Vestri gục ngã, Qarabag thắng đậm ở vòng loại Europa League Qarabag đánh bại Vestri 0-3 tại Throttarvollur, Reykjavik, ở vòng loại thứ nhất UEFA Europa League. Mouaddib, Bicalho và Sawo ghi bàn giúp Qarabag giành chiến thắng, còn Vestri nhận thất bại nặng nề.

Vestri 0 - 3 Qarabag Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Vestri tiếp đón Qarabag.

5' J. Mouaddib đưa Qarabag vượt lên sớm Phút 5, J. Mouaddib lập công, giúp Qarabag mở tỷ số trước Vestri. Đội khách sớm tạo lợi thế với tỷ số 0-1.

29' Pedro Bicalho nhân đôi cách biệt cho Qarabag Phút 29', Pedro Bicalho lập công, giúp Qarabag nhân đôi cách biệt trước Vestri. Đội khách đang dẫn 0-2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

56' Z. Sawo giúp Qarabag nới rộng cách biệt Phút 56, Z. Sawo ghi bàn cho Qarabag sau đường kiến tạo của Kady Borges, nâng tỷ số lên 0-3. Qarabag đang tạo cách biệt rất lớn trước Vestri.

63' Qarabag thay người ở phút 63 Phút 63', Qarabag đưa R. Cephas vào sân thay A. Zoubir. Với lợi thế dẫn 0-3, đội khách có thể hướng tới việc duy trì thế trận trong phần còn lại.

63' Qarabag thay người ở phút 63 Phút 63, S. Lobato vào sân thay Pedro Bicalho bên phía Qarabag. Đội khách thực hiện điều chỉnh trong thế trận đang hoàn toàn có lợi.

63' Qarabag thay người ở phút 63 Phút 63, Qarabag đưa O. Kashchuk vào sân thay J. Mouaddib. Với lợi thế 0-3, Qarabag có thể làm mới nhân sự để duy trì thế trận.

63' Vestri thay người giữa lúc bị dẫn sâu Phút 63', Vestri đưa K. Cheshmedjiev vào sân thay S. Fall. Đây là sự điều chỉnh của Vestri khi Qarabag đang dẫn 0-3.

63' Vestri thay người ở phút 63 Phút 63', Vestri đưa G. Hauksson vào sân thay J. Stensson. Sự điều chỉnh diễn ra khi đội chủ nhà đang bị Qarabag dẫn 0-3.

63' Vestri thay người ở phút 63 Phút 63', Vestri điều chỉnh nhân sự khi B. Hermannsson vào sân thay E. Gardarsson. Đội chủ nhà tìm cách xoay chuyển tình thế trong bối cảnh đang bị Qarabag dẫn 0-3.

69' Vestri thay người sau bàn thua thứ ba Phút 69, Vestri đưa T. G. Hafthorsson vào sân thay J. Selven. Đội chủ nhà cần thêm sự điều chỉnh khi đang bị Qarabag dẫn 0-3.

74' Qarabag thay người ở phút 74 Phút 74', Qarabag đưa C. Makreckis vào sân thay B. Huseynov. Đang dẫn 0-3, Qarabag có thể hướng tới việc duy trì thế trận trong phần còn lại.

74' Qarabag thay người sau khi dẫn sâu Phút 74', Qarabag đưa E. Cafarquliyev vào sân thay B. Langa. Với lợi thế 0-3, đội khách có thể hướng tới việc củng cố sự chắc chắn trong phần còn lại.

77' Vestri thay người giữa lúc bị dẫn sâu Phút 77, Vestri điều chỉnh nhân sự: C. Morfelt vào sân thay B. Eydal. Trong bối cảnh đang bị Qarabag dẫn 0-3, sự thay đổi này có thể giúp Vestri tìm thêm sức sống trong quãng thời gian còn lại.

KT Kết thúc: Vestri 0-3 Qarabag Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 04:50 17/07/2026

Đội hình chính thức Vestri Sơ đồ 4-1-4-1 Qarabag Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Qurban Qurbanov 1 Marvin Darri Steinarsson 22 Elmar Atli Gardarsson 13 Albert Ingi Jóhannsson 3 Edson 45 Gudmundur Páll Einarsson 7 Jacob Stensson 77 Sergine Fall 18 Marinó Steinar Hagbarðsson 14 Birkir Eydal 11 Johannes Selven 19 Emmanuel Agyeman Duah 99 Mateusz Kochalski 2 Matheus Silva 55 Bədavi Hüseynov 4 Bence Várkonyi 5 Bruno Langa 35 Pedro Bicalho 8 Marko Janković 7 Jaly Mouaddib 20 Kady Borges 10 Abdellah Zoubir 11 Zakaria Sawo Dự bị Vestri 33 Benedikt Jóhann Snædal 12 Thibang Phete 15 Guðmundur Arnar Svavarsson 29 Konstantin Cheshmedjiev 4 Fatai Gbadamosi 6 Ibrahima Baldé 10 Þórður Gunnar Hafþórsson 17 Gunnar Jónas Hauksson 23 Breki Thór Hermannsson Qarabag 1 Shakhrudin Magomedaliyev 13 Bahlul Mustafazada 18 Dani Bolt 21 Olexiy Kashchuk 25 Cebrail Makreckis 88 Samuel Lobato 44 Elvin Jafarguliyev 49 Ali Bashirov 32 Hikmat Jabrayilzade Cập nhật đội hình lúc 02:30 17/07/2026

Vestri chạm trán Qarabag tại UEFA Europa League trong bối cảnh hai đội có kết quả gần nhất trái ngược. Vestri vừa nhận thất bại, trong khi Qarabag giành chiến thắng ở trận gần nhất. Qarabag cũng chiếm ưu thế trong lần đối đầu trước giữa hai đội.

