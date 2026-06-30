Vì sao doanh số đặt trước GTA 6 tại GameStop thấp kỷ lục dù sức nóng toàn cầu? GameStop ghi nhận lượng đặt trước GTA 6 thấp hơn kỳ vọng do phiên bản Standard thiếu đĩa vật lý, trong khi người dùng có xu hướng ưu tiên bản Ultimate Edition kỹ thuật số.

Dù Grand Theft Auto VI (GTA 6) là một trong những bom tấn được mong đợi nhất lịch sử ngành game, các báo cáo ban đầu từ hệ thống bán lẻ GameStop tại Mỹ lại cho thấy một thực tế trái ngược. Lượng khách hàng đến cửa hàng để đặt trước (pre-order) các bản sao vật lý đang thấp hơn nhiều so với dự kiến, đánh dấu một bước chuyển dịch quan trọng trong thói quen tiêu dùng của game thủ.

Nỗi thất vọng mang tên "Code-in-box"

Nguyên nhân chính dẫn đến sự thờ ơ của khách hàng tại các cửa hàng truyền thống nằm ở chiến lược phân phối của Rockstar Games. Phiên bản Tiêu chuẩn (Standard Edition) có giá 79,99 USD dù đi kèm hộp đựng nhưng bên trong hoàn toàn không có đĩa vật lý. Thay vào đó, người mua chỉ nhận được một mã kích hoạt kỹ thuật số (code-in-box).

Phiên bản GTA 6 Standard Edition dành cho PS5 được trưng bày tại GameStop.

Theo ghi nhận từ Polygon, một số nhân viên GameStop cho biết họ chỉ bán được khoảng 5 bản Standard Edition trong một ngày, thấp hơn rất nhiều so với con số 500 bản dự kiến. Việc thiếu vắng đĩa vật lý không chỉ khiến những người thích sưu tầm thất vọng mà còn làm giảm giá trị của việc mua hàng trực tiếp tại cửa hàng, khi người dùng không thể trao đổi hoặc bán lại đĩa sau khi chơi.

Sự ưu tiên dành cho phiên bản Ultimate Edition

Trái ngược với sự ảm đạm của bản Standard, phiên bản Ultimate Edition có giá 100 USD lại đang nhận được sự quan tâm lớn. Dù phiên bản này chủ yếu chỉ được bán trên PlayStation Store và Microsoft Store (không có sẵn tại các cửa hàng vật lý), người dùng vẫn đánh giá đây là lựa chọn có giá trị hơn.

Cụ thể, bản Ultimate Edition đi kèm với gói "Vintage Vice City Pack", bao gồm nhiều loại phương tiện, vũ khí và vật phẩm trang trí độc quyền. Với mức chênh lệch khoảng 20 USD, game thủ sẵn sàng lựa chọn hình thức tải về trực tiếp để nhận được các ưu đãi trong game thay vì sở hữu một chiếc hộp rỗng từ cửa hàng.

Đặc điểm Standard Edition Ultimate Edition Mức giá 79,99 USD 100 USD Hình thức Mã kỹ thuật số trong hộp Kỹ thuật số thuần túy Nội dung tặng kèm Không Vintage Vice City Pack Kênh phân phối chính Bán lẻ (GameStop, Amazon) Cửa hàng trực tuyến (PS/Xbox Store)

Tương lai của các cửa hàng bán lẻ truyền thống

Việc GTA 6 - một sản phẩm có sức hút cực lớn - chuyển sang mô hình không đĩa vật lý cho thấy kỷ nguyên của các trò chơi kỹ thuật số đang đến gần hơn bao giờ hết. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các doanh nghiệp như GameStop, vốn vẫn dựa nhiều vào lưu lượng khách hàng trực tiếp.

Để thích nghi, GameStop đã bắt đầu dịch chuyển trọng tâm kinh doanh. Thay vì chỉ tập trung vào các tựa game mới, hệ thống này đang tăng cường mảng bán máy chơi game, phụ kiện và các vật phẩm sưu tầm (collectibles). Tuy nhiên, nếu không có những đặc quyền vật lý hấp dẫn như bản đồ giấy (từng là đặc trưng của Rockstar), việc lôi kéo khách hàng rời khỏi các nền tảng mua sắm trực tuyến sẽ ngày càng trở nên khó khăn.

Nhìn chung, doanh số đặt trước của GTA 6 trên toàn cầu vẫn được dự báo sẽ phá vỡ các kỷ lục. Tuy nhiên, sự sụt giảm tại các điểm bán lẻ truyền thống là minh chứng rõ nét cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận công nghệ của người dùng hiện đại.