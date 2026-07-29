VfB Stuttgart thắng đậm, Kickers Offenbach nhận thất bại nặng nề Kickers Offenbach 1-8 VfB Stuttgart ở trận giao hữu thuộc Club Friendlies, khi Stuttgart áp đảo còn Offenbach hứng chịu thất bại nặng nề.

Kickers Offenbach 1 - 8 VfB Stuttgart Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Kickers Offenbach tiếp đón VfB Stuttgart.

6' C. Olivier đưa VfB Stuttgart vượt lên Phút 6', C. Olivier lập công, đưa VfB Stuttgart mở tỷ số 0-1. Đội bóng này sớm tạo lợi thế trong trận đấu.

10' C. Fuhrich giúp VfB Stuttgart nhân đôi cách biệt Phút 10', C. Fuhrich lập công, giúp VfB Stuttgart nâng tỷ số lên 0-2 trước Kickers Offenbach. Đội khách đang tạo cách biệt rõ ràng từ khá sớm.

16' Kickers Offenbach nhận thẻ vàng Phút 16', Kickers Offenbach nhận thẻ vàng trong lúc VfB Stuttgart đang dẫn 0-2.

18' T. Tomas đưa VfB Stuttgart dẫn 0-3 Phút 18', T. Tomas lập công cho VfB Stuttgart, nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Kickers Offenbach.

42' B. von Hagen rút ngắn cách biệt Phút 42', B. von Hagen lập công cho Kickers Offenbach, rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Bàn thắng này giúp đội chủ nhà thắp lại hy vọng sau khi VfB Stuttgart ghi liền ba bàn.

45+1' L. Ulrich nới rộng cách biệt lên 1-4 Phút 45+1', L. Ulrich lập công cho VfB Stuttgart, nới rộng cách biệt lên 1-4 trước Kickers Offenbach. Bàn thắng đến ngay trước giờ nghỉ, giúp VfB Stuttgart tiếp tục duy trì thế dẫn bàn rất rõ rệt.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 4.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' VfB Stuttgart thay người đầu hiệp hai Phút 46', M. Funk vào sân thay F. Bredlow bên phía VfB Stuttgart, ngay khi hiệp hai bắt đầu.

46' VfB Stuttgart điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', VfB Stuttgart đưa J. Vagnoman vào sân thay C. Olivier. Sự điều chỉnh diễn ra ngay đầu hiệp hai, giúp đội bóng làm mới lực lượng sau giờ nghỉ.

46' VfB Stuttgart thay người đầu hiệp hai Phút 46', M. Herwerth vào sân thay D. Zagadou bên phía VfB Stuttgart. Sự thay đổi diễn ra ngay đầu hiệp hai, có thể giúp đội bóng làm mới đội hình.

46' Stuttgart điều chỉnh nhân sự đầu hiệp hai Phút 46', VfB Stuttgart đưa A. Al Dakhil vào sân thay F. Jeltsch. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai của đội bóng Đức.

46' Y. Spalt vào sân cho VfB Stuttgart Phút 46, Y. Spalt vào sân thay M. Mittelstadt bên phía VfB Stuttgart. Đội bóng này đang dẫn 1-4.

46' VfB Stuttgart điều chỉnh nhân sự Phút 46', E. Yigit vào sân thay G. Promel bên phía VfB Stuttgart. Đây là sự điều chỉnh nhân sự ngay đầu hiệp hai của đội khách.

46' VfB Stuttgart thay người ở phút 46 Phút 46, L. Penna vào sân thay C. Andres bên phía VfB Stuttgart. Đội bóng này có sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ.

46' VfB Stuttgart điều chỉnh ngay đầu hiệp hai Phút 46, L. Jovanovic vào sân thay T. Tomas bên phía VfB Stuttgart. Đội bóng Đức có sự điều chỉnh ngay khi hiệp hai bắt đầu.

46' Stuttgart thay người ngay đầu hiệp hai Phút 46', VfB Stuttgart thay người: J. Malanga vào sân, thế chỗ C. Fuhrich. Đây là sự điều chỉnh đầu hiệp hai của đội khách sau những diễn biến sôi động trong 45 phút đầu.

46' VfB Stuttgart thay người đầu hiệp hai Phút 46', VfB Stuttgart đưa J. Milosevic vào sân thay B. Bouanani. Đang dẫn 1-4, VfB Stuttgart có sự điều chỉnh ngay đầu hiệp hai.

46' VfB Stuttgart thay người đầu hiệp hai Phút 46, O. Rolke vào sân thay L. Ulrich bên phía VfB Stuttgart. Đội khách tiếp tục dẫn 1-4 khi hiệp hai bắt đầu.

48' Kickers Offenbach nhận thẻ vàng Phút 48, Kickers Offenbach nhận thẻ vàng. Trận đấu tiếp tục nóng lên sau những diễn biến sôi động trước đó.

49' VfB Stuttgart nhận thẻ vàng Phút 49', VfB Stuttgart nhận thẻ vàng. Đây là lời nhắc nhở cho đội khách trong những phút đầu hiệp hai.

