Việt Nam hủy diệt Timor Leste 7-0 và cơn mưa kỷ lục ngày ra quân AFF Cup 2026 Thầy trò HLV Kim Sang-sik mở màn AFF Cup 2026 bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, xô đổ hàng loạt cột mốc lịch sử và kéo dài chuỗi 19 trận bất bại.

Đội tuyển Việt Nam đã tạo nên màn chào sân không thể ấn tượng hơn tại bảng A giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup 2026). Chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Timor Leste trên sân Chonburi không chỉ mang về 3 điểm trọn vẹn mà còn biến 90 phút thi đấu thành một đêm lịch sử, nơi đoàn quân của HLV Kim Sang-sik xô đổ hàng loạt kỷ lục tồn tại nhiều thập kỷ.

Việt Nam giành chiến thắng hủy diệt trước Timor Leste. Ảnh: VFF.

Màn phủ đầu chớp giật và kỷ lục 24 năm bị xô đổ

Sự áp đảo của Những chiến binh Sao vàng được cụ thể hóa ngay từ phút thứ 7. Xuất phát từ cú dứt điểm bị cản phá của Nguyễn Đình Bắc, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên bình tĩnh khống chế rồi tung cú sút đập đất hiểm hóc hạ gục thủ môn Timor Leste. Bàn thắng sớm này giúp Hoàng Hên đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ ghi bàn mở tỷ số nhanh nhất cho tuyển Việt Nam tại các kỳ ASEAN Cup.

Pha lập công ở phút thứ 7 đã chính thức phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 24 năm của cựu danh thủ Huỳnh Hồng Sơn – người từng ghi bàn ở phút 11 trong chiến thắng 9-2 trước Campuchia tại Tiger Cup 2002. Những ngôi sao tên tuổi như Quế Ngọc Hải (AFF Cup 2014) hay Nguyễn Công Phượng (AFF Cup 2018) trước đó cũng chỉ có thể chạm mốc mười một phút.

Hoàng Hên có một trận đấu xuất sắc. Ảnh: VFF.

Hiệp một bùng nổ chưa từng có và show diễn của Đình Bắc

Bàn thắng sớm châm ngòi cho thế trận một chiều hoàn toàn. Trước một Timor Leste vỡ trận, lần lượt Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son và chính Hoàng Hên (hoàn tất cú đúp) liên tục lập công. Khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, tỷ số đã là 5-0. Đây là hiệp đấu bùng nổ nhất về mặt số lượng bàn thắng trong toàn bộ lịch sử tham dự giải đấu khu vực của bóng đá Việt Nam.

Đặc biệt, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc đã có một ngày thi đấu chói sáng với cú hat-trick cùng 1 đường kiến tạo. Màn trình diễn này đưa chân sút gốc Nghệ An trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam trong một trận ra quân AFF Cup, vượt qua kỷ lục 2 bàn của cựu tiền đạo Lê Huỳnh Đức lập nên tại Tiger Cup 2002.

Cột mốc hoàn hảo của HLV Kim Sang-sik

Bàn thắng ấn định tỷ số 7-0 của Nguyễn Quang Hải ở hiệp hai không chỉ khép lại chiến thắng đậm đà mà còn hoàn tất bộ sưu tập lịch sử. Timor Leste vốn là đối thủ duy nhất trong khu vực mà Việt Nam chưa từng đối đầu tại AFF Cup. Với thắng lợi này, tuyển Việt Nam chính thức đạt cột mốc đánh bại toàn bộ 10 đội bóng Đông Nam Á trong lịch sử giải đấu.

Dưới góc độ quản trị, HLV Kim Sang-sik cũng đánh dấu cột mốc vô tiền khoáng hậu khi nâng chuỗi trận bất bại liên tiếp cùng đội tuyển lên con số 19 (gồm 17 chiến thắng và 2 trận hòa). Thành tích này vượt qua chuỗi 18 trận bất bại giai đoạn 2016-2018. Đáng chú ý, nếu kỷ lục cũ phải trải qua 3 triều đại HLV (Nguyễn Hữu Thắng, Mai Đức Chung và Park Hang-seo), thì cột mốc 19 trận hiện tại được thiết lập hoàn toàn dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hàn Quốc từ cuối năm 2024.

Khởi đầu hoàn hảo với 3 điểm, 7 bàn thắng và một mành lưới giữ sạch sẽ tạo đà tâm lý cực lớn cho nhà đương kim vô địch. Ở lượt trận tiếp theo tại bảng A diễn ra vào ngày 31/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón đối thủ Singapore.