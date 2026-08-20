Việt Nam chạm trán Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026: Cuộc đối đầu duyên nợ thứ 3 liên tiếp Vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 ở bán kết, đội tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan tại chung kết ASEAN Cup 2026 với 2 lượt trận diễn ra vào ngày 22 và 26/8.

Đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đã chính thức thiết lập cuộc tái đấu kinh điển tại trận chung kết ASEAN Cup 2026. Đây là lần thứ 3 liên tiếp và là lần thứ 4 trong lịch sử hai đại diện duyên nợ nhất khu vực chạm trán nhau ở trận đấu cuối cùng của giải bóng đá vô địch Đông Nam Á. Trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra vào tối 22/8 tại sân vận động Rajamangala, trước khi hai đội bước vào trận lượt về quyết định vào tối 26/8 tại sân vận động Mỹ Đình.

Việt Nam thể hiện sức mạnh ấn tượng trước Malaysia.

Hành trình áp đảo của thầy trò HLV Kim Sang-sik

Để ghi tên mình vào trận chung kết, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã duy trì màn trình diễn đầy thuyết phục. Tại vòng bảng, những chiến binh sao vàng giữ thành tích bất bại với 3 trận thắng và 1 trận hòa, ghi tới 13 bàn thắng và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần.

Bước vào vòng bán kết, sức mạnh của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được khẳng định trước Malaysia. Trái với kỳ vọng về một cuộc đọ sức giằng co, đại diện Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn thế trận khi lần lượt giành chiến thắng 2-0 ở cả hai lượt trận lượt đi và lượt về, qua đó tiến vào chung kết với tổng tỷ số 4-0 đầy thuyết phục.

Bản lĩnh của Thái Lan và tương quan lịch sử

Ở nhánh đấu đối diện, đội tuyển Thái Lan thể hiện sự vượt trội ở giai đoạn đầu khi toàn thắng cả 4 trận vòng bảng, ghi 10 bàn và giữ sạch lưới. Tuy nhiên, hành trình tại bán kết của "Voi chiến" gặp nhiều sóng gió hơn. Sau chiến thắng 3-1 trước Singapore ở lượt đi, Thái Lan bất ngờ để thua 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt về, nhưng vẫn giành vé đi tiếp với thắng lợi chung cuộc 4-3.

Trải qua 30 năm lịch sử của giải đấu, Thái Lan vẫn là đội bóng giàu thành tích nhất với 7 lần đăng quang. Tiếp theo là Singapore với 4 lần, Việt Nam sở hữu 3 danh hiệu và Malaysia có 1 lần lên ngôi. Mặc dù lép vốn về tổng số chức vô địch, đội tuyển Việt Nam lại chiếm ưu thế rõ rệt khi đối đầu trực tiếp với Thái Lan ở các trận chung kết.

Trong 3 lần đụng độ trước đây tại chung kết, Việt Nam đã có 2 lần đăng quang. Năm 2008, Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 3-2 (thắng 2-1 tại Rajamangala và hòa 1-1 tại Mỹ Đình) để lần đầu tiên lên đỉnh Đông Nam Á. Thái Lan đòi lại món nợ vào năm 2022 bằng chiến thắng chung cuộc 3-2 (hòa 2-2 tại Mỹ Đình và thắng 1-0 tại Rajamangala). Đến năm 2024, Việt Nam tiếp tục khẳng định bản lĩnh khi đánh bại đối thủ với tổng tỷ số 5-3 (thắng 2-1 tại Việt Trì và thắng 3-2 tại Rajamangala) để đăng quang vô địch.