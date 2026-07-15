Vespa Sprint 80th 180: Khi biểu tượng khung nhỏ phá vỡ giới hạn động cơ Phiên bản kỷ niệm 80 năm sở hữu động cơ iGet 174,1cc mạnh mẽ nhất lịch sử dòng khung nhỏ, kết hợp cùng công nghệ màn hình LCD thông minh và màu sơn Verde Pastello cổ điển.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc quan trọng khi thương hiệu xe tay ga biểu tượng của Ý tròn 80 tuổi. Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 1946, Vespa không chỉ đơn thuần là phương tiện di chuyển mà đã trở thành đại diện cho lối sống "La Dolce Vita" ngọt ngào. Trong suốt hành trình đó, các dòng Vespa khung nhỏ (Small Frame) luôn được định vị là những mẫu xe linh hoạt, dễ điều khiển với động cơ khiêm tốn. Tuy nhiên, truyền thống này đã chính thức thay đổi với sự xuất hiện của Vespa Sprint 80th 180.

Vespa Sprint 80th 180 mở ra chương mới cho dòng xe khung nhỏ với khả năng vận hành đường dài ấn tượng.

Dòng xe khung nhỏ bắt đầu từ năm 1963 với chiếc Vespa 50, vốn được thiết kế tối ưu cho đô thị và những tay lái trẻ. Suốt nhiều thập kỷ, các mẫu Small Frame như Primavera hay Sprint chưa bao giờ vượt quá dung tích 125cc (máy 2 kỳ) hoặc 150cc (máy 4 kỳ). Vespa Sprint 80th 180 ra đời không chỉ để kỷ niệm mà còn là lời khẳng định về khả năng bứt phá của dòng khung nhỏ khỏi ranh giới thành phố.

Sức mạnh động cơ iGet 180 mới

Điểm cốt lõi giúp Sprint 80th 180 khác biệt hoàn toàn nằm ở khối động cơ iGet xi-lanh đơn, 4 kỳ, SOHC, 3 van. So với phiên bản 150cc tiêu chuẩn, động cơ mới đã được nâng cấp đáng kể về thông số kỹ thuật.

Thông số Vespa Sprint 150 Vespa Sprint 80th 180 Dung tích thực 154,8cc 174,1cc Công suất cực đại 9,2kW (12,3 mã lực) 11kW (14,7 mã lực) Mô-men xoắn cực đại 12,7Nm 13,7Nm Vòng tua máy đạt công suất tối đa 7.250 vòng/phút 8.250 vòng/phút

Với đường kính piston lớn hơn 3,5mm, công suất của xe tăng gần 20% và mô-men xoắn tăng 8%. Sự nâng cấp này hứa hẹn mang lại khả năng tăng tốc và duy trì tốc độ ở dải tua máy trung bình đến cao tốt hơn nhiều so với các thế hệ trước.

Vận hành thực tế: Từ phố thị đến đỉnh núi

Trong hành trình trải nghiệm thực tế gần 600km từ Hà Nội qua Quảng Ninh và Hải Phòng, Sprint 80th 180 cho thấy hai sắc thái vận hành rõ rệt. Trong đô thị, xe vẫn giữ được nước ga đầu mượt mà, êm ái, không gây cảm giác giật cục khó chịu. Tuy nhiên, sự khác biệt thực sự bộc lộ khi xe lăn bánh trên cao tốc.

Tại dải tốc độ 40–70 km/h, xe vận hành cực kỳ ổn định. Nhờ dung tích lớn, động cơ sinh công ở dải tua thấp hơn, giúp giảm độ rung và tiếng ồn. Đặc biệt, trong các tình huống cần vượt xe lớn trên cao tốc, Sprint 80th 180 phản hồi gần như tức thì khi người lái kéo ga, loại bỏ hoàn toàn độ trễ 1–2 giây thường thấy trên các bản phân khối nhỏ hơn.

Thử thách lớn nhất của hành trình là chinh phục đỉnh Phượng Hoàng tại Quảng Ninh với địa hình dốc cao và hiểm trở. Dù sử dụng lốp nguyên bản dành cho đường bằng, Sprint 80th 180 vẫn leo đỉnh một cách thuyết phục. Hệ thống phun xăng điện tử tự động điều chỉnh tỷ lệ xăng gió theo áp suất không khí, giúp xe không bị hụt ga hay chết máy dù ở độ cao lớn.

Hệ thống an toàn và cảm giác lái

Khi đổ dốc, hệ thống phanh trước tích hợp ABS cùng heo phanh 2 piston mang lại lực phanh mạnh và cảm giác kiểm soát tốt. Một kỹ thuật quan trọng khi đi xe ga đường đèo là kết hợp phanh cơ khí và "vê ga" nhẹ để tận dụng phanh động cơ, giúp giảm tải cho hệ thống phanh chính. Trọng lượng nhẹ hơn dòng GTS cũng giúp người lái ít mệt mỏi hơn khi xử lý các khúc cua liên tục.

Hệ thống phuộc trên Sprint 80th 180 được căn chỉnh chắc chắn, dập tắt dao động nhanh ở tốc độ cao nhưng vẫn đủ êm ái khi đi qua các gờ giảm tốc. Điều này giúp duy trì sự thoải mái cho cổ tay và vai người lái trong suốt hành trình dài.

Thiết kế biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử

Vespa Sprint 80th 180 khoác lên mình màu sơn xanh Verde Pastello, lấy cảm hứng từ chiếc Vespa 98 nguyên bản năm 1946. Điểm đặc biệt là tông màu này phủ lên gần như toàn bộ xe, từ yên, ốp lườn đến ốp cao su, tạo nên vẻ đẹp nguyên khối sang trọng.

Bộ mâm mới là chi tiết đắt giá, lấy cảm hứng từ tăm-bua của những chiếc Vespa 2 kỳ huyền thoại, đi kèm dòng chữ "Est.1946" khẳng định lịch sử 80 năm. Lần đầu tiên, một mẫu Small Frame tại Việt Nam có thiết kế khe gió bên hông trái, tạo sự đối lập thú vị với dòng Large Frame (khe gió bên phải).

Công nghệ hiện đại và khả năng thích ứng nhiên liệu

Bảng đồng hồ LCD mới là một nâng cấp đáng giá, tích hợp tính năng định vị Turn-by-turn thông qua ứng dụng Vespa trên điện thoại. Màn hình này có tấm nền ép sát kính, giúp hiển thị sắc nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Người lái có thể dễ dàng theo dõi lộ trình, điều khiển nhạc hoặc nhận thông báo cuộc gọi ngay trên mặt đồng hồ.

Về nhiên liệu, Vespa Sprint 80th 180 hoàn toàn tương thích với xăng E10 theo khuyến nghị của nhà sản xuất. Trong thử nghiệm thực tế với 559,7km hành trình hỗn hợp, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình đạt 2,88 lít/100 km (tương đương 34,7 km/lít). Đây là con số ấn tượng cho một khối động cơ 174,1cc, cho thấy hiệu quả tối ưu của công nghệ iGet thế hệ mới.

Kết luận

Vespa Sprint 80th 180 không chỉ là một phiên bản kỷ niệm mang giá trị sưu tầm. Nó là minh chứng cho việc một chiếc xe khung nhỏ vẫn có thể mang trong mình sức mạnh của những cỗ máy đường trường. Với sự kết hợp giữa thiết kế kinh điển, công nghệ thông minh và động cơ 180cc mạnh mẽ, mẫu xe này thực sự đã mở ra một tương lai mới, nơi mỗi hành trình đều trở thành trải nghiệm "La Dolce Vita" đích thực.