Thông tin đáng chú ý trước trận

Trận đấu diễn ra lúc 03:00 ngày 17/07/2026 tại Kerecis Stadium, sân sử dụng mặt cỏ nhân tạo. Đây là yếu tố mà cả hai đội cần tính đến trong quá trình chuẩn bị, bởi tốc độ bóng và cảm giác xử lý có thể ảnh hưởng đến cách triển khai thế trận.

Với Vestri, trận đấu là cơ hội để phản ứng sau kết quả không thuận lợi gần nhất. Đội bóng này cần duy trì sự tập trung trong những thời điểm Qarabag gia tăng sức ép, đồng thời hạn chế các tình huống mất bóng ở khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, Qarabag bước vào cuộc đối đầu với tâm lý tích cực hơn sau chiến thắng gần nhất. Lợi thế này không quyết định toàn bộ trận đấu, nhưng có thể giúp Qarabag chủ động hơn trong việc kiểm soát nhịp độ và lựa chọn thời điểm đẩy cao đội hình.

Phong độ gần nhất tạo khác biệt

Vestri chỉ có một kết quả được ghi nhận trong chuỗi phong độ gần nhất và đó là thất bại. Vì vậy, đội chủ nhà cần cải thiện khả năng tổ chức trận đấu ngay từ những phút đầu, đặc biệt khi đối mặt với một đối thủ đang có kết quả tích cực hơn.

Qarabag có chiến thắng ở trận gần nhất, qua đó sở hữu điểm tựa tốt hơn về mặt tinh thần. Tuy nhiên, một kết quả đơn lẻ chưa đủ để khẳng định sự vượt trội tuyệt đối. Qarabag vẫn phải duy trì tính kỷ luật và tránh để trận đấu bị kéo vào thế giằng co ngoài dự tính.

Thế đối đầu nghiêng về Qarabag

Hai đội mới được ghi nhận một lần đối đầu trước đây. Vestri chưa giành chiến thắng hay có trận hòa nào, trong khi Qarabag thắng một trận. Xu hướng này mang lại lợi thế tâm lý nhất định cho Qarabag, nhưng không thể thay thế màn trình diễn thực tế trên sân Kerecis Stadium.

Đối với Vestri, việc chưa có kết quả tích cực trong lần đối đầu trước khiến nhiệm vụ quan trọng hơn là giữ trận đấu trong tầm kiểm soát. Một thế trận chặt chẽ có thể giúp đội chủ nhà giảm ảnh hưởng từ lợi thế tâm lý của đối thủ.

Điểm then chốt về chiến thuật

Chưa có thông tin cụ thể về sơ đồ và đội hình dự kiến của hai bên, vì vậy cách bố trí nhân sự chỉ có thể được đánh giá qua những yêu cầu cơ bản của trận đấu. Vestri nhiều khả năng cần ưu tiên cự ly đội hình, bảo vệ khu vực trước khung thành và lựa chọn thời điểm phản công một cách thận trọng.

Qarabag có thể hướng đến việc kiểm soát bóng và gây sức ép theo từng giai đoạn, thay vì đẩy tốc độ liên tục. Trên mặt cỏ nhân tạo, khả năng xử lý nhanh và phối hợp chính xác sẽ đặc biệt quan trọng. Nếu Qarabag duy trì được sự ổn định trong luân chuyển bóng, đội khách có thể tạo ra nhiều thời điểm buộc Vestri phải lùi sâu.

Ngược lại, Vestri cần tận dụng tốt các pha chuyển trạng thái. Những đường lên bóng trực diện, được triển khai với số lượng cầu thủ hợp lý, có thể giúp đội chủ nhà khai thác khoảng trống khi Qarabag dâng cao. Dù vậy, sự cân bằng vẫn là ưu tiên, bởi việc quá mạo hiểm có thể mở ra không gian cho đối thủ phản công.

Nhận định trước trận

Qarabag đang có lợi thế về phong độ gần nhất và kết quả đối đầu, trong khi Vestri cần tìm cách khôi phục sự ổn định sau thất bại. Trận đấu vì thế có thể được quyết định bởi khả năng kiểm soát nhịp độ, mức độ chính xác trong xử lý bóng và sự thích nghi với mặt cỏ nhân tạo.

Qarabag được đánh giá nhỉnh hơn về điểm tựa tâm lý, nhưng Vestri vẫn có cơ hội tạo ra thế trận cạnh tranh nếu giữ được cự ly đội hình và hạn chế sai lầm. Đây là cuộc đối đầu mà sự kiên nhẫn, tính kỷ luật và chất lượng trong các tình huống chuyển trạng thái sẽ đóng vai trò quan trọng.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất Vestri · 0 thắng 0 hòa Qarabag · 1 thắng Qarabag 3 - 0 Vestri QAR

Vestri 5 trận gần nhất B B H H T 1 Trận 0-0-1 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 3 Thủng lưới Qarabag 5 trận gần nhất T B B T 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới