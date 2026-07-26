Viên chức bảo vệ rừng có được hưởng phụ cấp như Kiểm lâm?

Ông Văn Trường (Sơn La) là viên chức, được xếp ngạch quản lý bảo vệ rừng viên thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng, được phân công phụ trách địa bàn trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ diện tích rừng đặc dụng trên địa bàn xã.

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 42/2026/NĐ-CP) quy định: Ban quản lý rừng đặc dụng, Ban quản lý rừng phòng hộ nơi không thành lập tổ chức Kiểm lâm; doanh nghiệp, tổ chức nhà nước, tổ chức không thuộc lực lượng vũ trang được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng được tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Ban quản lý rừng đặc dụng của ông Trường không tổ chức Hạt kiểm lâm trực thuộc, tuy nhiên trên địa bàn khu vực có thành lập Hạt kiểm lâm khu vực và khu rừng đặc dụng, có nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn 02 xã và diện tích rừng đặc dụng.

Hai đơn vị: Ban quản lý rừng đặc dụng; Hạt kiểm lâm khu vực và khu rừng đặc dụng cùng trực thuộc Chi cục kiểm lâm tỉnh, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng do Hạt trưởng Hạt kiểm lâm kiêm nhiệm.

Ông Trường hỏi, viên chức thuộc Ban quản lý rừng đặc dụng trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn trong trường hợp này có được tính là Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng hay không? Có được hưởng chế độ phụ cấp như kiểm lâm theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 42/2026/NĐ-CP) hay không?

Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng (được sửa đổi, bổ sung tại Điều 66 Nghị định số 42/2026/NĐ-CP) quy định:

"Viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng được hưởng chế độ lương, phụ cấp như Kiểm lâm (trừ phụ cấp công vụ) và chế độ khác theo quy định của pháp luật".

Theo đó, đối tượng áp dụng là viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng được tổ chức và hoạt động theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Ban quản lý rừng đặc dụng được cấp có thẩm quyền tổ chức Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP và công dân là viên chức thuộc Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng, được phân công thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 14 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP thì thuộc đối tượng xem xét áp dụng chế độ lương, phụ cấp như Kiểm lâm theo quy định.

Việc xác định cụ thể đối tượng, điều kiện và mức hưởng từng chế độ được thực hiện căn cứ vào vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và các điều kiện áp dụng theo quy định của từng chế độ, chính sách; đồng thời thực hiện theo quy định của pháp luật về tiền lương, phụ cấp và các quy định pháp luật có liên quan.

Đề nghị ông liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi trường hoặc Chi cục Kiểm lâm tỉnh để được hướng dẫn, rà soát, xác định đối tượng, điều kiện áp dụng và xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.