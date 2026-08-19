Thông tin Vietjet nối lại 5 đường bay đến Đà Lạt Ngày 19/8, cùng thời điểm Cảng hàng không quốc tế Liên Khương hoạt động trở lại sau thời gian nâng cấp, Vietjet đồng loạt khai thác lại 5 đường bay kết nối Đà Lạt với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng.

Máy bay Vietjet hạ cánh xuống Cảng hàng không quốc tế Liên Khương sau khi sân bay khai thác trở lại ngày 19/8/2026

Chuyến bay đầu tiên của Vietjet đến Đà Lạt sau khi sân bay Liên Khương mở cửa trở lại khởi hành từ Hà Nội. Việc nối lại các đường bay góp phần khôi phục kết nối hàng không trực tiếp giữa Lâm Đồng với nhiều trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong nước, đồng thời tạo thêm lựa chọn đi lại cho người dân và du khách.

Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (ở giữa), và ông Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 2, từ phải qua) trao Bằng khen cho Vietjet vì có đóng góp tích cực trong việc khôi phục hoạt động khai thác tại Cảng hàng không Liên Khương

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho Vietjet vì có thành tích trong công tác phối hợp khôi phục hoạt động khai thác hàng không tại Cảng hàng không Liên Khương.

Theo thông tin từ Vietjet, từ nay đến hết ngày 20/8, hãng triển khai chương trình vé Eco 0 đồng, chưa bao gồm thuế, phí và ưu đãi 20% giá vé SkyBoss, Deluxe đối với các đường bay nội địa đến Đà Lạt. Thời gian bay áp dụng từ ngày 7/9/2026 đến 31/3/2027, trừ một số giai đoạn cao điểm, lễ, Tết và tùy điều kiện thị trường.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT Vietjet, chào đón những hành khách đầu tiên trên chuyến bay từ Hà Nội đến Đà Lạt

Việc các đường bay đến Đà Lạt được khôi phục sau khi sân bay Liên Khương hoạt động trở lại được kỳ vọng góp phần tăng khả năng kết nối, phục vụ nhu cầu đi lại và tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch, thương mại của Lâm Đồng trong thời gian tới.