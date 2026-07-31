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    Viên chức trúng tuyển từ 1/4/2026 có phải tập sự?

    31/07/2026 09:03

    Bà Lê Thúy Hà (TPHCM) có quyết định trúng tuyển viên chức và thực hiện chế độ tập sự 12 tháng từ ngày 01/4/2026. Theo Nghị định số 259/2026/NĐ-CP thì viên chức đang thực hiện chế độ tập sự được xếp lương vào bậc nghề nghiệp tương ứng với hạng chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm.

    Bà Hà hỏi, bà được xếp lương vào bậc ngạch tương ứng và hưởng 100% lương theo vị trí việc làm thì vẫn phải tập sự 12 tháng hay không phải thực hiện chế độ tập sự?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Khoản 4 Điều 43 Luật Viên chức năm 2025 quy định: "Kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành, người đang tập sự theo quy định của Luật Viên chức số 58/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 52/2019/QH13 được xếp lương tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng".

    Vì vậy, trường hợp của bà Lê Thúy Hà được xếp lương tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng mà không phải thực hiện chế độ tập sự.


    Theo baochinhphu.vn
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      Viên chức trúng tuyển từ 1/4/2026 có phải tập sự?
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