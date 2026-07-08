Việt Nam sắp khởi công sân bay Măng Đen quy mô 350ha tại tỉnh Kon Tum Dự án Cảng hàng không Măng Đen có tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, dự kiến đạt công suất 1 triệu khách vào năm 2030, tạo động lực phát triển mới cho vùng Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa ký quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hạ tầng hàng không, đáp ứng nhu cầu vận tải và thúc đẩy kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương trọng điểm.

Mở rộng mạng lưới lên 36 cảng hàng không toàn quốc

Theo lộ trình quy hoạch giai đoạn 2021-2030, Việt Nam sẽ tập trung đầu tư và khai thác hiệu quả các sân bay hiện hữu, đồng thời phát triển mạng lưới lên tổng số 36 cảng hàng không. Trong đó bao gồm 19 cảng hàng không quốc tế và 17 cảng hàng không nội địa.

Đáng chú ý, danh mục quy hoạch mới đã bổ sung thêm 7 cảng hàng không vào mạng lưới quốc gia gồm: Ninh Bình, Gia Bình, Vân Phong, Lai Châu, Bạch Long Vĩ, Măng Đen và Phan Thiết. Việc bổ sung này được kỳ vọng sẽ mở rộng khả năng kết nối liên vùng, đặc biệt là tại các khu vực có tiềm năng du lịch và an ninh quốc phòng quan trọng.

Cảng hàng không Măng Đen có quy mô khoảng 350ha với tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Chi tiết quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen

Cảng hàng không Măng Đen tại Tỉnh Kon Tum được xác định là dự án hạ tầng trọng điểm của khu vực Tây Nguyên. Dự án được quy hoạch xây dựng trên diện tích khoảng 350ha, đáp ứng tiêu chuẩn cấp 4C theo phân cấp của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO).

Công suất và lộ trình phát triển

Giai đoạn đến năm 2030: Dự kiến đạt công suất khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm.

Dự kiến đạt công suất khoảng 1 triệu hành khách mỗi năm. Tầm nhìn đến năm 2050: Tiếp tục mở rộng để nâng công suất lên 2,5 triệu hành khách mỗi năm.

Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án tính đến năm 2030 ước tính khoảng 4.933 tỷ đồng (gần 5.000 tỷ đồng). Nguồn vốn này sẽ tập trung vào việc xây dựng đường băng, nhà ga hành khách và các hạ tầng kỹ thuật phụ trợ đồng bộ.

Vị trí chiến lược và khả năng kết nối vùng

Dự án tọa lạc tại Xã Măng Đen, Tỉnh Kon Tum. Về mặt địa lý, sân bay Măng Đen nằm ở vị trí trung tâm giúp kết nối linh hoạt với các hạ tầng hàng không hiện hữu trong khu vực:

Cách khu vực trung tâm Tỉnh Kon Tum khoảng 45km về phía Đông Bắc.

Cách sân bay Pleiku khoảng 73km.

Cách sân bay Chu Lai khoảng 93km và sân bay Phù Cát khoảng 105km.

Vị trí này giúp Cảng hàng không Măng Đen trở thành đầu mối giao thông quan trọng, rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm kinh tế lớn đến vùng lõi Tây Nguyên.

Kỳ vọng thúc đẩy du lịch tại Đà Lạt thứ hai của Tây Nguyên

Xã Măng Đen hiện có diện tích tự nhiên hơn 39.000ha với tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 75%. Nhờ khí hậu ôn đới mát mẻ quanh năm, nơi đây được ví như "Đà Lạt thứ hai" và là điểm đến tiềm năng cho du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Việc hình thành sân bay không chỉ giải quyết bài toán giao thông mà còn tạo dư địa lớn để thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và dịch vụ cao cấp. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao đời sống cho cư dân địa phương, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại khu vực.

Lưu ý: Thông tin dự án có thể thay đổi theo các quyết định điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh kỹ pháp lý và tiến độ thực tế trước khi thực hiện các giao dịch liên quan.