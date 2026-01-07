Viên chức đi học tập trung vẫn phải cam kết làm việc?

Bà Nguyễn Ánh (Hải Phòng) là viên chức Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã. Tháng 1/2026, bà có quyết định của Đảng ủy xã cử đi học lớp bồi dưỡng Trung cấp Lý luận chính trị hệ tập trung, thời gian 6 tháng. Thời điểm bắt đầu khóa học từ tháng 02/2026.

Ngày 29/5/2026, bà Ánh được Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã yêu cầu hoàn thiện bản cam kết với nội dung: Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ sở đào tạo, đảm bảo tham gia đầy đủ chương trình học tập, rèn luyện và hoàn thành khóa học đúng yêu cầu; chủ động sắp xếp, bố trí thời gian hợp lý để vừa tham gia học tập, vừa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được cơ quan giao (nếu có); giữ mối liên hệ thường xuyên với cơ quan, kịp thời tiếp nhận và xử lý các nhiệm vụ phát sinh trong phạm vi trách nhiệm được giao; không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng chung của cơ quan, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong việc bàn giao, tiếp nhận và thực hiện công việc; báo cáo kết quả học tập và quá trình thực hiện với lãnh đạo cơ quan sau khi kết thúc khóa học.

Bà Ánh hỏi, yêu cầu cam kết thực hiện công việc chuyên môn trong thời gian tham gia khóa học có đúng quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức không? Thời điểm yêu cầu viết bản cam kết là tháng 5/2026, thời điểm yêu cầu thực hiện cam kết từ tháng 01/2026 có đúng quy định của pháp luật không?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định:

"1. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức.

2. Đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức được tham gia đào tạo, bồi dưỡng".

Khoản 1 Điều 35 Luật viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) quy định:

"1. Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng".

Điều 37 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng:

"1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong nước:

a) Được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí theo quy định;

b) Được tính thời gian đào tạo, bồi dưỡng vào thời gian công tác liên tục;

c) Được hưởng các chế độ, phụ cấp theo quy định của pháp luật;

d) Được biểu dương, khen thưởng về kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng".

Điều 38 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP quy định trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức:

"1. Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thực hiện quy chế đào tạo và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học".

Căn cứ quy định nêu trên và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm vụ và quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Điều 65 và Điều 66 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ), bà Nguyễn Ánh trao đổi với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết.