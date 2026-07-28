Vì sao các đoạn chat trên Claude AI của Anthropic lại xuất hiện trên Google Search? Sự cố các cuộc hội thoại Claude AI bị Google lập chỉ mục do thiếu thẻ noindex đã dấy lên lo ngại lớn về nguy cơ rò rỉ dữ liệu nhạy cảm của người dùng.

Nhiều cuộc trò chuyện và nội dung Artifacts được người dùng chia sẻ từ trợ lý Claude AI của Anthropic đang xuất hiện công khai trên kết quả tìm kiếm Google. Sự cố này dấy lên mối lo ngại lớn về bảo mật dữ liệu, khi ranh giới giữa việc chia sẻ liên kết đơn thuần và việc công khai dữ liệu trên các công cụ tìm kiếm bị hiểu nhầm.

Anthropic's Claude AI public chats are appearing in google searches, upsetting the user base who expected a certain level of privacy tied to their public links.

Thiếu thẻ noindex: Nguyên nhân kỹ thuật khiến dữ liệu bị Google thu thập

Vấn đề xuất phát từ tính năng chia sẻ của Claude, cho phép người dùng tạo đường dẫn URL công khai cho các cuộc hội thoại cũng như các Artifacts bao gồm tài liệu, bảng tính và ứng dụng web. Mặc dù các đoạn chat trên Claude mặc định là riêng tư, việc người dùng chủ động tạo liên kết chia sẻ đồng nghĩa với việc đưa nội dung đó lên mạng internet mở.

Về mặt kỹ thuật, các trang chia sẻ công khai của Claude đã không được thiết lập thẻ metadata noindex. Đây là mã lệnh tiêu chuẩn trong lập trình web nhằm yêu cầu các con bọ tìm kiếm (search engine crawlers) không lưu trữ và không hiển thị trang web đó trên bảng kết quả tìm kiếm. Do thiếu chỉ thị này, Google và các công cụ tìm kiếm khác đã tự động quét và lập chỉ mục các đường dẫn.

Quan điểm từ Anthropic và Google về trách nhiệm bảo mật

Đứng trước những phản ứng từ cộng đồng người dùng, đại diện hai bên đã đưa ra các giải thích kỹ thuật về nguyên lý vận hành:

Phía Anthropic: Hãng khẳng định các cuộc hội thoại trên Claude luôn được giữ riêng tư theo mặc định. Anthropic không cung cấp cho các công cụ tìm kiếm bất kỳ sơ đồ trang web (sitemap) hay thư mục chứa dữ liệu người dùng nào. Chỉ những nội dung do người dùng cố tình tạo liên kết chia sẻ mới có thể truy cập được trên web.

Hãng khẳng định các cuộc hội thoại trên Claude luôn được giữ riêng tư theo mặc định. Anthropic không cung cấp cho các công cụ tìm kiếm bất kỳ sơ đồ trang web (sitemap) hay thư mục chứa dữ liệu người dùng nào. Chỉ những nội dung do người dùng cố tình tạo liên kết chia sẻ mới có thể truy cập được trên web. Phía Google: Công ty tìm kiếm nhắc lại nguyên tắc vận hành chung rằng các quản trị viên website phải tự chịu trách nhiệm kiểm soát việc trang web của họ có được lập chỉ mục hay không thông qua các thẻ khai báo thích hợp như noindex.

Rủi ro rò rỉ thông tin và bài học cho người sử dụng công cụ AI

Theo các báo cáo, nhiều trang web Claude bị Google lập chỉ mục có chứa các tài liệu lập kế hoạch nội bộ, thảo luận pháp lý và thông tin cá nhân nhạy cảm. Dù không có bằng chứng cho thấy Claude tự ý tiết lộ dữ liệu mà không có thao tác từ người dùng, sự cố phản ánh tình trạng phổ biến: người dùng thường nhầm lẫn tính năng tạo liên kết công khai với một công cụ cộng tác nội bộ có giới hạn truy cập.

Sự việc là lời nhắc nhở quan trọng rằng bất kỳ liên kết chia sẻ nào cũng nên được coi như một trang web công khai hoàn toàn trừ khi có các biện pháp bảo vệ rõ ràng. Đồng thời, các nền tảng trí tuệ nhân tạo tạo sinh cần thiết kế giao diện minh bạch hơn để người dùng phân biệt rõ giữa việc "chia sẻ qua liên kết" và "khả năng bị tìm kiếm công khai" trên Internet.