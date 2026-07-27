Vì sao Manchester United nên từ bỏ Vinicius Junior và nhường cơ hội cho Arsenal Sở hữu thông số tấn công ấn tượng nhưng Vinicius Junior lại mang đến rủi ro lớn về hệ thống phòng ngự và quỹ lương, khiến Manchester United cần đứng ngoài cuộc đua.

Tương lai của Vinicius Junior tại Real Madrid đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm 2026. Khi hợp đồng chỉ còn thời hạn đến năm 2027, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng bán tiền đạo người Brazil để tránh nguy cơ mất trắng, nhất là khi họ đang thúc đẩy thương vụ Yan Diomande. Dù Manchester United đang tìm kiếm một phương án chất lượng bên hành lang cánh trái phòng trường hợp Marcus Rashford ra đi, tập đoàn INEOS và ban lãnh đạo Quỷ đỏ cần quyết liệt từ chối cơ hội chiêu mộ ngôi sao này.

Con số hào nhoáng che đậy lỗ hổng chiến thuật

Xét về khả năng tạo đột biến trên hàng công, Vinicius Junior vẫn thuộc nhóm những ngôi sao hàng đầu thế giới. Ở tuổi 26, anh vừa ghi 4 bàn thắng sau 5 trận cho tuyển Brazil tại kỳ World Cup 2026, đồng thời đóng góp tới 36 bàn thắng và kiến tạo cho Real Madrid trên mọi đấu trường ở mùa giải trước.

Vinicius có thể rời Real. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, đằng sau các con số tấn công ấn tượng lại là những chỉ số phòng ngự ở mức báo động. Dữ liệu từ nền tảng phân tích ScoutLab cho thấy Vinicius nằm trong nhóm 9% các tiền đạo cánh có chỉ số làm việc phòng ngự thấp nhất. Tại La Liga mùa giải 2025/26, tiền đạo người Brazil không thắng bất kỳ tình huống tranh chấp trên không nào, nằm trong nhóm 1% thấp nhất ở cả hai chỉ số quan trọng: ngăn chặn mối đe dọa và tranh chấp trên không thành công. Tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi trên mặt đất của anh cũng chỉ dừng lại ở mức 38%.

Bài học từ quá khứ và rào cản tài chính

Sự thất vọng của Manchester United trong suốt một thập kỷ qua phần lớn xuất phát từ việc tập hợp những siêu sao thiếu cam kết hỗ trợ phòng ngự. Bên cạnh khía cạnh chuyên môn, thái độ thi đấu của Vinicius cũng là mối bận tâm lớn. Cựu tiền vệ Toni Kroos từng công khai cảnh báo về những hành vi của tiền đạo này, cho rằng chúng đang làm ảnh hưởng tiêu cực đến tập thể Real Madrid.

Vinicius có thể là 'quả bom nổ chậm'. Ảnh: Getty Images.

Ngoài ra, mức lương 400.000 bảng/tuần mà Vinicius đang hưởng tại Bernabeu chắc chắn sẽ tăng lên nếu anh chuyển nhượng, điều này nguy cơ phá vỡ cấu trúc quỹ lương tại Old Trafford. Việc vung tiền chiêu mộ một siêu sao sẵn có như Vinicius cũng đi ngược lại tuyên bố của Sir Jim Ratcliffe về định hướng tập trung phát triển các tài năng trẻ thành ngôi sao tại chính Manchester United.

Bài toán hóc húa dành cho Arsenal

Trái ngược với sự thận trọng của Manchester United, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh Arsenal lại đang dành sự quan tâm nghiêm túc đến Vinicius. HLV Mikel Arteta đã giúp Pháo thủ xưng vương nhờ xây dựng một tập thể lỳ lợm, gắn kết với tinh thần phòng ngự là ưu tiên hàng đầu từ mọi vị trí. Một cầu thủ lười lùi về hỗ trợ đồng đội như Vinicius hoàn toàn có thể làm xáo trộn hệ thống chiến thuật vận hành mượt mà đó trong mùa giải 2026/27.

Nhìn lại những bài học đắt giá trong quá khứ, Manchester United hiểu rõ việc đưa về một ngôi sao không phù hợp với triết lý chung có thể phản tác dụng ra sao. Rút lui khỏi thương vụ này và để Arsenal đối mặt với rủi ro chiến thuật từ Vinicius Junior có thể là quyết định sáng suốt nhất của đội chủ sân Old Trafford.