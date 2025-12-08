Pháp luật Vì sao xăm mình khó tìm việc làm? Xăm mình đã trở nên phổ biến, nhất là trong giới trẻ, nhưng cần cân nhắc nếu không ảnh hưởng tới sức khỏe, tìm việc làm trong tương lai.

Xăm mình khó xin việc làm. Ảnh: Seoul Academy internet

Ngày nay, khi xã hội phát triển, con người có cái nhìn “thoáng” hơn về xăm mình. Việc xăm một hình ảnh, một dòng chữ trên cơ thể là điều bình thường của các bạn trẻ. Tuy nhiên, trong cộng đồng dân cư - nơi thuần phong mỹ tục luôn là yếu tố đề cao hàng đầu, vẫn không mấy thiện cảm với những người xăm mình.

Chính vì vậy, trong các cuộc tiếp xúc cử tri, có cử tri kiến nghị với ngành chức năng xem xét vấn đề này. Với mong muốn tuyên truyền trong giới trẻ hạn chế xăm mình hoặc nếu có xăm thì phải theo hướng nghệ thuật có ý nghĩa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tương lai. Do họ còn trẻ người non dạ, không lường trước được hậu quả liên quan sức khỏe khi xăm hoặc xóa hình xăm; việc làm ngày càng khó.

“Tôi có vài hình xăm, không quá to cũng không quá nhỏ. Lúc xăm, tôi nghĩ nó đẹp, cá tính và rất thích. Đến lúc đi xin việc làm, tôi mới thấy bất tiện, luôn phải mặc quần dài, áo dài tay để che. Nếu có điều kiện, tôi sẽ đi xóa, chứ để người ta tưởng mình là người xấu. Vì bây giờ, thấy phần lớn người ăn chơi đua đòi thích thể hiện mình, người nghiện ma túy, giang hồ... xăm mình mẩy”, ông T.V.A ở phường Phan Thiết chia sẻ.

Nhiều lĩnh vực, ngành nghề vẫn còn có thành kiến nhất định với việc xăm mình. Cụ thể, ngoài các cơ quan, tổ chức, đoàn thể… trong bộ máy nhà nước, các doanh nghiệp ngày càng yêu cầu cao về bằng cấp và chứng chỉ, các kỹ năng... Ông Lê Thanh Phong - Giám đốc Công ty may Hòa Bình ở TP Hồ Chí Minh cho biết: “Điều kiện cần vào làm việc trong công ty chúng tôi, phải đáp ứng được năng lực học tập, kỹ năng làm việc. Thường những người có trình độ, bằng cấp, năng lực làm việc tốt ít xăm mình hơn, nếu có thì chỉ những hình xăm nhỏ không lộ liễu. Những người xăm mình toàn thân là những người thích thể hiện mình, bộ phận tuyển dụng nhân sự sẽ loại ra, chỉ tuyển những người hội tụ đủ điều kiện cần”.

Với lĩnh vực du lịch, nơi cần nhiều nhân lực cũng hạn chế tuyển người có hình xăm trên thân thể. Ông Trần Anh Thi - Giám đốc điều hành Cơ sở du lịch Seahorse & Spa ở Khu du lịch quốc gia Mũi Né nói, ông cũng như nhân viên trong cơ sở có cái nhìn không mấy thiện cảm với người có hình xăm. Phần lớn du khách đến nghỉ dưỡng ở đây cũng tương tự, nên đơn vị không tuyển dụng người xăm trổ đầy mình vào phục vụ.

Ngoài ra, cũng có không ít những công ty nước ngoài tuyển dụng người lao động làm việc, không tuyển dụng người có hình xăm. Điều này được ghi rõ trong thông báo tuyển người đi lao động ở nước ngoài. Điển hình trong một thông báo tuyển dụng người đi làm việc ở nước ngoài của Trung tâm Dịch vụ việc làm Lâm Đồng ghi rõ trong mục điều kiện tuyển dụng, không nhận người có hình xăm.

Trên thực tế, nhiều bạn trẻ tìm đến xăm mình trong phút bốc đồng, rồi sau đó hối hận, tìm cách xóa do hình xăm ở vị trí, có kích thước, hình thù… không phù hợp. Hình xăm không quyết định tất cả, không phản ánh, đại diện cho phẩm chất, năng lực, lối sống của bạn. Song nếu bạn cứ xăm mình thì sẽ ảnh hưởng, thậm chí đánh mất cơ hội việc làm vì nhiều lĩnh vực, ngành nghề vẫn còn có thành kiến.