Thể thao 360 Vé chung kết Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình: Giá cao nhất 1,5 triệu đồng, mở bán từ 14h ngày 20/8 Vé chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình có 4 mệnh giá, thấp nhất 500.000 đồng và cao nhất 1,5 triệu đồng. Vé được mở bán trực tuyến từ 14h ngày 20/8.

Thông báo bán vé chung kết đội tuyển Việt Nam tại Asean Hyundai Cup 2026.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tối 19/8 công bố kế hoạch bán vé chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.



Trận chung kết trên sân nhà của đội tuyển Việt Nam diễn ra lúc 20h ngày 26/8 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Vé chung kết Việt Nam - Thái Lan giá bao nhiêu?

Theo thông báo của Ban tổ chức, vé chung kết Việt Nam - Thái Lan được phát hành với 4 mệnh giá gồm:

- 500.000 đồng/vé;

- 800.000 đồng/vé;

- 1,2 triệu đồng/vé;

- 1,5 triệu đồng/vé.

Như vậy, mức giá thấp nhất để người hâm mộ vào sân Mỹ Đình theo dõi trận chung kết là 500.000 đồng, trong khi hạng vé cao nhất có giá 1,5 triệu đồng.

Vé chung kết mở bán lúc 14h ngày 20/8

Vé được bán trực tuyến độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU.



Thời gian mở bán bắt đầu từ 14h ngày 20/8 và dự kiến kết thúc lúc 20h ngày 21/8, hoặc sớm hơn nếu vé được bán hết.



Mỗi đơn hàng được mua tối đa 4 vé.

Để mua vé, người hâm mộ truy cập tính năng "Mua vé" trên ứng dụng Techcombank OneU và thực hiện thanh toán bằng những phương thức được tích hợp trên ứng dụng như thẻ nội địa, thẻ quốc tế hoặc điểm Upoint.





Ban tổ chức khuyến cáo người mua tải hoặc cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất trước thời điểm mở bán.

Người mua vé cần sử dụng Căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đăng ký.

Vé được chuyển tới người mua bằng Vietnam Post

Sau khi mua thành công, vé chung kết được chuyển phát thông qua dịch vụ của Vietnam Post.

Với những đơn hàng mua trước 23h59 ngày 20/8, khách hàng đăng ký địa chỉ thuộc 47 phường trong khu vực Hà Nội theo danh sách của Ban tổ chức sẽ được chuyển phát nhanh tới địa chỉ đăng ký. Thời gian nhận vé dự kiến từ ngày 25/8.

Phí chuyển phát là 30.000 đồng/đơn.

Đối với khách hàng ở những khu vực khác, vé được nhận tại bưu cục Vietnam Post trong ngày 25 và 26/8.

Các đơn hàng mua sau 23h59 ngày 20/8 sẽ được trả tại địa chỉ bưu cục Vietnam Post mà khách hàng đăng ký nhận vé vào ngày 26/8.

Thời gian trả vé tại bưu cục trong hai khung giờ: 9h-11h30 và 13h-17h.

Hai địa điểm nhận vé được Ban tổ chức công bố gồm TTDV Hà Đông tại 107 Ngụy Như Kon Tum, phường Thanh Xuân và Bưu cục giao dịch Trung tâm tại 75 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Khi nhận vé, khách hàng phải xuất trình bản gốc Căn cước công dân hoặc hộ chiếu để đối chiếu.

Việt Nam tái đấu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup

Cuộc đối đầu trên sân Mỹ Đình tiếp tục tạo nên một trận chung kết giữa hai nền bóng đá giàu thành tích bậc nhất Đông Nam Á.

Việt Nam hiện là đương kim vô địch Đông Nam Á. Tại ASEAN Cup 2024, đội tuyển Việt Nam cũng gặp Thái Lan trong trận chung kết và giành chức vô địch với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận.

Tính đến trước ASEAN Hyundai Cup 2026, Thái Lan giữ kỷ lục với 7 chức vô địch Đông Nam Á, trong khi Việt Nam đã 3 lần đăng quang.

Với tính chất của trận đấu và việc hai đội tiếp tục gặp nhau ở chung kết, vé chung kết Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình được dự báo nhận được sự quan tâm lớn của người hâm mộ khi chính thức mở bán từ 14h ngày 20/8.

Thông tin vé chung kết Việt Nam - Thái Lan

- Trận đấu: Việt Nam - Thái Lan

- Giải đấu: ASEAN Hyundai Cup 2026

- Thời gian thi đấu: 20h ngày 26/8/2026

- Địa điểm: SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội

- Giá vé: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1,2 triệu đồng và 1,5 triệu đồng

- Thời gian mở bán: 14h ngày 20/8

- Kênh bán: ứng dụng Techcombank OneU

- Số lượng tối đa: 4 vé/đơn hàng