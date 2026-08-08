Theo trang mạng thevibes.com ngày 7/8, Chỉ số xu hướng làm việc năm 2026 của Microsoft cho thấy một số quốc gia ASEAN đang vượt xa mức trung bình toàn cầu về việc sử dụng AI tiên tiến trong công việc.

Biểu tượng của Công ty OpenAI và ChatGPT trên màn hình ở Toulouse, Pháp. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Ảnh không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Trong đó, Việt Nam dẫn đầu ASEAN, tiếp theo là Indonesia, Thái Lan và Malaysia ở vị trí thứ tư. Người lao động tri thức trong khu vực đang áp dụng các công cụ AI tạo sinh mạnh mẽ hơn so với trên thế giới, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi nơi làm việc với tốc độ nhanh hơn nhiều dự đoán. Đà phát triển này đang định hình lại cách thức làm việc và tạo ra cả cơ hội lẫn áp lực cho ngành công nghiệp trên khắp Đông Nam Á.

Chỉ số quan trọng là tỷ lệ “Chuyên gia tiên phong”, những người lao động sử dụng AI một cách tinh vi để phân tích thông tin, giải quyết vấn đề, đánh giá kết quả, tư duy sáng tạo và thiết kế lại quy trình làm việc, đồng thời coi kết quả của AI như điểm khởi đầu. Trên toàn cầu, chỉ khoảng 16% người dùng AI thuộc nhóm này. Tại Việt Nam, con số này đạt 39%, cao hơn gấp đôi so với mức trung bình toàn cầu. Indonesia đứng thứ hai với 33%, Thái Lan 32% và Malaysia 24%. Những con số này phản ánh tỷ lệ áp dụng cao hơn và sự trưởng thành hơn, khi phần lớn người dùng AI tại các thị trường này đã tạo ra những sản phẩm không thể làm được một năm trước đó, thường vượt quá mức chuẩn toàn cầu khoảng 58%.

Sự bùng nổ này đang làm thay đổi mạnh mẽ môi trường làm việc. Các nhiệm vụ thường ngày đang được chuyển giao cho các tác nhân AI, giúp con người tập trung vào việc đánh giá, ra quyết định và đổi mới có giá trị cao hơn. Các tín hiệu năng suất từ dữ liệu Microsoft 365 và các cuộc khảo sát hàng nghìn người lao động tri thức cho thấy nhân viên tạo ra các sản phẩm phức tạp hơn và nhấn mạnh những kỹ năng của con người như tư duy phản biện và kiểm soát chất lượng kết quả của AI.

Tuy nhiên, khoảng cách rõ ràng đã xuất hiện. Người lao động cá nhân thường tiến bộ nhanh hơn so với tổ chức. Sự thống nhất của lãnh đạo về chiến lược AI, các biện pháp khuyến khích thử nghiệm và các quy trình được thiết kế lại đang bị tụt hậu ở nhiều công ty. Kết quả là “nghịch lý chuyển đổi” - sự áp dụng mạnh mẽ từ dưới lên có nguy cơ bị đình trệ nếu thiếu các cấu trúc, quản trị và đào tạo từ trên xuống.

Đặc điểm dân số trẻ của ASEAN mang lại lợi thế về cấu trúc. Lực lượng lao động trẻ có xu hướng dễ dàng tiếp nhận các công nghệ mới và thích ứng với quy trình làm việc ít bị ràng buộc bởi những quy trình cũ. Kết hợp với cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đang phát triển và các chiến lược AI quốc gia, điều này đã thúc đẩy sự lan tỏa nhanh hơn của các công cụ AI tạo sinh so với nhiều nền kinh tế lâu đời và phát triển hơn.