53' Jovanovic ghi bàn, Stuttgart nới rộng cách biệt Phút 53, L. Jovanovic lập công cho VfB Stuttgart, giúp đội khách nới rộng cách biệt lên 1-5 trước Kickers Offenbach.

62' Y. Spalt ghi bàn, Stuttgart nới rộng cách biệt Phút 62, Y. Spalt lập công, giúp VfB Stuttgart nới rộng cách biệt lên 1-6 trước Kickers Offenbach. Đội khách tiếp tục duy trì thế áp đảo trong một trận đấu có nhiều bàn thắng.

76' L. Jovanovic nâng tỷ số lên 1-7 Phút 76, L. Jovanovic lập công cho VfB Stuttgart, nới rộng cách biệt lên 1-7 trước Kickers Offenbach. Đội khách tiếp tục duy trì thế áp đảo trong trận đấu.

89' VfB Stuttgart nới rộng cách biệt 1-8 Phút 89, VfB Stuttgart ghi bàn để nới rộng cách biệt lên 1-8 trước Kickers Offenbach. Đội khách tiếp tục khép lại trận đấu với màn trình diễn áp đảo.

KT Kết thúc: Kickers Offenbach 1-8 VfB Stuttgart Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 8.

Cập nhật lúc 01:38 30/07/2026

Thông tin trận đấu

Kickers Offenbach sẽ đối đầu VfB Stuttgart trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 23h45 ngày 29/07/2026. Đây là cuộc đấu giữa hai đội có nhịp phong độ tích cực, dù dữ liệu gần đây của họ có độ dài khác nhau.

Kickers Offenbach sở hữu chuỗi kết quả gần nhất gồm 4 trận thắng và 1 trận thua. VfB Stuttgart toàn thắng trong 3 trận được ghi nhận. Những con số này tạo nên nền tảng đáng chú ý cho một trận giao hữu, nơi sự ổn định trong cách vận hành có thể trở thành yếu tố quyết định.

Phong độ tạo nên điểm tựa

Kickers Offenbach đã thắng 4 trong 5 trận gần nhất. Chuỗi kết quả này cho thấy đội chủ nhà đang duy trì khả năng giành kết quả tích cực tương đối đều đặn, dù trận thua gần nhất trong nhóm thống kê cũng nhắc nhở rằng sự ổn định chưa hoàn toàn tuyệt đối.

Với VfB Stuttgart, 3 chiến thắng liên tiếp là tín hiệu rõ ràng về đà vận hành hiện tại. Đội khách chưa để lộ một kết quả bất lợi nào trong nhóm trận được cung cấp, qua đó có thể bước vào cuộc đối đầu với sự tự tin nhất định về mặt tinh thần.

Tuy nhiên, việc số trận thống kê của hai đội không giống nhau khiến không nên đặt hai chuỗi kết quả lên cùng một thước đo tuyệt đối. Điều có thể khẳng định là cả Kickers Offenbach và VfB Stuttgart đều có phong độ gần đây đủ tích cực để tạo ra một màn so tài có tính cạnh tranh.

Thế trận có thể được quyết định ở sự cân bằng

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến hay các chỉ số kiểm soát bóng và dứt điểm. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định một đội sẽ áp đặt thế trận hoặc lựa chọn cách tiếp cận cụ thể ngay từ đầu.

Trong bối cảnh đó, khả năng duy trì cự ly đội hình và chuyển đổi trạng thái sẽ là những điểm cần theo dõi. Kickers Offenbach có thể xem chuỗi thắng gần đây là cơ sở để chơi chủ động hơn, trong khi Stuttgart bước vào trận đấu với lợi thế về sự liền mạch từ 3 chiến thắng liên tiếp. Dù vậy, đây chỉ là những hướng phân tích về thế trận, không phải kết luận chắc chắn về cách hai đội sẽ bố trí nhân sự.

Nhận định trước trận

Phong độ đang nghiêng về một cuộc đối đầu khó đoán hơn nếu chỉ nhìn vào tên tuổi của hai đội. Kickers Offenbach có thành tích thắng 4 trong 5 trận gần nhất, còn VfB Stuttgart đang duy trì mạch toàn thắng trong 3 trận được ghi nhận. Cả hai đều có lý do để hướng tới một màn trình diễn tích cực.

Điểm khác biệt có thể nằm ở cách mỗi đội xử lý sức ép trong những thời điểm then chốt. Đội nào kiểm soát tốt hơn các pha chuyển trạng thái, hạn chế sai lầm ở khu vực nguy hiểm và tận dụng hiệu quả cơ hội tạo ra sẽ nắm lợi thế. Với dữ liệu hiện có, chưa thể chốt một kết quả cụ thể, nhưng đây là trận đấu hứa hẹn diễn ra với sự cạnh tranh đáng chú ý.

Kickers Offenbach 5 trận gần nhất B T B T 6 Trận 5-0-1 T-H-B 12 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới VfB Stuttgart 5 trận gần nhất T T B H T 3 Trận 3-0-0 T-H-B 15 Ghi (TB 5.0) 2 Thủng lưới