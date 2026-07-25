Đời sống Việt Nam có hơn 2.000 trẻ em Việt Nam tử vong do đuối nước mỗi năm Theo Bộ Y tế, tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu gia đình cùng các em nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống.

Ngày 25/7 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày Thế giới phòng, chống đuối nước.

Tại Việt Nam, đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do tai nạn, thương tích ở trẻ em.

Theo Bộ Y tế, mỗi năm cả nước có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước, đặc biệt vào mùa hè và mùa mưa, bão. Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh nếu gia đình cùng các em nâng cao ý thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống.