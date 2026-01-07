Việt Nam khởi công đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu quy mô 93.000 tỷ đồng Dự án kết hợp cầu và hầm dìm vượt biển đầu tiên tại Việt Nam dài hơn 14km, thiết kế hoa sen, rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Vũng Tàu xuống 10 phút.

Ngày 01/07/2026, Việt Nam chính thức khởi công dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư hơn 93.000 tỷ đồng. Đây là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt, lần đầu tiên áp dụng giải pháp kỹ thuật kết hợp giữa cầu vượt biển và hầm dìm tại Việt Nam, kết nối trực tiếp xã Cần Giờ, TP.HCM với phường Tam Thắng, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quy mô và phương thức đầu tư dự án 93.000 tỷ

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài khoảng 14,06km, được thực hiện theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT. Liên danh nhà đầu tư do CTCP Đô thị Du lịch Cần Giờ làm đại diện sẽ tự thu xếp nguồn vốn, bao gồm cả kinh phí giải phóng mặt bằng, và được thanh toán bằng quỹ đất tương ứng theo quy định.

Phương án thiết kế dự án. Ảnh: Vingroup

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã đề xuất làm chủ đầu tư với mục tiêu hoàn thành công trình vào đầu năm 2029. Điểm đầu của tuyến đặt tại đường Biển Đông 2 thuộc Khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ, TP.HCM), điểm cuối kết nối với tuyến đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình và đường 30/4 (phường Tam Thắng, Bà Rịa - Vũng Tàu).

Thông số kỹ thuật cầu hầm vượt biển và kiến trúc hoa sen

Công trình được thiết kế với quy mô 6-8 làn xe, hình thành trục giao thông mới băng qua vịnh Gành Rái. Cấu trúc toàn tuyến bao gồm 1,9km đường dẫn, hơn 8km cầu vượt biển và hầm vượt biển dài khoảng 3,9km. Trong đó, phần hầm dìm dưới đáy biển dài khoảng 3km, còn lại là các đoạn hầm kín và hầm hở.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Vingroup

Đáng chú ý, phương án kiến trúc của dự án lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen. Cụm công trình mô phỏng những cánh sen sẽ được bố trí dọc cầu vượt biển và hai đầu tuyến, tạo dấu ấn nhận diện độc đáo. Tại khu vực giữa biển, dự án bố trí hai đảo kỹ thuật tích hợp cây xanh, tiện ích dịch vụ và bãi đỗ xe, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, ngắm cảnh của du khách.

Cơ cấu nguồn vốn và lộ trình triển khai hạ tầng

Tổng mức đầu tư dự án đạt 93.016 tỷ đồng, bao gồm gần 57.700 tỷ đồng chi phí xây dựng, hơn 3.238 tỷ đồng chi phí thiết bị. Phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, lãi vay và lợi nhuận nhà đầu tư. Dự án dự kiến sử dụng 169,2ha đất với kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 340 tỷ đồng.

Phương án thiết kế cầu ở dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu. Ảnh: Vingroup.

Giai đoạn thi công chính sẽ diễn ra từ năm 2026 đến 2029. Sau khi bàn giao, TP.HCM sẽ thực hiện thanh toán hợp đồng BT trong khoảng ba năm. Khi đi vào vận hành, thời gian di chuyển giữa Cần Giờ và Vũng Tàu dự kiến chỉ còn 10 phút, thay vì 90-120 phút đi phà như hiện tại.

Ý nghĩa chiến lược đối với liên kết vùng Đông Nam Bộ

Theo đánh giá từ UBND TP.HCM, tuyến đường này đóng vai trò chiến lược trong việc hình thành hành lang giao thông trực tiếp, giảm tải áp lực cho Quốc lộ 51. Đây là mắt xích quan trọng trong mạng lưới hạ tầng cùng với cầu Cần Giờ, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Công trình không chỉ phục vụ giao thông mà còn được kỳ vọng trở thành biểu tượng du lịch mới, thúc đẩy phát triển Khu đô thị lấn biển Cần Giờ và Khu công nghiệp Long Sơn. Người dân và nhà đầu tư cần lưu ý, thông tin chi tiết về dự án có thể được điều chỉnh theo phê duyệt quy hoạch cuối cùng của cơ quan chức năng.