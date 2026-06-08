Việt Nam đập tan luận điệu đội hình B của Indonesia bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục Tuyên bố của Justin Hubner sau trận thua 0-3 không thể che đậy sự vượt trội về mặt chiến thuật và bản lĩnh tập thể của thầy trò HLV Kim Sang Sik tại ASEAN Cup.

Chiến thắng áp đảo 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại bảng A ASEAN Cup 2026 không chỉ tạo nên cơn địa chấn truyền thông mà còn làm bộc lộ những góc nhìn trái chiều. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, trung vệ Justin Hubner thuộc biên chế Fortuna Sittard đã gây xôn xao khi tuyên bố đoàn quân của HLV Kim Sang Sik thực chất chỉ đánh bại "đội hình dự bị" của đội tuyển xứ vạn đảo.

Trung vệ Indonesia cho rằng Việt Nam chỉ đấu với đội hình dự bị của họ. Ảnh: PSSI

Lý lẽ từ con số 40 triệu euro của Indonesia

Xét trên khía cạnh nhân sự thuần túy, phát biểu của Justin Hubner có cơ sở lý thuyết. Do ASEAN Cup không thuộc hệ thống thi đấu chính thức FIFA Days, các câu lạc bộ chủ quản tại châu Âu không nhả người. Indonesia bước vào giải đấu mà thiếu vắng tới 15 cầu thủ đang chinh chiến tại nước ngoài, bao gồm những trụ cột như Maarten Paes, Emil Audero, Elkan Baggott, Calvin Verdonk, Kevin Diks, Jay Idzes, Nathan Tjoe-A-On, Rafael Struick và Ole Romeny.

Sự chênh lệch về định giá tài chính phản ánh rõ khoảng cách này. Nếu triệu tập đầy đủ các ngôi sao thi đấu tại Serie A hay Bundesliga, tổng giá trị đội hình của Indonesia ước tính đạt tới 40 triệu euro (hơn 1.200 tỷ đồng). Trong đó, riêng trung vệ Jay Idzes của Sassuolo đã có giá 14 triệu euro, còn Kevin Diks của Gladbach được định giá 5 triệu euro. Trái lại, lực lượng "Garuda" tham dự giải khu vực hiện tại chỉ dừng ở mức hơn 9 triệu euro.

Sự áp đảo về bản lĩnh chiến thuật của tuyển Việt Nam

Tuy nhiên, dùng lý do thiếu hụt lực lượng để hạ thấp chiến tích của tuyển Việt Nam là góc nhìn thiếu khách quan. Cần nhớ rằng, tổng giá trị toàn bộ đội hình Việt Nam tham dự giải lần này – dù quy tụ đầy đủ những nhân tố tốt nhất – cũng chỉ đạt 6,63 triệu euro. Điều đó đồng nghĩa với việc ngay cả khi dùng "đội hình B", lực lượng của Indonesia (9 triệu euro) vẫn vượt trội hơn Việt Nam về mặt giá trị chuyển nhượng.

Sự đoàn kết và lối chơi khoa học đã giúp Việt Nam đánh bại Indonesia. Ảnh: VFF.

Thất bại 0-3 của Indonesia trên sân Pakansari không xuất phát từ việc thiếu cá nhân ngôi sao, mà đến từ sự chênh lệch về mặt tổ chức lối chơi. HLV Kim Sang Sik thậm chí đủ tự tin để cất cả hai ngôi sao nhập tịch là Xuân Son và Hoàng Hên trên băng ghế dự bị, đưa ra sân bộ khung cầu thủ nội vận hành trơn tru và kỷ luật.

Sức mạnh của tuyển Việt Nam hiện tại nằm ở tính kết nối tập thể và sự thấu hiểu triết lý chiến thuật. Dù Indonesia có thể hẹn kiểm chứng lại sức mạnh khi các trụ cột trở lại ở những giải đấu chính thức của FIFA, trận thắng 3-0 này đã khẳng định vị thế thống trị của "Những chiến binh sao vàng" tại đấu trường Đông Nam Á.