Thông tin Vì sao Alma Resort Cam Ranh trở thành điểm nghỉ dưỡng yêu thích của các gia đình Việt? Tọa lạc bên bãi biển Bãi Dài thơ mộng, Alma Resort Cam Ranh được nhiều gia đình lựa chọn nhờ hệ sinh thái tiện ích đa dạng, không gian lưu trú rộng rãi và hàng loạt hoạt động dành cho trẻ em. Đây là điểm đến lý tưởng để các gia đình nhiều thế hệ tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn, thư giãn và gắn kết.

Có những kỳ nghỉ mà bố mẹ trở về nhà với sự mệt mỏi nhân đôi: vừa loay hoay trông con, vừa đau đầu tìm chỗ chơi, lại tất bật lo từng bữa ăn cho lũ trẻ. Nhưng cũng có những chuyến đi mà cả nhà chỉ việc thư giãn và tận hưởng, bởi mọi thứ đã được chăm chút trọn vẹn. Tọa lạc bên bãi biển Bãi Dài thơ mộng của Khánh Hòa, Alma Resort Cam Ranh chính là một nơi như thế. Đó cũng là lý do cái tên này luôn xuất hiện đầu tiên trong từ điển du lịch của các gia đình Việt khi tìm kiếm một chốn nghỉ dưỡng lý tưởng.

Hãy cùng dạo một vòng quanh Alma để hiểu vì sao một kỳ nghỉ tại đây lại khiến bọn trẻ thì mè nheo đòi ở thêm, còn người lớn thì thực sự được "nghỉ dưỡng" đúng nghĩa.

Một khu nghỉ dưỡng sinh ra để dành cho gia đình

Trải rộng trên khuôn viên 30 héc-ta ven biển Bãi Dài, Alma Resort được ví như một ốc đảo nhiệt đới xanh mát. Thế nhưng, điểm sáng lớn nhất không chỉ nằm ở vẻ hào nhoáng bên ngoài, mà ở chính triết lý vận hành. Không đơn thuần là một khách sạn "nhét" thêm vài khu vui chơi trẻ em cho có, Alma được thiết kế dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của những gia đình nhiều thế hệ.

Từ ông bà, bố mẹ đến các con, mỗi người đều dễ dàng tìm thấy không gian riêng yêu thích, nhưng vẫn có muôn vàn khoảnh khắc gắn kết quây quần. Chính sự trọn vẹn này đã giúp Alma được tạp chí Holidays with Kids của Úc bình chọn là Khu nghỉ dưỡng Gia đình Tốt nhất Việt Nam – một danh hiệu vô cùng uy tín do chính các gia đình trực tiếp trải nghiệm và chấm điểm.

Không gian lưu trú – "Ngôi nhà thứ hai" đích thực

Điều đầu tiên ghi điểm tuyệt đối với các gia đình chính là không gian phòng vô cùng rộng rãi. Thay vì phải thuê hai phòng khách sạn tách biệt khiến ông bà một nơi, con cháu một nẻo, ở Alma, cả nhà có thể quây quần trong một căn hộ hoặc biệt thự cao cấp. Diện tích linh hoạt từ 71m² (căn hộ 1 phòng ngủ) lên tới 165m² (căn hộ 3 phòng ngủ), và thậm chí lên đến 224m² đối với các căn biệt thự hướng biển.

Mỗi căn đều sở hữu phòng khách thoáng đãng với sofa êm ái, khu vực bếp và bàn ăn riêng biệt. Buổi tối, cả nhà có thể quây quần trò chuyện ngoài phòng khách, trong khi các con đã ngủ say ở phòng trong, đảm bảo sự thoải mái và riêng tư tuyệt đối cho mọi thành viên. Đặc biệt với các mẹ bỉm sữa, căn bếp nhỏ xinh thực sự là "cứu tinh" những lúc cần hâm cháo, pha sữa hay gọt đĩa hoa quả ăn đêm mà chẳng cần tốn thời gian chờ gọi phục vụ phòng.

Nơi ai cũng tìm thấy niềm vui của riêng mình

Thử tưởng tượng một buổi chiều: bé 5 tuổi thích nghịch nước, anh trai 12 tuổi mê game, trong khi mẹ cần thư giãn và ông nội chỉ muốn tản bộ. Ở nhiều nơi khác, đây có thể là lúc những bất đồng bắt đầu. Nhưng tại Alma Resort Cam Ranh, mọi sở thích đều được chiều chuộng.

Với các bé nhỏ: Kids' Club là thiên đường với vô vàn trò chơi sáng tạo, nhà bạt nhún và hoạt động thả diều trên bãi biển.

Với lứa tuổi thiếu niên: Youth Club sẵn sàng chào đón với các trò chơi thực tế ảo, máy chơi game, bida và bóng bàn.

Với ông bà và bố mẹ: Mẹ có thể thả mình thư giãn tại Le Spa, ông bà thong thả tập yoga, xông hơi, hay đơn giản là ngả lưng trên chiếc ghế dài tắm nắng bên hồ bơi.

Đến cuối ngày, cả nhà lại hội ngộ đầy ắp tiếng cười tại công viên nước hay bên bàn tiệc tối. Sự tinh tế trong việc sắp xếp không gian trải nghiệm này giúp bố mẹ thực sự được nghỉ ngơi, thay vì phải hóa thân thành "quản trò" mướt mải cả ngày.

