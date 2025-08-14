Thông tin Viettel Lâm Đồng trao thưởng chương trình “Đăng ký ngay - Quà liền tay” 7 khách hàng của Viettel Lâm Đồng đã may mắn trúng thưởng chương trình trao thưởng “Đăng ký ngay - Quà liền tay”.

Đại diện Viettel Lâm Đồng trao giải nhất cho khách hàng Trần Thị Xuân (thường trú tại Thôn 2, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng)

Ngày 14/8, tại phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng), Viettel Lâm Đồng - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tổ chức trao thưởng cho 7 khách hàng may mắn tham gia chương trình “Đăng ký ngay - Quà liền tay”.

Chương trình “Đăng ký ngay - Quà liền tay” diễn ra từ ngày 20/5 - 20/7/2025 là chương trình khuyến mại lớn nhất được triển khai trên địa bàn Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Để tham gia vào chương trình, khách hàng chỉ cần đăng ký các dịch vụ của Viettel từ 20/5/2025 - 20/7/2025 sẽ nhận được mã dự thưởng, bao gồm: dịch vụ di động và dịch vụ cố định.

Kết quả lựa chọn mã dự thưởng ngẫu nhiên qua phần mềm của Viettel, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 7 khách hàng may mắn trúng giải, bao gồm: 1 giải nhất điện thoại Iphone 16pro 128Gb trị giá 29.990.000 VNĐ; 2 Giải nhì chiếc Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch trị giá 9.400.000 VNĐ và 4 giải ba chiếc điện thoại OPPO A3x 4GB/128GB trị giá 3.990.000 VNĐ.

Chương trình là dịp để chia sẻ, tri ân đến khách hàng, đồng thời mong muốn cung cấp các dịch vụ các dịch vụ tiện ích của Viettel đến người dân, khách hàng, nhất là thời điểm các Ngành, các địa phương và Nhân dân đang tích cực triển khai mạnh mẽ công cuộc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Danh sách 7 khách hàng may mắn trúng thưởng: