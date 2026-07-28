Vì sao Erling Haaland bị gạch tên khỏi top 10 tiền đạo vĩ đại nhất Ngoại hạng Anh? Dù sở hữu 112 bàn thắng và 3 Chiếc giày vàng, Erling Haaland vẫn bị cựu tiền đạo Troy Deeney gạch tên khỏi danh sách 10 chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Dù sở hữu hiệu suất ghi bàn hủy diệt cùng hàng loạt kỷ lục bị xô đổ, Erling Haaland vẫn chưa thể thuyết phục tất cả giới chuyên môn về vị thế huyền thoại tại giải đấu số một xứ sở sương mù. Mới đây, cựu tiền đạo Troy Deeney đã gây bất ngờ lớn khi quyết định gạch tên chân sút chủ lực của Manchester City khỏi danh sách 10 tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh.

Kể từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad vào năm 2022, trung phong người Na Uy đã thiết lập một tiêu chuẩn ghi bàn đáng kinh ngạc với 3 Chiếc giày vàng Ngoại hạng Anh. Anh mở màn bằng kỷ lục 36 bàn thắng ngay trong mùa giải đầu tiên, trước khi lần lượt duy trì phong độ ấn tượng với 27, 22 và 27 pha lập công ở các mùa tiếp theo. Tính đến nay, Haaland đã bỏ túi 112 bàn thắng sau 4 mùa giải cùng 8 cú hat-trick.

Deeney cho rằng Haaland vẫn cần phải chứng minh bản thân.

Góc nhìn chuyên môn: Con số thống kê chưa đủ làm nên sự vĩ đại

Bất chấp những thông số thống kê vượt trội so với phần lớn các chân sút trong lịch sử, Troy Deeney cho rằng tiền đạo sinh năm 2000 vẫn còn một chặng đường rất dài để vươn tới ngôi đền của những huyền thoại. Chia sẻ trên sóng talkSPORT, cựu thủ quân Watford khẳng định yếu tố cảm xúc và tầm ảnh hưởng lên lối chơi mới là thước đo quyết định.

"Cậu ấy là một hiện tượng, nhưng tôi nghĩ vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Haaland chưa thể góp mặt trong danh sách này, chắc chắn là chưa. Đối với tôi, việc đánh giá một tiền đạo đôi khi còn phụ thuộc vào cảm xúc và những gì cầu thủ đó mang lại khi bạn trực tiếp theo dõi họ thi đấu trên sân", Deeney nhấn mạnh.

Bài kiểm tra bản lĩnh và năng lực gồng gánh tập thể

Phân tích sâu hơn về vai trò của Haaland, Deeney kỳ vọng ngôi sao người Na Uy sẽ thể hiện được tố chất thủ lĩnh trong bối cảnh Manchester City đối mặt với nhiều thử thách gay gắt hơn trong cuộc đua vô địch. Theo cựu tiền đạo này, Haaland cần phải chứng minh khả năng tự mình kéo cả tập thể vượt qua khó khăn thay vì chỉ đóng vai trò là điểm kết thúc trong một hệ thống vận hành hoàn hảo.

"Những mùa giải vừa qua, Manchester City đã thi đấu phi thường và Haaland là mảnh ghép bổ sung hoàn hảo. Tuy nhiên, liệu cậu ấy có thể một tay gồng gánh toàn đội hay không? Tôi muốn thấy Haaland thực sự dẫn dắt tập thể này tiến lên. Khi cậu ấy đối đầu Arsenal và vượt qua trung vệ Gabriel, tôi đã phải thốt lên kinh ngạc. Cậu ấy đã dẫn dắt toàn đội đến chiến thắng ở trận đấu đó và tôi muốn thấy những khoảnh khắc bùng nổ như vậy thường xuyên hơn", Deeney chia sẻ thêm.

Bảng xếp hạng 10 tiền đạo xuất sắc nhất lịch sử của Troy Deeney

Trong lựa chọn của mình, Troy Deeney đặt Thierry Henry ở vị trí số 1 cho danh hiệu tiền đạo vĩ đại nhất lịch sử giải đấu, xếp ngay sau là hai chân sút huyền thoại Wayne Rooney và Alan Shearer. Vị trí thứ 4 thuộc về Andy Cole – người mà Deeney đánh giá là tiền đạo bị coi nhẹ nhất lịch sử dù đã ghi hơn 180 bàn thắng.

Thứ tự Tiền đạo 1 Thierry Henry 2 Wayne Rooney 3 Alan Shearer 4 Andy Cole 5 Harry Kane 6 Sergio Aguero 7 Luis Suarez 8 Robbie Fowler 9 Jermain Defoe 10 Chưa chốt (Kiên quyết không chọn Haaland)

Đáng chú ý, dù chưa chính thức chốt hạ cái tên cuối cùng cho vị trí thứ 10, cựu tiền đạo Watford vẫn kiên quyết loại Haaland ra khỏi danh sách. Quan điểm này cho thấy góc nhìn khắt khe của các cựu danh thủ: để trở thành huyền thoại vĩ đại nhất, một tiền đạo không chỉ cần những con số vô hồn trên bảng điện tử mà còn phải để lại dấu ấn đậm nét về mặt cảm xúc và bản lĩnh gánh đội trong những thời khắc sinh tử.