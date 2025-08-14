Tin mới

    Quang Vũ 14/08/2025 17:00

    7 khách hàng của Viettel Lâm Đồng đã may mắn trúng thưởng chương trình trao thưởng “Đăng ký ngay - Quà liền tay”.

    532340198_1209048544600938_6249845348701376968_n(2).jpg
    Đại diện Viettel Lâm Đồng trao giải nhất cho khách hàng Trần Thị Xuân (thường trú tại Thôn 2, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng)

    Ngày 14/8, tại phường Bắc Gia Nghĩa (Lâm Đồng), Viettel Lâm Đồng - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội tổ chức trao thưởng cho 7 khách hàng may mắn tham gia chương trình “Đăng ký ngay - Quà liền tay”.

    Chương trình “Đăng ký ngay - Quà liền tay” diễn ra từ ngày 20/5 - 20/7/2025 là chương trình khuyến mại lớn nhất được triển khai trên địa bàn Đắk Nông cũ, nay thuộc tỉnh Lâm Đồng.

    Để tham gia vào chương trình, khách hàng chỉ cần đăng ký các dịch vụ của Viettel từ 20/5/2025 - 20/7/2025 sẽ nhận được mã dự thưởng, bao gồm: dịch vụ di động và dịch vụ cố định.

    Kết quả lựa chọn mã dự thưởng ngẫu nhiên qua phần mềm của Viettel, Ban tổ chức đã trao thưởng cho 7 khách hàng may mắn trúng giải, bao gồm: 1 giải nhất điện thoại Iphone 16pro 128Gb trị giá 29.990.000 VNĐ; 2 Giải nhì chiếc Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch trị giá 9.400.000 VNĐ và 4 giải ba chiếc điện thoại OPPO A3x 4GB/128GB trị giá 3.990.000 VNĐ.

    Chương trình là dịp để chia sẻ, tri ân đến khách hàng, đồng thời mong muốn cung cấp các dịch vụ các dịch vụ tiện ích của Viettel đến người dân, khách hàng, nhất là thời điểm các Ngành, các địa phương và Nhân dân đang tích cực triển khai mạnh mẽ công cuộc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

    Danh sách 7 khách hàng may mắn trúng thưởng:

    TT
    		Tên giải thưởng
    		Số thuê bao
    		Họ tên
    		Địa chỉ xác minh
    1
    		Giải nhất: Iphone 16pro 128Gb
    trị giá 29.990.000 VNĐ
    		352506604
    		Trần Thị Xuân
    		Thôn 2, xã Tà Đùng, tỉnh Lâm Đồng
    2
    		Giải nhì: Chiếc Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch
    trị giá 9.400.000 VNĐ.
    		979787748
    		Vũ công Tuyền
    		Bon Usroong, xã Nam Dong, tỉnh Lâm Đồng
    3
    		Giải nhì: Chiếc Smart Tivi Crystal UHD Samsung 4K 43 inch
    trị giá 9.400.000 VNĐ.
    		974316585
    		Hoàng Thị Huyền
    		Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng
    4
    		Giải Ba: Chiếc Điện thoại OPPO A3x 4GB/128GB
    trị giá 3.990.000 VNĐ
    		374724546
    		Trần Thị Hồng Xương
    		Xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng
    5
    		Giải Ba: Chiếc Điện thoại OPPO A3x 4GB/128GB
    trị giá 3.990.000 VNĐ
    		366746304
    		Lê Xuân Long
    		Thôn 7, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng
    6
    		Giải Ba: Chiếc Điện thoại OPPO A3x 4GB/128GB
    trị giá 3.990.000 VNĐ
    		d501_gftth_bontv7
    		Trần Văn Bốn
    		Xã Thuận Hạnh, tỉnh Lâm Đồng
    7
    		Giải Ba: Chiếc Điện thoại OPPO A3x 4GB/128GB
    trị giá 3.990.000 VNĐ
    		346468677
    		Âu Thị Thủy
    		Xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng

