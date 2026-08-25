Thông tin đối ngoại Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác nông nghiệp Hai bên nhất trí duy trì đà tăng trưởng thương mại nông, lâm, thủy sản hai chiều, đồng thời thúc đẩy hợp tác về khoa học-công nghệ trong nông nghiệp, phát triển nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Trịnh Việt Hùng có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Các vấn đề Nông thôn Trung Quốc Trương Trụ. (Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)

Ngày 24/8, trong khuôn khổ tham dự Hội nghị Bộ trưởng các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) về An ninh lương thực diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã có buổi làm việc song phương với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Các vấn đề Nông thôn Trung Quốc Trương Trụ.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, trong không khí hữu nghị, hợp tác, trên tinh thần thiện chí và trách nhiệm, hai Bộ trưởng đã trao đổi và thống nhất một số nội dung quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Hai bên thống nhất xác định nông nghiệp là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng, góp phần hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tạo động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc theo hướng cùng có lợi, cùng phát triển và cùng chia sẻ tương lai.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, duy trì đà tăng trưởng thương mại nông, lâm, thủy sản hai chiều, đồng thời thúc đẩy hợp tác về khoa học-công nghệ trong nông nghiệp, phát triển nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái.

Hai Bộ trưởng cũng thống nhất tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của mỗi nước, tạo thuận lợi và hỗ trợ lẫn nhau trong giải quyết các thủ tục, bảo đảm hoạt động giao thương thuận lợi đối với các mặt hàng nông sản truyền thống, đồng thời mở cửa thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp mới của hai bên.

Đối với mặt hàng tôm hùm bông, phía Trung Quốc hoan nghênh các sản phẩm thủy sản nuôi chất lượng cao, an toàn của Việt Nam, qua đó góp phần làm phong phú thêm nguồn cung cho thị trường Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cũng sẵn sàng phối hợp với Việt Nam triển khai hợp tác kỹ thuật trong nghiên cứu, nhân giống nhân tạo tôm hùm bông; từng bước chuẩn hóa công tác quản lý nhân giống, nuôi và sinh sản, bảo đảm đáp ứng các điều kiện phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Đặc biệt, hợp tác trong lĩnh vực này không chỉ hướng tới thúc đẩy thương mại thủy sản mà còn góp phần bảo vệ nguồn lợi tôm hùm bông ngoài tự nhiên, giảm áp lực khai thác và phát triển nghề cá theo hướng bền vững.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Các vấn đề nông thôn Trung Quốc Trương Trụ nhất trí với các đề xuất của Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng về một số nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Bộ trưởng Trương Trụ cũng vui mừng nhận lời mời tham dự Hội nghị Bộ trưởng APEC về An ninh lương thực được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2027.

Nhân dịp này, hai bên thống nhất sẽ phối hợp tổ chức Kỳ họp lần thứ 3 Ủy ban Liên hợp Hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Trung Quốc tại Việt Nam trong thời gian diễn ra các hoạt động liên quan đến APEC 2027, qua đó tạo thêm cơ chế thúc đẩy hợp tác nông nghiệp giữa hai nước.

Hai bên cũng thống nhất nghiên cứu, tổ chức "Diễn đàn kết nối doanh nghiệp thương mại và đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam" nhân dịp APEC 2027.

Diễn đàn được kỳ vọng sẽ tạo không gian kết nối doanh nghiệp, mở rộng cơ hội thương mại, đầu tư và hợp tác sản xuất, góp phần đưa quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Trung Quốc ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng bày tỏ cảm ơn Chính phủ Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Các vấn đề Nông thôn, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cùng các cơ quan, địa phương của Trung Quốc đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tích cực phối hợp với Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp.

Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ của phía Trung Quốc trong thời gian tới, đồng thời bày tỏ mong đợi được gặp lại Bộ trưởng Trương Trụ tại các hoạt động hợp tác nông nghiệp và các sự kiện liên quan trong khuôn khổ APEC 2027 tại Việt Nam.