Vietjet nối lại 5 đường bay đến Đà Lạt
Ngày 19/8, cùng thời điểm Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại sau thời gian nâng cấp, Vietjet đồng loạt khai thác lại 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng.
Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở cửa trở lại khởi hành từ Hà Nội. Việc nối lại các đường bay góp phần khôi phục kết nối hàng không trực tiếp giữa Lâm Đồng với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước, đồng thời tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân và du khách.
Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho Vietjet vì có thành tích trong công tác phối hợp khôi phục hoạt động khai thác hàng không tại Cảng hàng không Liên Khương.
Theo thông tin từ Vietjet, từ nay đến hết ngày 20/8, hãng triển khai chương trình vé Eco 0 đồng, chưa bao gồm thuế, phí và ưu đãi 20% giá vé SkyBoss, Deluxe đối với các đường bay nội địa đến Đà Lạt. Thời gian bay áp dụng từ ngày 7/9/2026 đến 31/3/2027, trừ một số giai đoạn cao điểm, lễ, Tết và tùy điều kiện thị trường.
Việc các đường bay đến Đà Lạt được khôi phục sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại được kỳ vọng góp phần tăng khả năng kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại và tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại của Lâm Đồng trong thời gian tới.