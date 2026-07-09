Velež hòa Milsami Orhei nhờ bàn gỡ phút 90 ở vòng loại Conference League Velež và Milsami Orhei hòa 1-1 trên sân Stadion Rodjeni ở lượt đi vòng loại 1 UEFA Europa Conference League, sau khi Odubia đưa Milsami vượt lên phút 54 và Ignatov gỡ hòa cho chủ nhà ở phút 90. Kết quả để ngỏ mọi khả năng trước trận lượt về giữa hai đội.

Velež 1 - 1 Milsami Orhei Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Velež tiếp đón Milsami Orhei.

30' Fonkeu nhận thẻ vàng ở phút 30 Phút 30, W. Fonkeu của Milsami Orhei phải nhận thẻ vàng, buộc anh phải cẩn trọng hơn trong những pha va chạm tiếp theo. Trận đấu vẫn đang giữ tỷ số hòa 0-0 trên sân Stadion Rodjeni ở lượt đi vòng loại thứ nhất Europa Conference League.

39' Milsami nhận thẻ vàng thứ hai trong hiệp một Phút 39, A. Angelov của Milsami Orhei phải nhận thẻ vàng, tấm thẻ thứ hai mà đội khách bị phạt chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút sau trường hợp của W. Fonkeu. Hàng thủ Milsami đang có dấu hiệu căng cứng khi tỷ số vẫn là 0-0 trên sân Stadion Rodjeni.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Velež đổi người ngay đầu hiệp hai Bước sang phút 46', HLV Velež tung ngay M. Besic vào sân thay A. Shhade nhằm tạo luồng sinh khí mới cho hàng công. Thay đổi diễn ra khi bảng điện tử vẫn đang hiển thị tỷ số hòa 0-0 với Milsami Orhei, đội đã phải nhận hai thẻ vàng ở hiệp một.

46' Milsami đổi người ngay đầu giờ hai Phút 46, HLV Milsami Orhei tung P. Odubia vào sân thay V. Luchita ngay khi trận đấu trở lại. Sự thay đổi được thực hiện trong bối cảnh Milsami đang có hai cầu thủ bị treo thẻ vàng và tỷ số vẫn đang là 0-0.

53' Mesic phải nhận thẻ vàng ở phút 53 Phút 53, đến lượt A. Mesic bên phía Velež bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo. Đây đã là thẻ vàng thứ ba trong trận sau hai trường hợp của W. Fonkeu và A. Angelov bên phía Milsami Orhei, cho thấy diễn biến khá căng thẳng trên sân Stadion Rodjeni.

54' Odubia mở tỷ số cho Milsami Orhei Phút 54, P. Odubia dứt điểm thành công sau đường kiến tạo của K. Kalabatama, ấn định 0-1 cho Milsami Orhei trên sân Stadion Rodjeni. Bàn thắng đến sau khi Velež vừa nhận thẻ vàng ít phút trước, mở ra thế trận thuận lợi cho đội khách.

65' Velež xáo bài, Ignatov thế chỗ Mesic Phút 65, HLV Velež quyết định rút A. Mesic - người vừa nhận thẻ vàng ở phút 53 - để đưa L. Ignatov vào sân, khi đội nhà đang bị dẫn 0-1 trước Milsami Orhei. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới cho hàng công chủ nhà trong nỗ lực tìm bàn gỡ.

67' Milsami Orhei xoay người, tung Izountouemoi vào sân Phút 67, HLV Milsami Orhei quyết định rút H. Asmelash để đưa S. Izountouemoi vào sân. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách đang tạm dẫn 0-1 và đã có một cầu thủ nhận thẻ vàng trước đó, có thể nhằm giữ nhịp trận đấu và bảo toàn lợi thế.

68' Abdullah nhận thẻ vàng, Velež thêm khó khăn Phút 68, R. Abdullah bên phía Velež phải nhận thẻ vàng, thẻ vàng thứ ba dành cho các cầu thủ chủ nhà trong trận. Đang bị dẫn 0-1 bởi Milsami Orhei, Velež càng thêm áp lực khi phải chơi cẩn trọng hơn để tránh nhận thêm thẻ phạt.

74' Milsami Orhei xoay người, tăng cường sức trẻ Phút 74, HLV Milsami Orhei tung S. Chele vào sân thay D. Muringen. Sự thay đổi diễn ra khi đội khách vẫn đang bảo vệ lợi thế dẫn 0-1 sau pha lập công phút 54, trong bối cảnh Velež đã có tới hai cầu thủ nhận thẻ vàng ở hiệp hai và đang nôn nóng tìm bàn gỡ.

76' Odubia lãnh thẻ vàng ở phút 76 Phút 76', P. Odubia bên phía Milsami Orhei phải nhận thẻ vàng. Đây đã là thẻ thứ ba dành cho các cầu thủ Milsami Orhei trong trận, trong khi đội khách vẫn đang tạm dẫn Velež với tỷ số 0-1.

80' Velez xáo trộn hàng công khi đang bị dẫn Phút 80, HLV Velez tung Halilovic vào sân thay Stojanovic, tìm kiếm nguồn cảm hứng mới cho hàng công. Đội chủ nhà đang chịu cảnh dẫn trước 0-1 bởi Milsami Orhei sau pha lập công phút 54, và cần một sự thay đổi để tạo đột biến.

81' Nukic lại khiến Velež nhận thẻ Phút 81, A. Nukic phải nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ năm mà trọng tài rút ra trong trận đấu này. Velež đang chật vật tìm bàn gỡ khi vẫn bị dẫn 0-1 trước Milsami Orhei, và kỷ luật lỏng lẻo càng khiến nhiệm vụ lội ngược dòng thêm khó khăn.

