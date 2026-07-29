Việt Nam thắng 7-0 nhưng phải chắt chiu bàn thắng trong cuộc đua với Indonesia ở bảng A Chiến thắng 7-0 trước Timor Leste giúp Việt Nam dẫn đầu bảng A ASEAN Cup 2026, nhưng Indonesia bám sát sau trận thắng Campuchia 5-1 và tạo áp lực lớn về chỉ số phụ.

Đội tuyển Việt Nam khởi đầu ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, qua đó tạm chiếm lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng A. Tuy nhiên, Indonesia lập tức đáp trả bằng trận thắng Campuchia 5-1, biến hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn ghi được thành yếu tố có thể quyết định thứ hạng.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam không chỉ cần điểm số trước các đối thủ trực tiếp. Mỗi cơ hội trước những đội bị đánh giá thấp hơn cũng có giá trị, bởi bài học từ giải đấu năm 2020 cho thấy chỉ số phụ có thể thay đổi toàn bộ hành trình ở vòng loại trực tiếp.

Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu ASEAN Cup ấn tượng. Ảnh: VFF

Khoảng cách 7-0 và 5-1 chưa tạo ra sự an toàn

Việt Nam đang có lợi thế sau màn ra quân tưng bừng, nhưng Indonesia cho thấy họ sẵn sàng theo đuổi mục tiêu thắng đậm. Hai đội đều gửi đi thông điệp rõ ràng trong trận mở màn: bảng A không chỉ là cuộc cạnh tranh về kết quả, mà còn là cuộc đua về khả năng tận dụng thời cơ.

Indonesia hiện sở hữu diện mạo khác biệt nhờ chính sách nhập tịch. Theo dữ liệu từ nguồn, đội bóng này sử dụng 12 cầu thủ mang gốc gác nước ngoài, trong đó có 7 người đá chính ở trận gặp Campuchia. Sự xuất hiện của những cầu thủ như Thom Haye giúp Indonesia kết hợp kiểm soát bóng với pressing ở cường độ cao và các đợt tấn công tốc độ.

Điểm đáng chú ý là Indonesia không còn tiếp cận các trận vòng bảng theo hướng thận trọng để tìm một tỷ số hòa. Trận thắng 5-1 trước Campuchia cho thấy tham vọng tạo cách biệt lớn, điều có thể gây sức ép trực tiếp lên Việt Nam trong cuộc cạnh tranh chỉ số phụ.

Bài học từ năm 2020 vẫn còn nguyên giá trị

Kịch bản năm 2020 là lời nhắc rõ nhất về rủi ro của việc bỏ lỡ cơ hội. Khi đó, Việt Nam hòa Indonesia 0-0, kết thúc vòng bảng với 10 điểm và hiệu số +9, bằng đối thủ về hai chỉ số này. Tuy nhiên, Việt Nam đứng nhì do chỉ ghi 9 bàn, ít hơn 13 bàn của Indonesia.

Vị trí thứ hai đưa Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết và đội tuyển thua chung cuộc 0-2. Theo nguồn, đó là lần duy nhất trong 14 năm bóng đá Việt Nam không giữ được vị thế dẫn đầu vòng bảng. Khác biệt bắt nguồn từ hiệu suất trước các đối thủ yếu hơn: Indonesia thắng 5-1, trong khi Việt Nam chỉ thắng Lào 2-0.

Indonesia đang trình diễn bộ mặt đầy khao khát. Ảnh: Bola

Singapore là trận đấu để Việt Nam tích lũy lợi thế

Trước khi gặp Indonesia ngày 3/8 tại Pakansari, Việt Nam sẽ đối đầu Singapore ngày 31/7. Nguồn đánh giá Việt Nam có ưu thế nghỉ ngơi nhiều hơn Singapore cùng điểm tựa sân nhà, tạo điều kiện để đội bóng của HLV Kim Sang-sik hướng đến một chiến thắng cách biệt.

Trận gặp Indonesia tại Pakansari được xem là điểm nhấn của bảng A. Sân đấu này gợi lại ký ức không thuận lợi cho Việt Nam, khi đội từng thua Indonesia 1-2 ở bán kết lượt đi cách đây 10 năm. Với lực lượng chủ nhà đã thay đổi đáng kể, một điểm trên sân khách vẫn chưa chắc bảo đảm ngôi đầu nếu các chỉ số phụ không đủ tốt.

Vì thế, bảy bàn vào lưới Timor Leste là nền tảng tích cực chứ chưa phải bảo chứng. Việt Nam cần duy trì sự sắc bén trong những trận tiếp theo, chuyển các pha kiểm soát và cơ hội thành bàn thắng, để tránh bị cuốn vào kịch bản so sánh tổng bàn ghi như năm 2020.