truy cập tính năng "Mua vé" trên ứng dụng Techcombank OneU và có thể thanh toán bằng thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm UPoint.

VFF lưu ý người mua nên tải hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất và sử dụng căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi mua vé.

Vé được chuyển đến người mua từ ngày 14/8

Vé được chuyển trực tiếp đến địa chỉ khách hàng đăng ký thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh của Vietnam Post. Thời gian nhận vé dự kiến bắt đầu từ ngày 14/8.

Dịch vụ chuyển phát tới địa chỉ đăng ký được áp dụng tại 18 tỉnh, thành phố phía Bắc gồm Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, không bao gồm vùng sâu, vùng xa.

Phí chuyển phát là 30.000 đồng. Đối với các khu vực khác, vé được trả tại bưu cục với phí phục vụ 25.000 đồng.

Khi nhận vé, người mua phải xuất trình bản gốc căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay, người nhận cần có bản photo căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cả người ủy quyền và người được ủy quyền, kèm giấy ủy quyền theo quy định.

Đối với những bưu gửi không thể phát tại địa chỉ đăng ký hoặc các trường hợp khác, người mua có thể nhận vé tại Bưu cục 130675 - TTDV Từ Liêm, Kho số 2 CN2 đường Thanh Lâm, khu công nghiệp vừa và nhỏ Nam Từ Liêm, phường Xuân Phương, Hà Nội.

Thời gian trả vé tại đây từ 8h đến 17h ngày 19/8, đúng ngày diễn ra trận bán kết.

VFF khuyến cáo người hâm mộ tự bảo quản vé sau khi mua, tuân thủ các quy định an ninh khi vào sân và cổ vũ đội tuyển Việt Nam với tinh thần "Cổ vũ văn minh - Không pháo sáng".