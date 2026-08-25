Chính trị Vị tướng kiệt xuất, tượng đài bất tử của dân tộc Việt Nam Ngày 25/8/1911, tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị), cậu bé Võ Giáp cất tiếng khóc chào đời. Ít ai ngờ rằng, hơn 30 năm sau, cậu bé ấy trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, một vị tướng lừng danh thế giới, niềm tự hào và là tượng đài bất tử của dân tộc Việt Nam: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày 25/8/1911, tại làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình (nay là xã Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Trị), cậu bé Võ Giáp cất tiếng khóc chào đời. Ít ai ngờ rằng, hơn 30 năm sau, cậu bé ấy trở thành vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, một vị tướng lừng danh thế giới, niềm tự hào và là tượng đài bất tử của dân tộc Việt Nam: Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

1. Sinh ra từ một vùng quê giàu truyền thống yêu nước, trực tiếp chứng kiến cảnh đồng bào bị thực dân và tay sai đàn áp, bóc lột, những năm tháng tuổi trẻ đã hun đúc trong đồng chí Võ Nguyên Giáp ý chí, nghị lực và quyết tâm đứng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Năm 1925, khi còn là học sinh, do sớm được tiếp thu tư tưởng cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã tích cực tham gia phong trào đấu tranh, bãi khóa ở Trường Quốc học Huế; tham gia Đảng Tân Việt Cách mạng; tham gia phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh. Đồng chí bị thực dân Pháp bắt và giam tại nhà lao Thừa Phủ, Huế. Cuối năm 1931, nhờ sự can thiệp của Hội Cứu tế đỏ của Pháp, đồng chí được trả tự do.

Ra tù, do mất liên lạc với tổ chức, đồng chí ra Hà Nội dạy học tại Trường tư thục Thăng Long, viết báo tuyên truyền, xây dựng cơ sở cách mạng trong thanh niên, học sinh; đồng thời tiếp tục học Đại học Luật và Kinh tế. Tháng 6/1940, đồng chí Võ Nguyên Giáp được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó được cử sang Trung Quốc gặp lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

Ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân được thành lập tại khu rừng Trần Hưng Đạo ở châu Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, do đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy

Tháng 12/1944, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí được giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tháng 5/1948, tại Lục Rã, chân đèo Re (phía Tuyên Quang), Hội đồng Chính phủ dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trao quân hàm Đại tướng cho Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Từ tháng 5/1945, đồng chí là Tư lệnh các lực lượng vũ trang cách mạng mới, thống nhất thành Việt Nam Giải phóng quân. Tháng 1/1948, đồng chí được phong quân hàm Đại tướng, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Trung đoàn trưởng Thái Dũng (hàng dưới, bên trái ảnh), Tiểu đoàn trưởng Dũng Mã (bên phải) nghiên cứu sơ đồ tác chiến Chiến dịch biên giới 1950

Tháng 2/1951, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương và được Ban Chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị.

Từ tháng 9/1955 đến tháng 12/1979, đồng chí là Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Từ tháng 1/1980, đồng chí là Phó Thủ tướng Thường trực; từ tháng 4/1981 đến tháng 12/1986, là Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng. Đồng chí liên tục được bầu làm đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII.

Bộ Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 bàn kế hoạch tác chiến dưới sự chỉ đạo của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Từ một người thanh niên yêu nước, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, đồng chí Võ Nguyên Giáp đã từng bước trưởng thành, trở thành một trong những nhà lãnh đạo tiền bối của cách mạng Việt Nam, một nhà quân sự kiệt xuất, có những đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp giao nhiệm vụ cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp nghiên cứu kế hoạch tác chiến và mở chiến dịch Điện Biên Phủ

2. Trong cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mọi người không chỉ nhắc đến ông với tư cách một danh tướng, một nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất, mà còn nhắc đến ông như một “cây đại thụ rợp bóng nhân văn”. Không phải ngẫu nhiên mà thế giới ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một vị tướng nhân văn. Với ông, chiến thắng không phải là giành lấy bằng mọi giá, mà phải luôn đi liền với việc giảm đến mức thấp nhất sự hy sinh xương máu của cán bộ, chiến sĩ. Thượng tướng Hoàng Minh Thảo từng nói: “Đấy là trái tim anh Văn! Đấy là cách đánh và cách tiến công nhân văn chủ nghĩa của Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp”.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy chiến dịch họp bàn kế hoạch tác chiến Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954

Đằng sau những quyết định quân sự mang tầm chiến lược của vị Tổng Tư lệnh là một trái tim luôn đau đáu trước sự hy sinh của đồng chí, đồng bào. Nhiều đêm, Đại tướng thao thức, nước mắt ướt đầm khi nhận được tin một chiến dịch có quá nhiều chiến sĩ hy sinh mà kết quả chưa tương xứng. Đó không chỉ là sự day dứt của một người chỉ huy trước sinh mệnh của người lính, mà còn thể hiện sâu sắc tư tưởng quân sự nhân văn, nhân đạo và hòa bình của Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp động viên cán bộ, chiến sĩ trước giờ ra trận

Đỉnh cao của tư tưởng ấy còn thể hiện ở quan điểm tránh “tiêu diệt sạch sành sanh, đánh đến tên giặc cuối cùng”. Với Đại tướng, mục tiêu của chiến tranh cách mạng là giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ Nhân dân và lập lại hòa bình; vì vậy, chiến thắng phải được đặt trong mối quan hệ với con người và tương lai của đất nước.

