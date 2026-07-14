Viên chức được xếp lương theo vị trí việc làm

Ông Phạm Đông Kỳ là viên chức thuộc Trung tâm cung ứng dịch vụ công, công tác ở bộ phận truyền thông (trước đây là Đài Truyền thanh cấp huyện), hiện giữ ngạch cán sự (mã 01.004) và tương đương từ năm 2023.

Theo quy định, đến tháng 7/2026, ông Kỳ công tác đủ 36 tháng để xét thăng hạng nhưng theo Luật Viên chức mới, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 thì sẽ không còn việc xét thăng hạng.

Ông Kỳ hỏi, với trường hợp của ông cần làm gì để xếp lương ngạch chuyên viên (mã 01.003) và tương đương. Các bằng cấp, chứng chỉ theo quy định ông đã đáp ứng đầy đủ.

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Điều 24 Luật Viên chức 2025 quy định:

"1. Viên chức được chuyển sang vị trí việc làm mới nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện của vị trí việc làm đó và đơn vị còn nhu cầu về vị trí việc làm.

2. Việc thay đổi vị trí việc làm do cấp có thẩm quyền quyết định, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật".

Đề nghị ông nghiên cứu quy định nêu trên và trao đổi với cơ quan quản lý viên chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết.