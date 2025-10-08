Chính trị Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục đồng hành trong kỷ nguyên mới Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 10 đến 13/8.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Chinhphu.vn)

Tổng Bí thư Tô Lâm là vị khách nước ngoài đầu tiên của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, cho thấy Hàn Quốc hết sức coi trọng hợp tác với Việt Nam cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Việt Nam tới Hàn Quốc sau 11 năm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất từ trước tới nay, nhất là sau khi hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 12/2022, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Tin cậy chính trị giữa hai nước ngày càng được củng cố. Hai bên thúc đẩy mạnh mẽ các chuyến thăm, giao lưu, tiếp xúc giữa lãnh đạo cấp cao, đồng thời làm sâu sắc hợp tác trên tất cả các kênh Chính phủ, Quốc hội, chính đảng, các tổ chức tầng lớp xã hội.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam trong tổng thể quan hệ với các nước châu Á. Trong khi đó, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn mong muốn đưa quan hệ với Hàn Quốc phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả, toàn diện và lâu dài trong tất cả lĩnh vực, trên cả bình diện song phương và đa phương.

Sự tin cậy chính trị sâu sắc là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Hàn Quốc cùng nhau tiến những bước dài trong hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế-thương mại-đầu tư, được thể hiện qua những con số thống kê sinh động.

Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất của Việt Nam; đứng thứ hai về hợp tác phát triển và thứ ba về thương mại. Năm 2024, kim ngạch trao đổi thương mại song phương đạt 81,5 tỷ USD, tăng 7,3% so mức năm 2023.

Trên cơ sở những thành quả tích cực đã đạt được, hai bên đang tích cực triển khai kế hoạch đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD theo hướng cân bằng hơn vào năm 2030.

Trong lĩnh vực hợp tác phát triển, lãnh đạo Hàn Quốc tiếp tục coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu. Hàn Quốc cam kết hợp tác chặt chẽ để triển khai hiệu quả các dự án hợp tác phát triển giữa hai nước với quy mô 200 triệu USD trong giai đoạn 2024-2027, hỗ trợ thực hiện Dự án Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc giai đoạn hai, thúc đẩy các khoản vay tập trung vào các lĩnh vực hạ tầng chiến lược giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu trị giá 4 tỷ USD giai đoạn 2023-2030.

Khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, môi trường cũng là những lĩnh vực hợp tác đầy tiềm năng giữa hai nước. Hai bên tổ chức Khóa họp lần thứ 9 cấp Bộ trưởng Ủy ban hỗn hợp hợp tác khoa học công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc, thống nhất về hợp tác nghiên cứu chung trong sáu lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ khí hậu, công nghệ nano, chuyển đổi số và năng lượng mới/năng lượng tái tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ đang phối hợp Cơ quan Hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA) triển khai chương trình Quan hệ đối tác Việt Nam-Hàn Quốc vì tương lai thông qua nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực khoa học công nghệ và hỗ trợ công nghiệp hóa của Việt Nam.

Cùng những thành quả hợp tác đáng tự hào trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ…, tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước là điểm sáng nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

“ Cùng những thành quả hợp tác đáng tự hào trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ…, tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước là điểm sáng nổi bật trong quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.

Sợi dây hữu nghị đó được dệt nên trước hết bởi nỗ lực của các lãnh đạo, cơ quan chức năng hai nước khi thường xuyên tổ chức những sự kiện quảng bá, giao lưu văn hóa, du lịch. Trong 5 tháng đầu năm 2025; có 1,9 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam, đưa Hàn Quốc trở thành thị trường cung cấp khách du lịch lớn thứ hai của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cộng đồng hơn 350.000 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Hàn Quốc cũng là cầu nối quan trọng, giúp thắt chặt hơn tình hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy chính trị và hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển các trụ cột mới trong hợp tác khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực.

Chuyến thăm cũng góp phần lan tỏa hình ảnh một đất nước Việt Nam đang tiếp tục đổi mới, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Hành trình phát triển đó của Việt Nam không thể thiếu sự đồng hành, hỗ trợ toàn diện, sâu rộng, kịp thời và hiệu quả từ bạn bè quốc tế, nhất là các đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có Hàn Quốc.