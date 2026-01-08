Việt Nam 0-0 Singapore: Màn trình diễn thất vọng của thầy trò HLV Kim Sang-sik ngay tại Mỹ Đình Tuyển Việt Nam bị Singapore cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà tại vòng bảng ASEAN Cup 2026, phơi bày sự bế tắc trong khâu tấn công dù kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Tối ngày 31/7, đội tuyển Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai bảng A giải ASEAN Cup 2026 tiếp đón Singapore trên sân nhà Mỹ Đình với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, bất chấp việc kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian, các học trò của HLV Kim Sang-sik đã phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 đầy thất vọng trước sự kiên cường của đội khách.

Sự bế tắc chiến thuật và quyết định thay người sớm

Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Dù làm chủ khu vực trung tuyến và tạo ra sức ép liên tục, tính hiệu quả trong các đợt hãm thành của Việt Nam lại ở mức rất thấp.

Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là người sở hữu hai cơ hội rõ ràng nhất trong vòng cấm đối phương. Mặc dù vậy, các cú tung người vô lê ngẫu hứng của chân sút này đều đưa bóng đi ra ngoài khung thành trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Chứng kiến màn trình diễn thiếu thuyết phục từ học trò, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra quyết định quyết đoán khi rút Đình Bắc rời sân ngay từ phút thứ 41 để nhường vị trí cho Nguyễn Tài Lộc. Việc một cầu thủ tấn công bị thay ra ngay trước khi hiệp một khép lại phơi bày rõ sự nôn nóng và bất lực của ban huấn luyện trong việc khai thông thế bế tắc.

HLV Kim Sang-sik rút Đình Bắc chỉ trong hiệp một. Ảnh: Chụp màn hình FPT.

Bản lĩnh của Singapore và góc nhìn từ truyền thông quốc tế

Bước sang hiệp hai, sự điều chỉnh nhân sự vẫn chưa thể mang lại bước ngoặt rõ rệt cho lối chơi của tuyển Việt Nam. Điểm nhấn đáng chú ý nhất mà đội chủ nhà tạo ra chỉ là cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang khung thành Singapore của cầu thủ vào sân thay người Tài Lộc.

Ở chiều ngược lại, đội khách cho thấy sự chuẩn bị chiến thuật cực kỳ khoa học. Tờ The Straits Times nhận định Singapore dù chịu áp đảo lớn về thời lượng kiểm soát bóng nhưng vẫn duy trì được sự bình tĩnh và tính tổ chức cao. Họ chủ động thu hẹp khoảng trống, ép Việt Nam phải sử dụng các phương án sút xa cầu may.

Không chỉ phòng ngự chặt chẽ, Singapore còn tạo ra những pha đáp trả đầy sức nặng. Các cơ hội dứt điểm từ Shawal Anuar hay Jacob Mahler đã khiến hàng thủ Việt Nam chao đảo. Thậm chí khi Ilhan được tung vào sân trong nửa sau hiệp hai, Singapore còn suýt chút nữa trừng phạt sự nôn nóng của đội chủ nhà.

Đánh giá về trận đấu, nhà báo David Lee nhận xét đại diện đảo quốc sư tử đã chơi một trận đấu quả cảm. Ông cũng chỉ ra rằng cầu thủ thi đấu nổi bật nhất bên phía Việt Nam trận này là Trương Tiến Anh, thay vì những cái tên nhận được nhiều kỳ vọng như Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Đình Bắc hay Đỗ Hoàng Hên.

Áp lực cho đương kim vô địch

Trận hòa 0-0 ngay tại Mỹ Đình trước đối thủ xếp hạng 148 thế giới là kết quả khó chấp nhận với đương kim vô địch Việt Nam. 1 điểm giành được trên sân khách giúp Singapore tiếp tục nắm lợi thế và giữ vững vị trí dẫn đầu bảng A tại ASEAN Cup 2026. Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik sẽ còn rất nhiều việc phải làm để cải thiện hiệu suất hàng công nếu không muốn đón nhận thêm những kết quả bất lợi ở các lượt trận tiếp theo.