Nothing beats a Jet2 holiday”, câu nói trong quảng cáo vui nhộn của hãng hàng không Jet2 bỗng trở thành âm thanh viral phủ sóng TikTok suốt mùa hè.

Video gốc trong chiến dịch quảng cáo của Jet2holidays hồi tháng 1/2024. (Nguồn: Jet2holidays)

Đoạn quảng cáo du lịch đơn giản của Jet2holidays, công ty lữ hành thuộc hãng hàng không Jet2 của Anh, bất ngờ chiếm sóng TikTok và lan tỏa mạnh mẽ khắp mạng xã hội. Đó là câu nói đầy lạc quan: “Nothing beats a Jet2 holiday, and right now you can save of 50 pounds per person! That’s 200 pounds off for a family of four!”, dịch ra là: "Không gì tuyệt hơn kỳ nghỉ cùng Jet2, và hiện tại bạn có thể tiết kiệm được 50 bảng Anh mỗi người. Đó là mức giảm giá đến 200 bảng Anh cho một gia đình 4 người!".

Jet2holidays tung video quảng bá này vào đầu tháng 1/2024 kết hợp với phần nhạc nền “Hold My Hand” của ca sỹ Jess Glynne, nhưng phải đến giữa năm 2025 nó mới viral và trở thành hiện tượng âm thanh (sound trend) trên TikTok.

MC Khánh Vy bắt trend với đoạn âm thanh viral này. (Nguồn: Khánh Vy)

Sự hài hước và dễ liên tưởng của đoạn thoại khiến nó được lan truyền mạnh mẽ. Không chỉ được dùng trong video du lịch, đoạn âm thanh Jet2holidays còn được giới trẻ gắn vào những tình huống “trái khoáy” như vấp ngã, lỡ tay làm rơi đồ, hoặc thất bại khi tham gia thử thách. Chính sự tréo ngoe giữa lời quảng cáo “không gì tuyệt hơn kỳ nghỉ Jet2” và những sự cố cười ra nước mắt khiến các video trở nên hấp dẫn, dễ gây cười.

Theo số liệu từ TikTok, đã có hơn 1,5 triệu video sử dụng đoạn âm thanh này. Người dùng không chỉ dùng đoạn gốc mà còn sáng tạo thêm với giọng đọc của chính mình, mô phỏng quảng cáo theo phong cách riêng, từ việc giả giọng Anh “chuẩn chỉnh” đến cách đọc bằng tông giọng hài hước, hay nhại lại âm thanh này theo cách gây cười.

Đoạn âm thanh này được 1,5 triệu video sử dụng trên nền tảng TikTok.

Đoạn âm thanh còn tạo hiệu ứng tâm lý mạnh đến mức chỉ cần nghe thấy vài giây đầu là dân mạng có thể đọc thuộc lòng nguyên câu thoại. Một số TikToker còn đùa rằng: “Tôi chưa từng đi nghỉ với Jet2 nhưng đoạn âm thanh này đã ăn sâu vào não tôi rồi”. Nhiều người nói chính hiệu ứng ghi nhớ vô thức giúp thương hiệu này xuất hiện trong tâm trí khách hàng khi đang lên kế hoạch du lịch, một điểm cộng lớn về mặt truyền thông thương hiệu.

Nhiều TikToker "bắt trend".

Theo thống kê từ Google Trends, cụm từ khóa “Nothing beats a Jet2 holiday” tăng đột biến kể từ tháng 5/2025 và vẫn giữ đà tăng trong suốt mùa hè. Chiến dịch quảng cáo cũ tưởng chừng đã “ngủ quên” đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục, biến mạng xã hội thành kênh quảng bá miễn phí hiệu quả, không tốn chi phí khổng lồ cho quảng cáo truyền hình hay biển bảng ngoài trời mà vẫn phủ sóng toàn cầu.