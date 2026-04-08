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    Quốc phòng - An ninh

    Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới

    Nguyễn Nam - Văn Hoàn 04/08/2026 18:49

    Ngày 4/8, Đoàn đại biểu các Đồn Biên phòng tuyến biên giới đất liền thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức hội đàm với Đoàn đại biểu Tiểu đoàn 115, Tiểu khu Quân sự tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia. Mục đích nhằm đánh giá kết quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong năm 2025 - 2026 và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

    Ảnh 1. Hai đoàn trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
    Hai đoàn trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới và thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

    Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả phối hợp trong thời gian qua trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia. Lực lượng hai bên đã duy trì thường xuyên công tác trao đổi thông tin về tình hình biên giới, phối hợp quản lý, bảo vệ hệ thống đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại và các hành vi vi phạm pháp luật khu vực biên giới.

    Ảnh 2. Thượng tá Ngô Bá Quyền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Lao phát biểu tại buổi hội đàm.
    Thượng tá Ngô Bá Quyền, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Lao phát biểu tại buổi hội đàm.

    Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã ký kết; tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh, không để xảy ra các điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn; thường xuyên thông báo tình hình dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm để có biện pháp phòng, chống hiệu quả.

    Ảnh 3. Đại diện hai bên ký Biên bản hội đàm
    Đại diện hai bên ký biên bản hội đàm

    Hai bên cũng thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm hiệp ước, hiệp định và Quy chế quản lý biên giới giữa Việt Nam và Campuchia; duy trì chế độ tuần tra song phương, giao ban định kỳ, kiểm tra hệ thống mốc quốc giới. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu hữu nghị, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tuyên truyền nâng cao nhận thức pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, góp phần giữ vững ổn định, an ninh, trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân khu vực biên giới.

    Ảnh 4. Đoàn đại biểu hai bên tặng quà lưu niệm sau hội đàm
    Đoàn đại biểu hai bên tặng quà lưu niệm sau hội đàm
    Nguyễn Nam - Văn Hoàn Nguyễn Nam - Văn Hoàn

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      Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác quản lý, bảo vệ biên giới
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