Chiều 7/5/1954, lá cờ "Quyết chiến - Quyết thắng" của Quân đội nhân dân Việt Nam tung bay trên nóc hầm tướng De Castries. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng

Chính từ chiều sâu nhân văn ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nhận được sự kính trọng và khâm phục của nhiều người từng đứng bên kia chiến tuyến, từ những tướng lĩnh của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đến những người lính đánh thuê.

Trên boong tàu hải quân đi kiểm tra vùng biển Quảng Bình tháng 3/1973, Đại tướng Võ Nguyên Giáp khẳng định “Quyết tâm bảo vệ toàn vẹn vùng biển, hải đảo của Tổ quốc”

Cuộc đời của Đại tướng gắn liền với những bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam, từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến các chiến dịch lớn trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cùng tập thể lãnh đạo, chỉ huy quân đội và Nhân dân làm nên những chiến thắng vĩ đại, góp phần đưa dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tên tuổi Võ Nguyên Giáp gắn liền với những chiến công vang dội của dân tộc, trong đó đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 - chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, làm nên một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tư duy và nghệ thuật quân sự của Đại tướng tiếp tục được phát huy, góp phần vào thắng lợi trọn vẹn của sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm các đơn vị thông tin và quân y tham gia duyệt binh ngày 1/5/1973

Những đóng góp của Đại tướng không chỉ thuộc về lịch sử quân sự Việt Nam mà còn hòa vào dòng chảy lịch sử thế giới. Ông trở thành một vị tướng huyền thoại, một nhà quân sự tài năng và nhận được sự ngưỡng mộ, kính trọng của nhiều nguyên thủ quốc gia, chính khách, học giả, nhà sử học, nhà báo, nhà văn và đông đảo Nhân dân thế giới.

3. Hôm nay, ngày 25/8/2026, kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tưởng nhớ và tri ân sâu sắc một người con ưu tú của dân tộc, một nhà quân sự kiệt xuất, một nhà văn hóa lớn, một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện với bà con đồng bào các dân tộc tại Cao Bằng, năm 1994

Ở Đại tướng Võ Nguyên Giáp hội tụ những phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ cách mạng: “cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Đặc biệt, 6 đức tính mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ra đối với người làm tướng là “trí, dũng, nhân, tín, liêm, trung” đã được Đại tướng thực hiện một cách đầy đủ, trọn vẹn trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng.

Trong con người Đại tướng là sự liêm khiết, giản dị, khoan dung, nhân hậu, khiêm tốn, ham học hỏi, đoàn kết, sống có tình nghĩa, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng bào. Tình thương yêu con người ở Đại tướng luôn hòa quyện với tình yêu quê hương, đất nước, tạo nên hình ảnh một nhà lãnh đạo đức độ, tài năng; một nhà quân sự lỗi lạc; một chiến sĩ cách mạng kiên trung, suốt đời tận tụy, hy sinh, phấn đấu phục vụ Đảng, phục vụ Nhân dân, phục vụ đất nước, không màng danh lợi riêng tư.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong một lần đến thăm Bộ đội Trường Sơn

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Đại tướng luôn ghi nhớ, noi gương và thực hành những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dĩ công vi thượng”, “Dĩ bất biến ứng vạn biến”, “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”. Những tư tưởng đó đã trở thành phương châm sống, phương châm hoạt động và phấn đấu của Đại tướng.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp gặp lại người dân Mường Phăng sau 40 năm giải phóng Điện Biên

Trên cương vị Tổng Tư lệnh Quân đội, Đại tướng không chỉ thể hiện tư duy độc lập, sáng tạo của một nhà lãnh đạo ở tầm chiến lược mà còn là người tổ chức thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, nghiêm túc, mẫu mực. Phong cách làm việc của Đại tướng khoa học, nguyên tắc nhưng hết sức linh hoạt; luôn đề cao vai trò của tập thể, phục tùng tổ chức; coi trọng thực tiễn, chịu khó học tập, lắng nghe những ý kiến hay, những sáng kiến từ quần chúng, các chuyên gia và nhà khoa học.

Đại tướng luôn tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng Nhân dân, giữ mối liên hệ và gắn bó mật thiết với Nhân dân, phấn đấu không mệt mỏi xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ở bất kỳ cương vị nào, Đại tướng cũng đem hết trí tuệ, sức lực để hoàn thành tốt mọi công việc mà Đảng, Nhân dân và Quân đội giao phó.

Dù Đại tướng đã đi xa, nhưng tên tuổi, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng vẫn sống mãi trong lòng Nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Kỷ niệm 115 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ là dịp tưởng nhớ một vị tướng kiệt xuất, một tượng đài bất tử của dân tộc Việt Nam, mà còn là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân hôm nay soi mình vào tấm gương về lòng trung thành với Đảng, tận tụy với Nhân dân, ý chí phụng sự Tổ quốc, tinh thần khiêm tốn, nhân ái và trách nhiệm.

Đó cũng chính là những giá trị trường tồn làm nên tầm vóc và nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - một vị tướng của Nhân dân, một nhà quân sự lỗi lạc, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam; người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của Nhân dân và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng.

Nội dung: Huy Toàn - Ảnh tư liệu: nhandan, TTXVN, QĐND

Trình bày: Nguyệt Nga