84' Hrkac lại phải nhận thẻ vàng ở phút 84 Phút 84, A. Hrkac bên phía Velež nhận thẻ vàng, thẻ phạt thứ năm mà trọng tài phải rút ra trong hiệp hai đầy căng thẳng này. Đang bị Milsami Orhei dẫn 0-1, Velež càng lúc càng sốt ruột và phải trả giá bằng kỷ luật.

90+1' Milsami tranh thủ làm mới hàng công Phút 90+1, Bulmaga được tung vào sân thay Igor Souza. Sự thay đổi diễn ra khi Milsami Orhei đang tạm dẫn trước Velež 0-1 nhờ bàn thắng ở phút 54, dù trước đó phải chịu không ít thẻ vàng ở cả hai phía.

90+2' Ignatov gỡ hòa nghẹt thở phút bù giờ Phút 90+2, L. Ignatov băng vào dứt điểm ấn định tỷ số 1-1 cho Velež sau đường kiến tạo của M. Besic, ngay khi trận đấu tưởng như đã an bài. Trước đó Milsami Orhei đã vượt lên dẫn trước từ phút 54, nhưng chủ nhà kịp thời cứu một điểm ở những giây cuối cùng.

90+4' Velež tranh thủ những giây cuối cùng Phút 90+4, Velež thực hiện thay người khi A. Bajric vào sân thay A. Spahic, tận dụng khoảng thời gian ít ỏi còn lại. Chỉ hai phút trước đó, đội chủ nhà vừa gỡ hòa 1-1, nên sự điều chỉnh này có thể nhằm giữ nhịp và bảo toàn kết quả quý giá vừa có được.

KT Kết thúc: Velež 1-1 Milsami Orhei Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 01:56 10/07/2026

Velež sẽ chào đón Milsami Orhei trên sân nhà Stadion Rodjeni trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Đây là cơ hội để đại diện chủ nhà khẳng định vị thế ngay từ những phút đầu của cuộc đối đầu vòng loại châu Âu.

Bối cảnh trận đấu

Cuộc chạm trán giữa Velež và Milsami Orhei nằm trong khuôn khổ vòng loại UEFA Europa Conference League, một trong ba đấu trường cấp câu lạc bộ danh giá nhất châu Âu do UEFA tổ chức. Với các đội bóng đến từ những giải vô địch quốc gia khác nhau, mỗi trận đấu vòng loại đều mang tính chất một mất một còn, đòi hỏi sự tập trung cao độ ngay từ hiệp một.

Lợi thế sân nhà của Velež

Được thi đấu trên sân nhà Stadion Rodjeni, Velež nắm trong tay lợi thế không nhỏ về mặt tâm lý lẫn sự cổ vũ từ khán giả nhà. Trong các trận đấu cúp châu Âu, yếu tố sân nhà thường đóng vai trò quan trọng, giúp đội chủ nhà tự tin triển khai lối chơi tấn công và tạo sức ép ngay từ đầu trận.

Thử thách dành cho Milsami Orhei

Về phía đội khách, Milsami Orhei sẽ phải vượt qua không chỉ hàng thủ của Velež mà còn cả bầu không khí cuồng nhiệt tại Stadion Rodjeni. Với các trận đấu vòng loại châu Âu, khả năng thích nghi nhanh với điều kiện sân bãi và áp lực tâm lý là yếu tố then chốt quyết định kết quả chung cuộc.

Nhận định

Trận đấu giữa Velež và Milsami Orhei hứa hẹn diễn ra với nhịp độ cao khi cả hai đội đều cần điểm số để nuôi hy vọng đi tiếp tại UEFA Europa Conference League. Đội chủ nhà với lợi thế sân bãi được kỳ vọng sẽ nhập cuộc chủ động hơn, trong khi Milsami Orhei cần một chiến lược phòng ngự chặt chẽ kết hợp phản công sắc bén để tìm kiếm bàn thắng quan trọng trên sân khách.

Phong độ gần đây của Velež

27/05/2026: Zrinjski 3-0 Velež (Thua)

22/05/2026: Velež 2-3 FK Sarajevo (Thua)

16/05/2026: Velež 4-2 Rudar Prijedor (Thắng)

13/05/2026: Velež 1-1 Zrinjski (Hòa)

10/05/2026: Posušje 1-1 Velež (Hòa)

Phong độ gần đây của Milsami Orhei

05/07/2026: Petrocub 5-0 Milsami Orhei (Thua)

28/06/2026: Milsami Orhei 0-0 Zimbru (Hòa)

18/05/2026: Milsami Orhei 0-0 Sheriff Tiraspol (Hòa)

13/05/2026: Milsami Orhei 0-1 Zimbru (Thua)

10/05/2026: Dacia-Buiucani 1-2 Milsami Orhei (Thắng)

Phong độ và thống kê đội

Velež (Chủ nhà)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân nhà)

Hòa: 0 (0 sân nhà)

Thua: 0 (0 sân nhà)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Milsami Orhei (Khách)

Thống kê mùa này:

Đã chơi: 0 trận

Thắng: 0 (0 sân khách)

Hòa: 0 (0 sân khách)

Thua: 0 (0 sân khách)

Bàn thắng:

Ghi được: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Thủng lưới: 0 bàn (TB: 0.0 bàn/trận)

Tình hình lực lượng

Velež: Không có thông tin chấn thương

Milsami Orhei: Không có thông tin chấn thương

Đội hình dự kiến

Dự đoán và tỷ lệ

Dự đoán chiến thắng:

Tỷ lệ dự đoán:

Velež thắng: 33%

Hòa: 33%

Milsami Orhei thắng: 33%

Dự đoán bàn thắng:

Velež: bàn

Milsami Orhei: bàn

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