Hồ Bơi Cho Mọi Lứa Tuổi

Trẻ nhỏ luôn có một tình yêu bất tận với nước, và Alma thấu hiểu điều đó hơn ai hết. Khu nghỉ dưỡng sở hữu hệ thống 12 hồ bơi phân tầng độc đáo, trải dài từ sảnh chính hướng thẳng ra biển, cùng công viên nước Splash rộng tới 6.000m².

Điểm cộng lớn nhất là khu vực tắm được phân chia rõ ràng theo từng độ tuổi. Bé chập chững có hồ bơi riêng, nông và tuyệt đối an toàn; các anh chị lớn tha hồ hò hét với hệ thống máng trượt nhiều cấp độ và hồ tạo sóng; trong khi cả nhà có thể cùng nhau thả trôi thư giãn trên dòng sông lười. Nếu gia đình chọn biệt thự tầng trệt, hồ bơi riêng ngay trước hiên nhà sẽ là nơi tuyệt vời để bố mẹ dạy con tập bơi trong không gian hoàn toàn riêng tư.

Trải nghiệm "vừa học vừa chơi" đầy ý nghĩa

Điều làm nên đẳng cấp của Alma không chỉ là tiện ích vui chơi, mà còn là chiều sâu trong các hoạt động dành cho trẻ. Tại đây, các bé không chỉ được vui chơi mà còn được kích thích trí tò mò và học hỏi.

Nổi bật nhất phải kể đến Bảo tàng Khoa học mini – mô hình cực kỳ hiếm thấy tại các resort ở Việt Nam. Trẻ sẽ được tự tay tương tác với các hiện tượng vật lý thú vị như cảm ứng điện từ, máy phát điện, hệ thống ròng rọc hay ảo ảnh quang học. Khoa học bỗng chốc trở thành một trò chơi đầy màu sắc khiến các cô cậu bé say mê.

Bên cạnh đó, chuỗi lớp học nấu ăn cũng là trải nghiệm không thể bỏ lỡ: làm bánh quy, làm kẹo bông, nướng pizza kiểu Ý hay cuộn sushi kiểu Nhật. Các con không chỉ có những tràng cười sảng khoái mà còn học được tính tự lập và tinh thần làm việc nhóm. Đặc biệt, hoạt động "Trồng cây vì Tương lai Xanh" diễn ra mỗi chiều còn là cách tuyệt vời để gieo mầm tình yêu thiên nhiên cho các bé.

Trọn vẹn từng khoảnh khắc gắn kết về đêm

Nhiều resort làm rất tốt các dịch vụ ban ngày nhưng lại khá buồn tẻ về đêm, khiến các gia đình ăn tối xong chỉ biết về phòng. Hiểu được buổi tối là khoảng thời gian gắn kết giá trị nhất, Alma mang đến vô vàn lựa chọn giải trí ấm áp.

Nhà hát ngoài trời Amphitheater với sức chứa 400 chỗ ngồi là nơi diễn ra các đêm nhạc, múa lửa và ảo thuật đầy màu sắc vào dịp cuối tuần. Rạp chiếu phim mini 70 chỗ ngồi với ba suất chiếu mỗi ngày, phục vụ kèm bỏng ngô thơm lừng cũng là một lựa chọn hoàn hảo. Và đôi khi, chỉ cần cả nhà cùng nhau dạo bước dưới ánh trăng trên bãi biển riêng tư tĩnh lặng, chuyến đi cũng đã trọn vẹn và đáng nhớ vô cùng.

Vị trí đắc địa: Gần sân bay nhưng vẫn đủ bình yên

Với gia đình có trẻ nhỏ, thời gian di chuyển càng dài, con càng dễ mệt mỏi và quấy khóc. Alma ghi điểm tuyệt đối khi chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh khoảng 15 phút lái xe. Bé chưa kịp mệt thì cả nhà đã đến nơi!

Dù vậy, khu nghỉ dưỡng vẫn giữ được sự biệt lập, yên tĩnh trọn vẹn khi nằm trải dài trên bãi biển Bãi Dài nguyên sơ, cách xa trung tâm Nha Trang ồn ào, náo nhiệt. Sự cân bằng hoàn hảo giữa tính thuận tiện và không gian thư giãn này chính là món quà vô giá dành cho những gia đình muốn tìm kiếm một kỳ nghỉ đúng nghĩa.

Đẳng cấp được quốc tế vinh danh

Không chỉ chinh phục hàng ngàn gia đình Việt, Alma còn vượt qua những thước đo khắt khe để ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế. Tháng 7 năm 2024, khu nghỉ dưỡng vinh dự được tạp chí danh tiếng Travel + Leisure xướng tên trong top các resort hàng đầu Đông Nam Á – giải thưởng danh giá dựa trên chính đánh giá của độc giả toàn cầu.

Rất nhiều du khách quốc tế đã dành lời khen ngợi chân thành cho đội ngũ nhân viên tận tâm, thân thiện và hệ sinh thái tiện ích phong phú của resort. Với các bậc phụ huynh, những trải nghiệm thực tế và đánh giá khách quan này luôn đáng giá hơn vạn lời quảng cáo.

Lên kế hoạch cho chuyến đi đáng nhớ của gia đình

Nếu bạn đang tìm một nơi để cả ba thế hệ cùng cười, cùng chơi và cùng thư giãn, Alma Resort Cam Ranh là câu trả lời khó có thể chối từ. Hãy ghé thăm chủ Alma Resort Cam Ranh để tham khảo các hạng phòng và ưu đãi, rồi lên kế hoạch cho kỳ nghỉ mà cả nhà sẽ còn nhắc mãi.